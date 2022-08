Sagre e feste a Firenze e dintorni ad agosto 2022

- ADV -

Dalla bistecca ai tortelli mugellani, passando per la polenta, le ficattole e il cinghiale: non mancano le sagre (e le feste) a Firenze e dintorni in questo agosto 2022. Pranzare o cenare ad una sagra può essere anche una delle idee per trascorrere la giornata di Ferragosto senza allontanarsi troppo dalla città. Vediamo allora quali sono alcune delle sagre in programma nelle prossime settimane in provincia di Firenze.

Feste e sagre di agosto 2022 in Mugello

Al Lago Viola (Vicchio di Mugello) fino al 28 agosto si tiene la festa della ficattola e del cinghiale: oltre alla tipica pasta fritta toscana, qui si potranno gustare piatti come il peposo di cinghiale, la bistecca e la carne alla brace, specialità mugellane, come i tortelli fatti a mano con le patate del Mugello. Queste le date: 4-5-6-7; 11-12-13-14-15; 18-19-20-21; 25-26-27-28 agosto (la cucina è aperta tutte le sere a cena e il sabato, la domenica e i festivi anche a pranzo, informazioni e prenotazioni: cell 350.1933619 – 366.1500599).

- ADV -

Dopo lo stop dovuto alla pandemia, quest’anno dal 6 al 15 agosto 2022 torna anche la tradizionale Sagra del Tortello presso il campo sportivo di Sagginale (Borgo San Lorenzo): nell’occasione si potrà gustare il piatto tradizionale mugellano, ma non mancheranno altre proposte come le per bistecche e le grigliate miste. Nei locali del Ristorante Pizzeria La Bottega di Grezzano (Località Grezzano 24, 26, Borgo San Lorenzo) spazio invece al Festival del Cinghiale e del Tortello. Ad agosto il festival si svolge in queste date: 4-5-6-7; 11-12-13-14-15; 18-19-20-21; 25-26-27-28 agosto (sabato, domenica e festivi sia pranzo che cena). Tra le specialità ci sono il peposo di cinghiale e le costine di cinghiale fritte oltre ovviamente al tortello e al fritto toscano cucinato secondo le vecchie tradizioni; e poi gli gnocchi e le tagliatelle, la bistecca e le tagliate, mentre la sera si potranno gustare anche la pizza e il famoso pane arabo di Grezzano.

Bistecca a Galleno (Fucecchio) e polenta a Pietramala (Firenzuola)

La bistecca sarà protagonista fino al 15 agosto a Galleno (FI), frazione del comune di Fucecchio, della Sagra della bistecca organizzata dalla Proloco di Galleno con il patrocinio del Comune di Fucecchio e di quello di Castelfranco di Sotto. La sagra, alla sua 51esima edizione, si svolge al campo sportivo di Galleno (Via Romana Lucchese 300, Galleno) tutte le sere dalle 20 (prenotazione obbligatoria al 3409553758). Oltre alla bistecca alla sagra si potranno assaggiare altre specialità, dai primi caserecci alle carni alla brace, dalla polenta alle pizze.

Sabato 20 agosto a Pietramala, paese sull’Appennino tosco emiliano a un chilometro dal passo della Raticosa, che fa parte del comune di Firenzuola, l’appuntamento è invece con la Sagra della Polenta. La manifestazione è organizzata dalla

, paese sull’Appennino tosco emiliano a un chilometro dal passo della Raticosa, che fa parte del comune di Firenzuola, l’appuntamento è invece con la. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Pietramala e prevede alle 19 l’apertura degli stand gastronomici e alle 21 musica dal vivo. Un’occasione per scoprire la località di Pietramala in Mugello, proprio a metà strada tra Firenze e Bologna, dove si svolgono anche una sagra dedicata al tortello (in luglio) e a vino e marroni (ottobre).