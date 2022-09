Cosa fare a Firenze: eventi, mercatini, sagre e tante mostre (1-2 ottobre 2022)

Pubblicità

Il weekend del 1 e 2 ottobre 2022 a Firenze riserva moltissimi eventi culturali e sociali, oltre a mercatini e sagre: la lista delle cose da fare è davvero lunga, da Corri la Vita alla Biennale Internazionale dell’antiquariato, dalla mostra dei fiori all’Orticoltura fino alla Bright Night, la notte dei ricercatori, fino alla festa dell’uva di Impruneta. Diamo uno sguardo ai principali appuntamenti.

Corri la Vita a Firenze: gli eventi del 2 ottobre 2022

Domenica 2 ottobre la città di Firenze ospita la XX edizione di Corri la Vita, con due percorsi differenziati a seconda del grado di difficoltà, tantissime iniziative e musei gratis. Il progetto nasce nel 2003 al fine di raccogliere fondi destinati ad aiutare le donne colpite da tumore al seno finanziando attività che riguardano la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura di questa importante malattia, oltre alla diminuzione delle liste di attesa e al sostegno psicologico. Sarà la presentatrice e showgirl Adriana Volpe la madrina della XX edizione, aprendo così le porte della città al Pinktober, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Qui il percorso e i musei gratis per Corri la Vita 2022.

La Biennale Internazionale dell’antiquariato a Palazzo Corsini

Fino al 2 ottobre torna in presenza a Palazzo Corsini, splendida residenza seicentesca affacciata sul fiume Arno, l’attesissima 32esima Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze, BIAF in sigla. Si tratta della più antica mostra mercato al mondo, punto di riferimento fondamentale per la grande arte italiana, con 79 espositori che espongono opere antiche, con qualche “sconfinamento” anche nel moderno e contemporaneo. Orari di apertura: dalle ore 10.30 alle ore 20.00. Ingresso a pagamento (biglietto intero 15 euro, incluso il catalogo, gratis gli under 15).

Bright Night 2022, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori

Questo weekend si tiene a Firenze anche Bright Night, l’acronimo di “Brilliant Researchers Impact on Growth Health and Trust in research” (I ricercatori di talento hanno un impatto sulla crescita, la salute e la fiducia nella ricerca). Si tratta della notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, una grande festa per entrare nell’affascinante mondo della scienza e incontrare chi ha fatto della ricerca scientifica il proprio lavoro quotidiano. La manifestazione, nata per impulso della Commissione UE con l’obiettivo di diffondere la cultura scientifica, si svolge anche a Firenze: dopo le iniziative di venerdì sera, sabato 1 ottobre propone eventi che coinvolgono anche il il sistema museale di ateneo, come visite all’Osservatorio Ximeniano, caccia al tesoro bilingue a Villa La Quiete insieme all’Elettrice Palatina e tour nell’Orto botanico. Le attività sono a ingresso gratuito, in alcuni casi può essere necessaria la prenotazione. Sul sito di Bright Night l’intero programma.

TourismA, il salone dell’archeologia e del turismo Culturale al Palazzo dei Congressi di Firenze

TourismA, il salone dell’archeologia e del turismo culturale è una manifestazione di tre giorni (weekend 1-2 ottobre 2022 compresi), negli spazi prestigiosi del Palazzo dei Congressi, accanto alla stazione di Santa Maria Novella. TurismA è un momento di esposizione, divulgazione e confronto di tutte le iniziative legate alla comunicazione del mondo antico e alla valorizzazione delle sue testimonianze. L’iniziativa è rivolta a tutti ed è un momento importante di incontro tra operatori e appassionati del settore. L’ingresso è gratuito; la manifestazione presenta un vastissimo programma.

Mostra dei fiori a Firenze: colori d’autunno al Giardino dell’Orticoltura

Se siete amanti della natura in ogni suo aspetto, fino al 2 ottobre 2022 potete ‘fare capolino’ alla mostra-mercato di piante e fiori di Firenze, appuntamento d’autunno imperdibile per chi ha il pollice verde, ospitato nel giardino dell’Orticoltura (via Vittorio Emanuele II, 4 – via Bolognese, 17). Dopo il successo primaverile, l’evento a cura della Società Toscana di Orticoltura si ripete per tre giorni, nel secondo weekend autunnale, con orario continuato dalle ore 09:00 alle ore 19:00. L’iniziativa, aperta alla cittadinanza e gratuita, ospita oltre 75 espositori e vivaisti specializzati nel settore del florovivaismo, dell’orticoltura, della frutticoltura, della conservazione di semi, dell’arredo esterno e da giardino, editoria e accessori.

