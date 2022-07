Tanabata 2022: a Firenze la festa giapponese dei desideri

Siete pronti ad esprimere il vostro desiderio? Questo week end a Firenze torna Tanabata 2022, la festa giapponese dei desideri. Dalle danze alla musica folcloristica, dal mercatino all’area food sono numerose le attività nel segno del Sol Levante che animeranno la due giorni organizzata dall’Associazione Culturale Giapponese Lailac.

Tanabata: quando si svolge e il programma della festa dei desideri 2022

Tanabata 2022 si svolge sabato 9 e domenica 10 luglio 2022. Come lo scorso anno la festa si tiene a Villa Vogel (via delle Torri, 23) ed è aperta dalle 17 alle 23, a ingresso libero. Durante la festa ispirata alla tradizione giapponese si potranno esprimere i propri desideri affidandoli ai tanzaku, strisce di carta colorata da appendere a rami di bambù appositamente decorati.

Tante le attività in programma durante la festa. Nel pomeriggio ad esempio chi lo desidera potrà provare i tamburi taiko, mentre di sera si terranno danze tipiche giapponesi come il bonodori (la danza degli antenati che in Giappone si pratica in estate). Durante la serata di domenica ci sarà un’esibizione di tamburi del gruppo Sayuri Shindo di Firenze. Ci saranno giochi tradizionali, oracolo omikuji, calligrafia e incontri con l’Istituto europeo di Shiatsu. Si potrà anche apprezzare l’antica tradizione dell’ospitalità giapponese, la Via del Tè, attraverso degustazioni e dimostrazioni. Ci saranno inoltre giochi tradizionali.

Dal mercatino all’area food con specialità giapponesi

Nell’ambito di Tanabata 2022 sarà allestito un mercatino di raccolta fondi con prodotti artigianali e contemporanei, una sezione dedicata al kimono e allo yukata, una ai libri con la libreria Shobo Firenze. Spazio anche all’oggettistica della Bottega Giapponese e alle creazioni artigianali realizzate da artiste giapponesi come Kazuko Kataoka, Aya Modegi e Akiko Bardini. Con i volontari di Lailac sarà possibile indossare lo yukata, il kimono estivo tradizionale.

Immancabile l’area food dove si potranno assaggiare specialità giapponesi come le polpettine takoyaki, gli onigiri o gli spiedini tsukune. Oltre allo street food gestito da ManGiappone ci saranno degustazioni di sake a cura di Firenze Sake. Tanabata 2022 è organizzata dall’Associazione Culturale Giapponese Lailac di Firenze in collaborazione con il Consiglio di Quartiere 4 del Comune di Firenze e rientra tra gli eventi dell’edizione 2022 dell’Estate Fiorentina.