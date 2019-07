Ci siamo. Domani, martedì 30 luglio 2019, a Viareggio arriva il Jova Beach Party: è grande l’attesa per conoscere tutti i dettagli sulla prima delle due date sulla spiaggia del Muraglione. Le sorprese non mancheranno, intanto ecco quel che si sa su ospiti, programma e orari.

Jova Beach Party, a Viareggio la prima delle due date

Non solo un concerto, non solo un dj set, ma un po’ di entrambe le cose e molto altro ancora. Il Jova Beach Party è prima di tutto una festa in spiaggia di enormi proporzioni. C’è la musica dal vivo, ci sono spazi per ballare, altri per praticare sport. Si può fare il bagno, e ci mancherebbe visto che siamo in spiaggia. Un villaggio (ecologico) dedicato alla musica e al divertimento, dal pomeriggio fino a tarda sera.

Il tutto, con Lorenzo Jovanotti Cherubini a fare da cerimoniere: sarà in console, si esibirà con i suoi grandi successi, addirittura celebrerà matrimoni. In tutto, 17 Jova Beach Party party in alcune delle più belle spiagge d’Italia, ogni volta con ospiti a sorpresa.

Jovanotti e la grande festa in spiaggia

A Viareggio sono in programma due Jova Beach Party, gli unici in Toscana. Il primo, martedì 30 luglio. Il secondo un mese più tardi, sabato 31 agosto.

Come per ogni data, ci sono alcune regole da rispettare, visto che il party si tiene in un ambiente delicato come quello della spiaggia. Il tour è promosso in collaborazione con il WWF e vuole essere un’occasione per sensibilizzare sul problema della dispersione della plastica in natura. Vietato gettare via rifiuti, obbligatoria la raccolta differenziata, seguendo anche le indicazioni dello staff a disposizione.

Vietati zaini, valigie, e borse di grandi dimensioni. Non si possono introdurre nell’area concerti nemmeno animali, caschi, bottiglie e borracce, bastoni per selfie, macchine fotografiche e videocamere, tablet e computer.

Vietati anche i powerbank: all’interno c’è uno stand che permette di ricaricare i cellulari durante tutto l’evento. Dovranno restare fuori anche le creme solari (salvo quelle in confezioni da 100 ml o meno), ma saranno distribuite gratuitamente all’interno per chi ne ha bisogno. Stop anche all’acqua, salvo una sola bottiglia da mezzo litro senza tappo.

Jova a Viareggio, come arrivare

L’area concerto si trova nella Spiaggia del Muraglione, di fronte a Viale Europa. Per tutti l’ingresso sarà proprio in viale Europa, ai lati della Croce Verde. L’area è raggiungibile sia a piedi che con i mezzi pubblici.

Parcheggi e navette per chi arriva in auto

Chi arriva in auto dovrà lasciare il proprio mezzo in uno dei quattro parcheggi allestiti per l’occasione. I parcheggi si trovano in via dei Lecci, via Indipendenza, in zona Cotone e in zona viale Tobino. Il parcheggio riservato ai diversamente abili è invece in via Angelo Giorgetti.

Ciascuno dei parcheggi sarà collegato all’area concerto tramite navette gratuite.

Dalla stazione alla spiaggia, per chi arriva in treno

La stazione di Viareggio si trova in piazza Dante Alighieri, a tre chilometri dalla Spiaggia del Muraglione. Per raggiungere il Jova Beach Party si può prendere il VaiBus 35. I VaiBus 21 e 25 fermano in piazza D’Azeglio, più o meno a metà percorso tra la stazione e la Spiaggia. È possibile ovviamente anche arrivare al Party a piedi, con una passeggiata tra eleganti edifici Liberty.

Al termine della serata sono previsti diversi treni speciali per il rientro, in direzione Lucca, La Spezia, Prato, Firenze, Montecatini, Grosseto e Siena. Le partenze sono programmate tra le ore 00:55 e le 2:10. Tutte le info sui treni per il Jova Beach Party di Viareggio: bitconcerti.it/jova-beach-party-treni.

Eventinbus ha organizzato anche dei bus speciali per raggiungere Viareggio nei giorni del Jova Beach Party, qui il programma.

Dall’Isola d’Elba salperà poi la Jova Boat, un traghetto speciale riservato ai possessori di biglietto per il Beach Party. Partirà da Portoferraio alle 12 e ripartirà in direzione contraria una volta conclusa la serata.

La brochure con tutte le informazioni dettagliate sull’evento

Jova Beach Party, gli ospiti a Viareggio

Una delle caratteristiche principali del Jova Beach Party è che gli ospiti si scoprono sul posto, e così sarà anche a Viareggio. Nelle date passate sono già saliti sul palco Fiorello, Gianni Morandi, Salmo, Caparezza. E oltre ai grandi ospiti italiani e internazionali, ogni volta si pescano nomi diversi da una lista di 61 artisti provenienti da 23 paesi. L’unico modo di scoprirlo, quindi, è esserci.

Ma alcuni degli ospiti dei due Jova Beach Party di Viareggio sono già stati comunque annunciati. Martedì 30 luglio ci saranno The Di Maggio Connection, Gato Preto, Mangaboo Ackeejuice Rockers, Merk & Kremont, Ivreatronic Savana Funk.

Sabato 31 agosto, invece, sono attesi Club Paradiso, Ackeejuice Rockers, Dee Jay Mazzz, Savana Funk, Bantou Mentale, The Di Maggio Connection, Willie Peyote.

Gli orari del Jova Beach Party di Viareggio

Porte aperte dalle ore 14, per chi non teme il solleone, salvo condizioni meteo avverse che potrebbero modificare il programma. Secondo gli orari, i primi eventi del Jova Beach Party di Viareggio inizieranno alle ore 16. La fine della festa è prevista intorno alle ore 23.30.