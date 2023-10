Riparte il Treno natura in Toscana per scoprire la Val d’Orcia

- Pubblicità -

Tutti in carrozza. Con l’autunno 2023 torna il Treno natura in Toscana, il convoglio storico trainato da una locomotiva a vapore che da Siena attraversa i più bei panorami della Val d’Orcia. Un vero e proprio viaggio nel tempo, a bordo di carrozze “Centoporte” originali degli anni Trenta, e lungo binari chiusi da quasi 30 anni al traffico ferroviario ordinario che adesso sono percorsi dai treni storici della Fondazione FS Italiane. Le tappe, nelle domeniche di ottobre e novembre, toccano i borghi più caratteristici del territorio, da San Giovanni d’Asso a Montalcino fino a Trequanda, in occasione di sagre ed eventi conosciuti, come la Mostra del tartufo bianco o la Festa dell’olio nuovo.

Il calendario 2023 del Treno natura in Toscana, da Siena alla Val d’Orcia

Tra sbuffi di vapore e carrozze d’epoca, il calendario del Treno natura in Val d’Orcia si apre domenica 15 ottobre 2023, con il convoglio storico che da Siena porta i passeggeri fino alla stazione di Amiata scalo. Da qui parte il pullman per per Abbadia San Salvatore, dove si svolge la tradizionale festa paesana d’autunno, mentre il ritorno sarà dalla stazione di Torrenieri a cui si arriverà con navetta bus

- Pubblicità -

Domenica 22 ottobre tocca invece a Trequanda per la festa dell’olio novo, mentre il 29 ottobre, in occasione della sagra del tordo di Montalcino, la locomotiva a vapore arriverà alla stazione di Amiata Scalo per proseguire in pullman fino a Montalcino, dove è in programma la sagra del tordo.

Due i viaggi che andranno da Siena fino a San Giovanni d’Asso in occasione della mostra mercato del tartufo bianco organizzato in questo piccolo borgo della Val d’Orcia: il Treno natura di domenica 12 e 19 novembre 2023 partirà da Siena, con tappe a Buonconvento e Monte Antico. È possibile unire al tour anche un trekking su un percorso facile di 7 chilometri e mezzo.

- Pubblicità -

I “tempi” della locomotiva a vapore e le info pratiche

La partenza è prevista al mattino da Siena, intorno alle 9, e il ritorno in serata. Durante le tratte il convoglio storico fa tappa a Monte Antico per una breve sosta, dove vedere i macchinisti fare rifornimento di acqua e spalare il carbone all’interno della locomotiva a vapore. I convogli sono dotati di bagagliaio ed è possibile portare a bordo biciclette.

- Pubblicità -

Il costo di un viaggio sul Treno natura, andata e ritorno, è di 42 euro per gli adulti, 30 euro per i ragazzi tra gli 11 e i 18 anni e di 10 euro per i bambini (ma in quest’ultimo caso senza posto assegnato): per la prenotazione di una delle date in calendario nell’autunno 2023 è possibile contattare l’Agenzia Viaggi Visione del Mondo (telefono 0577-48003, email [email protected]). Informazioni sul sito della Fondazione FS italiane.