Cosa fare nel weekend 1 e 2 ottobre 2022: eventi, musei gratis e mostre a Firenze

Il 2 ottobre tornano la Domenica al museo, con i luoghi d’arte statale che aprono gratuitamente le porte a tutti, e l’attesissima Domenica Metropolitana, giornata nella quale i residenti della Città Metropolitana di Firenze hanno la possibilità di fruire dei musei cittadini in forma gratuita. I fiorentini potranno inoltre prendere parte alle numerose visite e attività in programma nei diversi luoghi. Per informazioni più dettagliate, è possibile consultare il nostro articolo sui musei gratis la prima domenica del mese.

Ottobre a Firenze è poi un mese ricco di mostre in corso: dall’esposizione dedicata a Olafur Eliasson a Palazzo Strozzi fino al ritorno di Henry Moore in Piazza della Signoria e a San Miniato al Monte. E ancora Tony Cragg. Transfer al Museo Novecento, un’ampia monografica che presenta una selezione di opere su carta e di sculture monumentali esposte all’interno e nel chiostro del museo, senza dimenticare Palazzo Medici Riccardi, dove è in corso Passione Novecento. Da Paul Klee a Damien Hirst, che presenta una prestigiosa selezione di opere di maestri del XX secolo provenienti da collezioni private fiorentine e toscane.

Accanto a questi appuntamenti segnaliamo anche che cento opere tra sculture, bassorilievi, stampe e documenti d’archivio provenienti da importanti musei pubblici sono protagoniste assolute della mostra dedicata al genio di Antonio Canova e in corso all’Accademia di Belle Arti, in via Ricasoli a Firenze. Sabato 1 ottobre sarà visitabile gratuitamente dalle ore 10:00 alle ore 14:00.

Tutte le sagre in programma l’1 e il 2 ottobre 2022 a Firenze: dalla bistecca ai funghi

A Firenze non può certamente mancare una sagra, anzi un vero e proprio festival, dedicato alla bistecca, piatto simbolo della città. L’appuntamento, nello spazio estivo Ultravox, è fino a domenica 2 ottobre al prato delle Cornacchie del parco delle Cascine, accanto all’anfiteatro Ernesto De Pascale. Per lasciare l’auto è a disposizione un parcheggio, in viale dell’Aeronautica, facilmente accessibile da via del Barco e dal piazzale delle Cascine. Questo weekend gli stand saranno attivi dalle ore 12:00 alle 16:00 e dalle ore 19:00 alle 23:00. Sono possibili prenotazioni via email scrivendo a [email protected]. Al Festival della Bistecca sono in programma infatti anche molte altre iniziative: il programma completo è disponibile sul sito ufficiale della manifestazione.

L’US Africo, in viale Fanti a Campo di Marte, organizza questo fine settimana la prima edizione della sagra dei funghi e del fritto con protagoniste le specialità del territorio, primi piatti tradizionali, frittura dell’aia (pollo, coniglio e patate e verdure fritte) e di mare, senza dimenticare i dolci casalinghi. Appuntamento sabato dalle ore 18 e domenica dalle ore 12. Se siete amanti dei tortelli e delle specialità al tartufo, è forse il caso di affacciarsi alla Casa del Popolo di Pelago, situata di fronte alla piazza centrale del paese (sabato e domenica).

Eventi nel fine settimana dell’1 e 2 ottobre 2022: fiere e mercatini a Firenze

Tantissime anche le fiere e i mercatini fiorentini. Sabato 1 ottobre (dalle ore 10:30 alle ore 20:00) e domenica 2 ottobre (dalle ore 10:30 alle ore 20:00), alla Fortezza da Basso, torna Tutto sposi 2022, la fiera dedicata al mondo del wedding. Dalle torte agli addobbi, dalle scarpe agli abiti di sposi e testimoni: l’antica fortificazione fiorentina torna a splendere grazie agli stand che offriranno ai visitatori, e addetti del mestiere, le ultime tendenze in tema matrimoni. L’ingresso è gratuito per tutti i visitatori, previa registrazione onoine.

