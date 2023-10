Guida al weekend: 10 eventi a Firenze (14-15 ottobre 2023)

- Pubblicità -

Gli eventi a Firenze nel weekend di sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 sono tanti, per tutti i gusti e alcuni persino all’aperto per sfruttare le ultime giornate di sole. Si parte con le tanto attese Giornate FAI d’autunno e si prosegue poi con una mostra mercato di piante rare e inconsuete al Giardino Corsini. Alla Fortezza da Basso c’è la Florence Biennale, mostra internazionale di arte contemporanea e design, mentre alcuni cinema ospitano il Middle East Now e a queste iniziative si affiancano numerose sagre e tanti mercatini (come la Rionalissima o il Visarno Market), ma ci sono sorprese anche nei dintorni fiorentini. Scopriamo dunque insieme le iniziative di questo fine settimana.

Giornate FAI d’autunno 2023 a Firenze

Se qualcuno non avesse proprio idea di cosa fare questo weekend a Firenze nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 ottobre, niente paura. Grazie ai volontari del Fondo per l’Ambiente Italiano si potrà partecipare alle Giornate FAI d’autunno 2023, imperdibile occasione per visitare in Toscana – e anche a Firenze – ben 25 luoghi, di cui 7 borghi. Si tratta di un’iniziativa che ha da sempre l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico del nostro Paese. A Firenze aprono alle visite due palazzi storici appartenuti alla famiglia Capponi, in San Frediano, Villa Kraft sulle colline di Careggi e Villa Pecori Giraldi a Borgo San Lorenzo. Tutti i dettagli nel nostro articolo sulle Giornate FAI d’Autunno 2023 in Toscana.

Firenze Flower Show: eventi al Giardino Corsini (14-15 ottobre)

Tra le più importanti fiere florovivaistiche nazionali c’è anche Firenze Flower Show, che si prepara in questo 2023 ad una nuova mostra mercato di piante rare e inconsuete. Il luogo che la accoglie è sempre il Giardino Corsini, situato nel cuore della città, in via della Scala, n. 115. Sabato 14 e domenica 15 ottobre si avrà quindi la possibilità di immergersi nel mondo dei migliori vivaisti e artigiani d’Italia – ma non solo – grazie ai 70 espositori presenti in questa sesta edizione. Come ogni anno, all’interno della manifestazione, si susseguirà anche un vasto programma di attività collaterali gratuite, sia per i più esperti che per gli appassionati del settore (e a tal proposito, è necessaria l’iscrizione online sul sito ufficiale del Firenze Flower Show), oltre ad un angolo enogastronomico, ma non mancherà neanche un curioso cocktail bar dove sarà possibile bere drink floreali. Ingresso a pagamento.

Florence Biennale alla Fortezza da Basso

Alla Fortezza da Basso (viale Filippo Strozzi), a partire da sabato 14 e fino al prossimo fine settimana, si terrà la Florence Biennale, mostra internazionale di arte contemporanea e design. Il tema attorno al quale ruota la manifestazione è I Am You. Individual and Collective Identities in Contemporary Art and Design. L’obiettivo di questa XIV edizione ruota dunque attorno a concetti di identità individuali e collettive, nelle loro molteplici accezioni filosofiche, psicologiche, sociologiche e culturali. Il programma completo dell’evento è disponibile sul sito ufficiale della Florence Biennale. Sempre qui si possono trovare maggiori informazioni riguardo all’acquisto dei biglietti.

Gli eventi per lo shopping a Firenze nel weekend del 14 e 15 ottobre

Tra gli eventi del weekend a Firenze di domenica 15 ottobre 2023 (ore 08:00 – 20:00) c’è anche Rionalissima, il grande mercato a Campo di Marte. La zona intorno allo stadio di Firenze sarà in festa per la fiera degli ambulanti grazie agli oltre 320 banchi che popoleranno viale Paoli e viale Fanti. E nei loro stand si troverà veramente di tutto: abbigliamento, accessori, oggetti per la casa, gadget, artigianato locale, prodotti enogastronomici.

