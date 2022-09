All’Affrico di Firenze la prima sagra dei funghi e del fritto

Pubblicità

L’Affrico di Firenze compie 100 e festeggia anche a tavola, organizzando la prima edizione dalla sagra funghi & fritto: gli stand gastronomici saranno attivi sabato 1 ottobre a cena e domenica 2 a pranzo negli spazi della polisportiva di Campo di Marte, in viale Manfredo Fanti 20. L’evento fa parte del calendario di iniziative sociali, culturali e sportive organizzate in occasione del centenario.

Funghi & fritto

Ai fornelli saranno impegnati gli chef e tutto personale di cucina delle tre sedi dell’associazione, aiutati da volontari e amici dell’Affrico, che si occuperanno della preparazione e distribuzione dei piatti. Il menù è molto ricco, con materie prime di qualità e a chilometro zero: si va dai primi piatti tradizionali (tagliatelle ai porcini, tortelli mugellani al ragù rosso ai porcini e amatriciana) ai classici del fritto dell’aia (pollo, coniglio e patate e verdure fritte) e di mare (fritto di pesce con totani, gamberi e calamari), fino agli immancabili dolci della cucina casalinga e fiorentina (torta di mele, cantucci e vin santo e schiacciata all’uva), per chiudere in bellezza il pasto.

Gli stand gastronomici della sagra funghi & fritto dell’Affrico saranno aperti sabato 1° ottobre dalle ore 18 e domenica 2 ottobre da mezzogiorno. Accanto al cibo, anche la musica, con il dj set Mark Renton. Qui gli altri eventi di questo weekend a Firenze.

Il menù completo della sagra all’Affrico di Firenze

Ecco il menù completo

Primi piatti

Tagliatelle ai funghi Porcini

Tortelli mugellani al ragù rosso ai funghi porcini

Amatriciana

Funghi fritti

Fritto dell’aia (pollo, coniglio e patate fritte)

Fritto di pesce (totani, gamberi e calamari)

Patate fritte

Verdure fritte

Torta di mele

Schiacciata all’uva

Cantucci e vin santo

Birra media alla spina

Birra piccola alla spina

Vino della casa

Acqua 1/2 litro

Altre bevande

Per informazioni sulla sagra funghi & fritto dell’Affrico contattare il numero Whatsapp 340 711 4608, aggiornamenti su Facebook.