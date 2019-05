È una delle novità dell’estate 2019 a Firenze: nel cuore della città c’è l’urban garden di Villa Vittoria, vicino alla Fortezza da Basso. Dall’aperitivo alla cena, fino al “post”, il nuovo locale all’aperto si propone come meta cool della movida fiorentina. E l’entrata non costa niente: l’ingresso è sempre libero.

Gli eventi

Divani in vimini, piante, tavolini e un angolo narghilè: il designer Fabio Madiai ha trasformato il parco di Firenze Fiera, che si trova a pochi passi anche dalla Stazione Santa Maria Novella, in un giardino dalle atmosfere esotiche.

Ogni sera di apertura, Villa Vittoria propone un evento diverso con musica, dj set, performance, intrattenimento. Gli aggiornamenti e il programma sono sulla pagina Facebook di Villa Vittoria.

Mangiare, dall’aperitivo alla cena

Per l’aperitivo ci sono gustosi drink mentre per cenare le opzioni sono due. La prima è rappresentata dai 4 carrelli di eco street food, “eco” perché attenti all’ambiente con stoviglie e packaging bio o realizzati con materiale riciclato, oltre a materie prime a basso impatto. La domenica invece l’apericena all you can eat: un piatto della tradizione italiana (8 euro) e poi l’accesso a vari buffet tematici. E’ possibile sedersi liberamente ai tavoli, ma è consigliata la prenotazione.

Per chi vuole “mangiare comodo” invece Villa Vittoria mette sul piatto anche la cena servita con portate da condividere tra i vari commensali. E l’angolo narghilè ha un menù dedicato. I prezzi vanno dai 12 euro dell’aperitivo accompagnato da qualche assaggino ai 25 della cena conviviale, fino ai 45 delle cena degustazione a base di pesce per gruppi.

Quando è aperta Villa Vittoria, vicino al centro di Firenze

L’urban garden di Villa Vittoria è aperto 4 giorni a settimana, dal giovedì alla domenica. L’orario va dalle 19.00 alle 3.00 di notte, mentre l’accesso principale è da via Filippo Strozzi 2, proprio di fronte alla Fortezza da Basso. L’ingresso come detto è gratuito e c’è una convenzione con il parcheggio di Firenze Fiera accanto alla Fortezza.

Qui il nostro l’approfondimento sui locali estivi dell’Estate Fiorentina.