Sempre sul fronte dello shopping, sabato 14 e domenica 15 ottobre (ore 10:00 – 19:00), all’Ippodromo del Visarno – all’interno del Parco delle Cascine di Firenze – torna Visarno Market, la mostra mercato dedicata agli appassionati di vintage, modernariato, artigianato, dischi in vinile, arti grafiche (ingresso 3 euro). Ma i mercatini a Firenze sono davvero tanti questo fine settimana, da quelli periodici agli Svuota cantine (qui le date) che questo weekend si svolgono a Lastra a Signa (sabato), nel Quartiee 2 di Firenze e a Sesto Fiorentino (domenica).

Cinema: Middle East Now 2023

Fino al 15 ottobre 2023 torna Middle East Now, festival di cinema e cultura contemporanea sul medio oriente, ospitato al Cinema La Compagnia (via Camillo Cavour, n. 50/R) e al Cinema Astra (piazza Cesare Beccaria, n. 9). Nata dalla necessità di confronto, conoscenza e dialogo in un momento così difficile per il mondo intero, la rassegna presenta un ricco calendario che vede protagonisti 35 film in anteprima tra lungometraggi, documentari e corti. A fianco a questi ultimi, sono in programma poi mostre, talks, eventi, progetti speciali oltre a 20 ospiti internazionali e tanto altro ancora. Si ricorda che una selezione di titoli sarà disponibile anche sulla piattaforma online di MyMovies. Il programma completo delle proiezioni è disponibile sul sito ufficiale dell’evento.

Ultimo weekend per la Fiera di Scandicci 2023

Questo è anche l’ultimo weekend per poter visitare la Fiera di Scandicci 2023, manifestazione a ingresso gratuito che ogni anno riscuote sempre un gran successo. Centinaia di espositori – dall’abbigliamento al cibo – hanno preso posto su oltre 20mila metri quadrati di area espositiva, tra zone coperte e all’aperto. A corredo della manifestazione, tornano anche le giostre del luna park. I dettagli sull’evento, dagli orari ai luoghi dove parcheggiare, sono disponibili nel nostro articolo dedicato alla Fiera di Scandicci.

Festival delle pasticcerie a Calenzano

Questo weekend a Firenze, tra i tanti eventi, ne vede protagonista uno particolarmente goloso: è quello del 14 e 15 ottobre 2023 e si chiama Festival delle pasticcerie. Dove si svolge? Al Palaeventi start di Calenzano in via Giuseppe Garibaldi, n.7. Si tratta della prima fiera pensata per tutti i golosi di dolci, cioccolato e biscotteria assortita dell’area metropolitana, con 25 stand gestiti da alcune delle più note pasticcerie di Firenze e Prato. L’evento, a ingresso gratuito, sarà aperto al pubblico nei seguenti orari: sabato dalle 14:00 alle 19:00 e domenica dalle 10:00 alle 18:00.

Boccaccesca a Certaldo

Nei dintorni fiorentini, al via alla 25esima edizione della Boccaccesca di Certaldo. Da venerdì 13 fino a domenica 15 la località toscana si trasformerà in un concentrato di buon cibo e ottimi vini all’aperto. Nelle strade del Borgo Alto verrà anche allestita una mostra mercato con eccellenze gastronomiche ed artigianali provenienti da tutta Italia. Grazie all’iniziativa “Percorso del Gusto”, invece, ci sarà la possibilità di partecipare ad una degustazione itinerante con mappa da seguire. Nel programma non mancano momenti di approfondimento e riflessione come il concorso Ragazzi in Pentola, dedicato ai ragazzi delle scuole, e il Premio Boccaccesca. L’ingresso alla manifestazione è libero. Informazioni sul sito di Boccaccesca.

Sagre delle castagne: eventi nei dintorni di Firenze domenica 15 ottobre

Infine, tante anche le sagre delle castagne, tutte in programma domenica 15 ottobre. Ecco che il ‘marron buono’ fa impazzire tutto il mondo (o quasi)! Si parte con la Fiera di Vicchio – in piazza Giotto – con prodotti tipici mugellani e della montagna fiorentina, stand gastronomici, laboratori per bambini, mercati e mostre storiche. Stesso spirito al Festival del Marrone a Scarperia e San Piero, e più precisamente al parco Antonio Berti. Anche a Palazzuolo sul Senio – in piazza Ettore Alpi – si vende la castagna del Mugello IGP, ma anche frutti del bosco, funghi, tartufi e tanti altri prodotti tipici gastronomici. E per finire, a Marradi – in piazza Scalelle – c’è l’annuale Mostra mercato del Marron buono.