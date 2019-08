Silenzio in sala, anzi in piazza… del Carmine: “Non ci resta che piangere” arriva in Oltrarno con una proiezione speciale del film di Roberto Benigni e Massimo Troisi sulla facciata della basilica di Santa Maria del Carmine di Firenze per festeggiare i 35 anni dall’uscita della pellicola.

Appuntamento martedì 17 settembre 2019 per una serata a ingresso gratuito a cui parteciperanno anche gli autori, che verranno intervistati davanti al pubblico. Da ora in poi, ogni anno, la città festeggerà in questo modo un titolo cult legato alla tradizione toscana e fiorentina, annuncia l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi.

I precedenti: cinema al Carmine e in Santo Spirito

Non è la prima volta che le piazze dell’Oltrarno fiorentino vengono trasformate in un cinema all’aperto sui generis: prima di “Non ci resta che piangere”, in piazza del Carmine l’anno scorso è stato protagonista il film “Caruso Pascoski di padre polacco” di Francesco Nuti per celebrare i 30 anni dall’uscita nelle sale. La tradizione è iniziataperò in piazza Santo Spirito nel 2015 con la proiezione sulla facciata di “Amici Miei” per festeggiare i 40 anni della pellicola e i 100 di Mario Monicelli e poi continuata nel 2016 sempre in Santo Spirito con “Il Ciclone” di Leonardo Pieraccioni nel 2016.

Dietro a questi eventi c’è l’associazione culturale Bang! che in collaborazione con il Comune ha organizzato le serate-omaggio.

Non ci resta che piangere in piazza del Carmine

La serata di cinema in piazza del Carmine inizierà alle ore 21.00 del 17 settembre prima con le interviste agli ospiti e poi con la proiezione di “Non ci resta che piangere” . L’evento, a ingresso libero, vuole celebrare i 35 anni dall’uscita del film nelle sale e ricordare la scomparsa i Massimo Troisi 25 anni fa.

“La filosofia che anima questa iniziativa è la valorizzazione della commedia fiorentina e toscana, un grande patrimonio non solo di Firenze, ma dell’Italia intera serata – ha detto l’assessore alla cultura del Comune di Firenze Tommaso Sacchi – sono certo che sarà una bellissima all’insegna del ricordo e del divertimento in una delle più belle piazze della città con la sua chiesa che farà da schermo per la proiezione del film”.