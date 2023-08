Nuovo mercatino svuota cantine nel Quartiere 5

- Pubblicità -

Torna uno degli appuntamenti più amati dai cittadini, il mercatino svuota cantine nel Quartiere 5 di Firenze. Che si tratti di un modo per liberarsi della chincaglieria accumulata in casa, che lo si usi come antistress o passatempo per un weekend alternativo o che si vada a caccia dell’affare rimasto sepolto tra la polvere dei decenni, il minimo comun denominatore è uno solo: la passione dei fiorentini per queste iniziative.

Il primo appuntamento della stagione autunnale 2023 è quello con il Quartiere 5 di Firenze, che ha comunicato il giorno da segnare in agenda per partecipare allo svuota cantine, sia come espositore che come acquirente. Nelle prossime settimane verranno annunciate le altre date dai singoli quartieri.

Cantine in piazza, torna lo svuota cantine nel Quartiere 5

La manifestazione “Cantine in piazza”, questo il nome del mercatino nel Q5, si terrà domenica 1° ottobre 2023 nell’area di via Morandi e di via Giardino della Bizzarria. Le regole per partecipare al mercatino svuota cantine del Quartiere 5 sono le stesse di sempre: per improvvisarsi “venditori per un giorno” bisognerà necessariamente essere residenti nel quartiere (pena la non ammissione) e iscriversi inviando una email all’indirizzo canti[email protected], compilando l’apposito modulo, non oltre le ore 12 di venerdì 8 settembre.

Altra regola fondamentale è dare alla merce in vendita un prezzo simbolico e congruo allo spirito della giornata, ovvero quello di trascorrere del tempo all’insegna della convivialità e riciclare ciò che si possiede e non si usa più, anche nell’ottica di infondere nei più piccoli – che occasionalmente partecipano al mercatino insieme alle loro famiglie – i sani principi del riciclo e del riuso.

Infine, bisogna ricordare che per un mercato che si svolge all’aperto il meteo non è un elemento secondario (soprattutto in autunno). In caso di pioggia infatti, lo svuota cantine potrebbe essere revocato e non rinviato ad altra successiva. Con buona pace delle soffitte debordarti.

Informazioni

Tutte le informazioni sul mercatino “Cantine in piazza” del Quartiere 5, insieme ai moduli per fare domanda di partecipazione, si trovato sul sito del Comune di Firenze. Per informazioni è possibile telefonare ai numeri 055.2767011 – 055.2767049