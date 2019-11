Non solo il martedì mattina. A dicembre il mercato delle Cascine, il più conosciuto e frequentato di Firenze, fa gli “straordinari” il martedì pomeriggio e anche la domenica, per tutta la giornata, in vista del Natale: sono le 2 date festive stabilite dal calendario commercio su area pubblica stilato dal Comune di Firenze per la fine del 2019, mentre per l’appuntamento settimanale l’orario si allunga. Ecco quindi tutti i dettagli.

Mercato delle Cascine la domenica: le 2 date

Un serpentone di banchi lungo viale Lincoln per un chilometro di shopping e bancarelle. Domenica 15 e domenica 22 dicembre 2019 il mercato straordinario delle Cascine si svolge per tutta la giornata: gli ambulanti sono attivi dalle 8 del mattino e possono continuare a vendere fino alle ore 18.00. Si tratta di un appuntamento che richiama ogni anno migliaia di persone, a caccia di occasioni, sconti e di idee regalo economiche da mettere sotto l’albero.

Orario “continuato” a dicembre per il mercato del martedì

Accanto a questa coppia di appuntamenti domenicali, anche il mercato settimanale delle Cascine si prepara per le feste e tutti i martedì del mese di dicembre è aperto con orario prolungato: le bancarelle hanno la possibilità di restare nel parco non solo al mattino, ma anche durante il pomeriggio, fino alle ore 18.00. Le aperture straordinarie e il prolungamento di orario del martedì è ormai una consuetudine per il mese di dicembre.

Non solo Cascine, gli altri mercati di Firenze

Il calendario del Comune inoltre dà la possibilità non solo al mercato delle Cascine ma a tutti e 30 i mercati rionali che si svolgono nei 5 quartieri fiorentini di restare aperti 2 domeniche del mese: il 15 e il 22 dicembre. Tutti chiusi invece domenica 8 dicembre in occasione della festa dell’Immacolata.

