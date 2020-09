Rificolona 2020: guida alla festa, gli eventi a Firenze e dintorni

Che la lanterna sia fai da te o comprata in un negozio, non se ne può fare a meno nemmeno in tempi di Covid-19, perché la festa della Rificolona torna a Firenze anche nel 2020, con tutti gli accorgimenti del caso: il programma di eventi per il 7 settembre è più limitato rispetto all’anno scorso, ma le occasioni per celebrare questa tradizione non mancano tra sfilate e laboratori per bambini.

La Rificolona a Firenze: origine della festa, la storia

È una tradizione che ha fatto storia ed è ancora amata dai fiorentini, quella che vede – il 7 di settembre di ogni anno – i bambini riversarsi nelle strade con i loro lampioncini colorati, le cosiddette “rificolone”. Si festeggia nel giorno in cui ricorre la festa della natività di Maria e risale probabilmente alla metà del Seicento, quando i contadini si spostavano – durante la notte tra il 6 e il 7 settembre – a piedi o a dorso di mulo verso la città di Firenze per celebrare l’indomani mattina la festività religiosa nella basilica della Santissima Annunziata, nella piazza omonima del centro della città.

Come spesso accade, nel corso dei secoli ha assunto dei contorni più profani, fino a diventare una festa per bambini, che “armati” di lampioncini dalle forme e dai colori più disparati, passeggiano per le strade cantando la tipica canzone: “ona ona ona, ma che bella rificolona, la mia l’è co’ fiocchi. la tua l’è co’ pidocchi”.

Sfilata o laboratorio: eventi 2020 della festa della Rificolona a Firenze

Numerosi gli eventi per celebrare la festa della Rificolona a Firenze, il 7 settembre 2020. Al Circolo Vie Nuove (Viale Donato Giannotti, 13, Firenze) lunedì dalle 15 alle 19 è in programma un laboratorio per creare la propria personalissima rificolona. L’ingresso è su offerta libera e per i bambini verrà messo a disposizione tutto il materiale necessario ad uso individuale. Inoltre, per garantire il distanziamento verrà suddiviso il laboratorio su due turni, il primo dalle 15 alle 17 e il secondo dalle 17.30 alle 19.15. Per partecipare è necessario prenotare scrivendo una email vienuove@vienuove.it, chiamando il numero 055.683388 o mandando un whattsapp a 393.9190534.

Sempre nel Quartiere 3, alle ore 18.30 al Ninfeo del Giovannozzi (ingresso Via del Paradiso n. 5) spazio all’incontro dedicato alla storia e curiosità di quest’antica tradizione fiorentina. Una conversazione con lo storico Luciano Artusi a cui si può partecipare liberamente e senza l’obbligo di prenotazione.

Il centro storico – dalle 19 alle 23 – sarà popolato da 200 tra artisti e teatranti che si esibiranno a sorpresa nelle strade e nelle piazze per l’evento “Teatro di città” mentre chi, per festeggiare la Rificolona a Firenze, è alla ricerca di qualcosa di più esclusivo, può partecipare alla festa di fine estate 2020 con apericena, visita guidata alla città e la chiusura della camminata all’Antica Torre di via Tornabuoni 1 con le rificolone accese (su prenotazione).

Ci si sposta nel Quartiere 5 di Firenze, a Novoli, per la festa organizzata dal centro commerciale Carlo del Prete (via Carlo del Prete/via Maddalena) che dalle 15.30 alle 24.00 vedrà allestito un mercatino con tante bancarelle e la sfilata delle rificolone con la premiazione della più bella.

Le feste per bambini nei dintorni di Firenze

Stessa dinamica ma location diversa per Badia a Settimo (frazione di Scandicci, alle porte di Firenze), dove la festa della Rificolona 2020 è in piazza Vittorio Veneto (dalle 18.30 alle 23) con stand gastronomici, musica dal vivo, karaoke e balli di gruppo, per poi chiudere in bellezza con la sfilata delle lanterne colorate e l’animazione per i bambini.

A Lastra a Signa va invece in scena un maxi concorso: a partire dalle 21 ci si ritrova alla casa del Popolo di Tripetetolo per poi partire in una sfilata che culminerà con la premiazione della Rificolona più bella, il più giovane con la Rificolona, il più anziano con la Rificolona, la Rificolona più bersagliata, la Rificolona artigianale più originale (potranno sfilare tutte le Rificolone ma saranno ammesse al concorso solo quelle munite di tagliando numerato che viene consegnato a tutte le lanterne acquistate alla Cartaria Lastrigiana di via XXIV Maggio, alla Tabaccheria Nesti di via Gramsci, alla Tabaccheria Ange di via Diaz, alla R&R edicola in via Gramsci e alla cartoleria Scarabocchio in via XXIV Maggio).

A Signa si festeggia invece l’8 settembre con laboratori creativi, sfilate e animazione con teatro dei burattini a partire dalle ore 21 nel centro del paese.