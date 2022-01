Pitti 2022: Uomo, Bimbo e Filati. Tutte le date

Ripartono i saloni della moda organizzati a Firenze da Pitti Immagine che non ha annullato le prime date del 2022, nonostante la situazione Covid incerta: si parte in questi giorni di gennaio con l’edizione numero 101 di Pitti Uomo unita, per l’occasione, a Pitti Bimbo 94, per poi concludere il calendario fashion a febbraio con Pitti Filiati numero 90. Il programma continua con le manifestazioni che abbracciano mondi lontani dall’abbigliamento: in primavera Taste sbarcherà alla Fortezza da Basso con il meglio delle eccellenze enogastronomiche, mentre ala fine della prossima estate in città saranno protagoniste le Fragranze d’autore.

Pitti Uomo 2022 alla Fortezza da Basso di Firenze: date e orari

I saloni fiorentini della moda sono ripartiti l’anno scorso dopo lo stop per la pandemia. L’edizione numero 101 di Pitti Uomo si è inaugurata ufficialmente l’11 gennaio 2022 alla Fortezza da Basso di Firenze e proseguirà fino al 13 gennaio, dalle 9.00 alle 18.00, con oltre 550 marchi dedicati alle proposte della moda maschile che indosseremo il prossimo autunno inverno. Vista l’emergenza sanitaria, in una manciata di giorni vengono condensati due saloni: accanto al fashion “for men” anche le proposte di Pitti Bimbo.

Seppur con un calendario ridotto rispetto ai tempi pre-Covid, le date di Pitti Uomo 2022 portano un programma di eventi collaterali in vari luoghi di Firenze. Tra questi l’esposizione delle creazioni dei makers di oggi “Creative by nature” al giardino dei Semplici (12 gennaio fino alle ore 17), il lancio del brand di Ervin Latimer a Palazzo Pucci (12 gennaio ore 21 e 22, su invito), le speciali vetrine della Rinascente che per tutta la settimana propone marchi sostenibili e infine l’installazione inaugurata sulla terrazza di LuisaViaRoma curata dal marchio di design Cassina.

Lo spazio Gucci Giardino 25, il nuovo cocktail bar legato al Gucci Garden di piazza della Signoria, sarà invece battezzato ufficialmente sabato, quando la kermesse alla Fortezza avrà già chiuso i battenti.

Gli altri appuntamenti

Dal 2 al 4 febbraio 2022 torna anche Pitti Filati, ma questa volta alla Stazione Leopolda di Firenze, con orario 9.00 – 18.00. In vetrina le migliori proposte nel campo dei tessuti. Nuova location poi per Taste, la kermesse che Pitti Immagine dedica con 3 date (26-28 marzo 2022) alle eccellenze della food culture. L’evento lascia gli spazi della Stazione Leopolda e si sposta alla Fortezza da Basso con allestimenti più ampi.

Dal 16 al 18 settembre 2022 alla Stazione Leopolda, è in programma inoltre la 20esima edizione di Fragranze, l’evento internazionale dedicato al mondo delle essenze e del beauty. Ancora da svelare invece le date dell’estate 2022 per Pitti Uomo, Bimbi e Filati.