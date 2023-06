A Firenze 6 giorni di eventi per Le Piazze dei libri 2023

- Pubblicità -

Torna a Firenze il festival Le Piazze dei libri 2023. Per quest’anno sono coinvolte 12 librerie, 11 piazze, tutti i quartieri di Firenze, con oltre 50 eventi in programma. La manifestazione partirà il 27 giugno e terminerà il 2 luglio. Si tratta di un evento di Confartigianato Firenze, finanziato dal Comune e che rientra nell’ambito dell’Estate Fiorentina e dei tanti eventi in città. L’obiettivo è dare visibilità e dignità alle piazze e ai luoghi di tutti i quartieri.

Le librerie e le piazze coinvolte

Per Le Piazze dei libri 2023 sono 12 le librerie fiorentine coinvolte. Si tratta di Feltrinelli, Libraccio, Alfani, Farollo e Falpalà, Florida, Gioberti, La Gioberti, Jane e Edward, Leggermente, Malaparte, Niccolini, Salvemini. Le piazze interessate sono piazza della Repubblica, piazza Santa Maria Novella, via Cerretani, piazzetta Bongo, piazza delle Cure, parco dell’Anconella, piazza Elia Dalla Costa, parco Villa Strozzi al boschetto, piazza dell’Isolotto, piazza Dalmazia e piazza della Vittoria.

Il progetto, che fa parte dell’Estate Fiorentina, è stato cofinanziato da parte dell’Unione Europea (fondo europeo di sviluppo regionale) nell’ambito del Pon Metro 2014-2020.

Il programma delle Piazze dei libri 2023 negli 11 luoghi di Firenze

Per quanto riguarda il programma delle Piazze dei libri 2023 è ampia la varietà di generi e autori, per un cartellone di eventi a ingresso libero. Il noir, in una Milano prossima al lockdown, di Gian Andrea Cerone (29 giugno ore 21, piazza della Vittoria) oppure lo sport con Andrea Romano che, in piazza dell’Isolotto, racconta Gabriel Batistuta. Si toccano i temi dell’attualità: le “chimere” di Carlo Cottarelli (1 luglio ore 21, piazza Repubblica), l’Eritrea vista da Tommaso Giartosio (27 giugno ore 19, in Santa Maria Novella), il Matteotti “solo” di Riccardo Nencini (1 luglio via de’ Cerretani) o l’immigrazione/integrazione con Saverio Tommasi (1° luglio ore 21 in piazza Santa Maria Novella).

Ai volti noti, si affiancano quelli giovani ed emergenti come Selene Piromallo (27 giugno ore 19, piazza della Repubblica, con Ribes Halley) e Jennifer Guerra che si confronta sul ruolo della donna (30 giugno ore 21, piazza Santa Maria Novella). Il programma completo è consultabile sul sito dell’Estate Fiorentina.