17 botteghe artigiane sono poi le protagoniste, sabato 1 ottobre, del mercatino Artefacendo, in piazza dei Ciompi. Dalle ore 10 alle 20 mostra mercato, dimostrazioni da vivo e una vera e propria immersione nei processi produttivi. L’iniziativa è promossa da CNA Firenze con il Comune di Firenze e Artex. Domenica 2 ottobre, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, torna anche l’appuntamento con la grande Fiera in viale Europa, a ingresso libero. Saranno presenti stand con prodotti per la casa, abbigliamento, calzature, biancheria, bigiotteria, prodotti enogastronomici tipici, i brigidini di Lamporecchio, la porchetta e molto altro.

Nella medesima giornata, al ristorante e cocktail bar The Stellar di Firenze (Lungarno Soderini, 21, zona San Frediano), si potrà fluttuare tra vintage, artigianato, vinili, gioielli, borse, riciclo creativo e nuovi brand per tutto il giorno, grazie al market di Pimp my vintage. Orario dalle ore 12:00 alle ore 20:00; ingresso gratuito.

Nei dintorni di Firenze, da sabato 1 ottobre fino al 3 ottobre torna a vivere infine l’antica Fiera dell’Antella, manifestazione promossa dal Comune di Bagno a Ripoli e dedicata alla tradizione agricola e contadina del territorio, in programma nel cuore della frazione tra i giardini della Resistenza, piazza Ubaldino Peruzzi e il Teatro dell’Antella. Animali della fattoria pronti a farsi accudire dai più piccoli, tanti prodotti della terra, genuini e a Km zero, laboratori per i bambini e attività per tutte le età in programma sabato dalle ore 08:00 alle 17:00 e domenica dalle ore 09:00 alle 18:00.

Il Carro matto a Firenze e il Bacco artigiano a Rufina

Vi ricordiamo anche un’iniziativa divertente a cui potrete partecipare proprio questo weekend, la sfilata del Carro matto: il grande barroccio carico di centinaia di fiaschi di vino, disposti a piramide, trainato dai tipici “bovi” di razza Chianina. Si tratta del tradizionale corteo per la benedizione del vino con l’offerta alla Signoria di Firenze, in programma per sabato 1 ottobre.

L’appuntamento è alle ore 15:30 in piazza Duomo, da dove il Carro matto, il corteo della Repubblica Fiorentina e il Corteo Storico del Vino e del Contado di Rufina si muoveranno per le strade del centro storico. La rievocazione, vede prima la benedizione del vino da parte delle autorità religiose, poi l’offerta dell’ampolla del vino alla chiesa di San Carlo dei Lombardi e infine l’offerta del vino Benedetto del Carro matto alla Signoria di Firenze in piazza Duomo.

Collegato a questo evento a Rufina si svolge il Bacco artigiano, un vero e proprio festival per celebrare il vino del Consorzio Chianti Rufina, dal 29 settembre al 2 ottobre, con ristorante ed enoteca alla Villa di Poggio Reale, mercatini, musica, iniziative per bambini. Domenica 2 ottobre a Rufina l’esposizione di auto d’epoca, la sfilata di moda e l’ultimo giorno del torneo di basket. Appuntamento da non perdere alle ore 17:00 per la rievocazione storica e sfilata del corteo storico della Repubblica fiorentina, corteo storico del vino e del contado di Rufina. Il gran finale è alle ore 22:45 con lo spettacolo pirotecnico che chiuderà un’edizione del Bacco particolarmente ricca di eventi e iniziative.

Cosa fare nei dintorni fiorentini: la Festa dell’Uva di Impruneta

Chiusura in grande stile per la Festa dell’Uva 2022 di Impruneta, con la sfilata e la sfida tra i quattro rioni del paese tra carri allegorici, colorati costumi e danze in piazza Buondelmonti. Sabato dalle 19.00 le prove generali e domenica dalle 15.30 lo spettacolo vero e proprio. Durante entrambe le giornate è in pevista la mostra mercato di prodotti enogastronomici nel parco della Barazzina. Sul sito ufficiale della Festa dell’uva di Impruneta potrete consultare il programma completo.

Mugello Comics 2022 a Barberino di Mugello

Tra gli eventi nei dintorni di Firenze, sabato 1 e domenica 2 ottobre c’è anche il Mugello Comics 2022 a Barberino di Mugello: non solo un festival dedicato ai fumetti ma quest’anno, ancora di più, si abbattono muri e si mescolano linguaggi come quello della musica e del tattoo art. Il festival è a ingresso gratuito.

La redazione non è responsabile di eventuali cambi di programma. Si consiglia di consultare i canali di comunicazione ufficiali per eventuali modifiche.