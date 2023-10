15 mercatini da non perdere questo weekend a Firenze

- Pubblicità -

Dai mercati straordinari alle fiere fino ai piccoli mercatini per le vie di Firenze, sono molte le occasioni di shopping tra sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023. Che siate amanti del vintage, delle bancarelle all’aria aperta o del mondo verde delle piante, questo weekend troverete pane per i vostri denti, in città, come nei dintorni. Ecco i principali eventi da non perdere.

Rionalissima a Campo di Marte

Intorno allo stadio di Firenze domenica 15 ottobre torna la fiera degli ambulanti, la Rionalissima 2023, un grande mercato organizzato da Confesercenti e Anva con oltre 180 banchi, da mattina a sera. Tra viale Paoli e viale Fanti, resi pedonali per l’occasione, sarà possibile trovare di tutto, dall’abbigliamento all’oggettistica fino al cibo.

La mostra dei fiori nel giardino Corsini

Non solo mercatini, a Firenze sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 ci sono anche fiere interessanti. Per chi ha il pollice verde, l’appuntamento imperdibile è il Firenze Flower Show, la mostra mercato di piante rare e inconsuete che si svolge sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 nel Giardino Corsini (accesso da via della Scala 115). 70 espositori propongono collezioni uniche e corsi gratuiti. Orario 9-20, ingresso a pagamento (10 euro intero, 15 euro abbonamento due giorni, ridotto e per chi arriva con il proprio animale domestico 9 euro, under 12 e diversamente abili gratis).

Visarno Market

Vintage, artigianato, modernariato, illustrazioni, vinili e design sono protagonisti all’Ippodromo del Visarno, nel parco delle Cascine, sabato 14 e domenica 15 ottobre. Si tratta del primo appuntamento della stagione per il Visarno Market, aperto nel weekend dalle ore 10 alle 19. L’ingresso è a pagamento: 3 euro.

I mercatini Svuota cantine di Firenze (sabato 14 e domenica 15 ottobre)

Gli amanti del vintage e degli oggetti del passato hanno già segnato sul calendario queste date. Alle porte della città, e più precisamente a Lastra a Signa, sabato 14 ottobre in piazza San Firenze si svolge il mercatino del riuso con le bancarelle dei cittadini, dalle 10 alle 18. Domenica invece è la volta degli Svuota cantine del Quartiere 2 di Firenze, nei giardini di lungarno Aldo Moro, e di Sesto Fiorentino con oltre 780 banchi, nel centro storico, sempre da mattina a sera.

I mercatini in centro a Firenze: da Indipendenza Antiquaria alla Fierucolina

Ricco il programma di mercatini nelle piazze del centro storico di Firenze, tra il 14 e il 15 ottobre. Come ogni terzo weekend del mese, oltre cento operatori specializzati sono protagonisti sabato e domenica di Indipendenza Antiquaria, dove trovare mobili, libri, sculture, modernariato. Sabato e domenica in piazza dei Ciompi torna Creative Factory, manifestazione dedicata ai piccoli artigiani per valorizzare il fatto a mano (orario 9.30-20.00). Sabato è tempo anche di Ognissanti in festa con banchi di collezionismo vintage e artigianato creativo (ore 9.00 – 20.00). Domenica poi la classica fierucolina in piazza Santo Spirito, da mattina a sera, con prodotti biologici di piccoli agricoltori locali e artigianato.

Art e mestieri al Vecchio Conventino

Non è tanto un mercatino, ma un vero e proprio appuntamento durante cui scoprire lo spirito del “fatto a mano”, anche con dimostrazioni in diretta. Al Vecchio Conventino di via Giano della Bella (zona piazza Tasso – Porta Romana) sabato e domenica si svolge “Arti e Mestieri”, manifestazione a cura di Cna Firenze che vede protagonista l’artigianato artistico. Previsti temporary shop, visite alle botteghe, degustazioni ed eventi. Orario 10 – 20, ingresso gratuito.

I mercatini alla periferia di Firenze (14 e 15 ottobre)

Spostandosi più nei dintorni, domenica 15 ottobre torna “Galluzzo in fiera” il mercato in piazza Acciaioli, dalle 8 alle 20, con banchi di abbigliamento, accessori, bigiotteria, biancheria per la casa, salumi, formaggi, frutta, verdura e gli stand delle associazioni del territorio. Sabato invece in piazza Dalmazia, dalle 18 in poi, il centro commerciale naturale organizza una serata dedicata agli appassionati di fumetti e anime, con il concerto della Cartoon cover band “Alabarde Spaziali” e stand espositivi a cura di Florence Comics and Games. Saranno premiati anche i migliori cosplay.

Fiere nei dintorni di Firenze

Chiudiamo questa carrellata di mercatini, fiere ed eventi per lo shopping, con alcune manifestazioni che si svolgono nei dintorni di Firenze, sabato 14 e domenica 15 ottobre. Questo è l’ultimo weekend della Fiera di Scandicci, la più grande manifestazione campionaria a ingresso gratuito della Toscana con oltre 300 espositori (stand aperti venerdì dalle 16 a mezzanotte, sabato dalle 10 a mezzanotte, domenica dalle 10 alle 22).

Da venerdì a domenica, il centro commerciale Il Parco di Calenzano ospita la Fiera del vinile, del fumetto e del collezionismo dove curiosare tra le proposte di espositori specializzati e poter portare e vendere vecchi dischi o giornalini. Orario 9-19, ingresso gratuito.

Infine in Mugello, a Firenzuola, domenica 15 ottobre si tiene la diciottesima edizione di “Dal bosco alla Pietra“, la mostra mercato del marrone, della pietra serena lavorata e dei prodotti tipici del territorio. Apertura degli stand dalle ore 10. Previsti spettacoli itineranti, mostre, padiglioni gastronomici, animazione per bambini di mattina e nel pomeriggio. Si replica domenica prossima.