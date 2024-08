8 eventi per passare il weekend in Toscana (3-4 agosto)

Da Effetto Venezia a Firenze Gioca, fino alla fiera antiquaria più antica d'Italia e a un festival di cinema nei borghi della Maremma. Cosa fare questo fine settimana in Toscana, al mare o in città

Sono 8 i principali eventi previsti in Toscana in questo weekend di sabato 3 e domenica 4 agosto 2024, per chi sentisse il desiderio di farsi un giro tra borghi e città della regione. Si va dal Firenze Gioca ospitato nello spazio estivo Lumen, alle iniziative di Effetto Venezia tra i canali di Livorno, fino alle tante feste a tema medievale. E poi ci sono i musei aperti gratuitamente. Scopriamo insieme tutte le iniziative estive da non perdere in questo inizio mese.

1. Musei statali gratis in tutta la Toscana domenica 4 agosto

Il 4 agosto torna anche in Toscana la Domenica al Museo, iniziativa del Ministero della Cultura. Come ogni prima domenica del mese, l’ingresso è gratuito in tutti i musei e parchi archeologici statali. Per citarne alcuni, ad Arezzo si ricorda l’apertura a costo 0 di Casa Vasari e del Museo nazionale d’arte medievale e moderna, a Firenze del Cenacolo di Sant’Apollonia, delle Gallerie degli Uffizi e dei Musei del Bargello. A Grosseto del Museo archeologico nazionale e dell’area archeologica di Cosa e a Livorno delle residenze napoleoniche.

E ancora, a Lucca del Museo di Palazzo Mansi, a Pisa quello di San Matteo, a Pistoia dell’Ex Chiesa del Tau, a Prato della Villa medicea di Poggio a Caiano e a Siena della Pinacoteca nazionale. Qui la lista completa dei musei coinvolti. Questo fine settimana, per chi abita a Firenze, c’è poi una sorpresa in più: grazie alla Domenica Metropolitana, i residenti a Firenze e provincia potranno infatti accedere gratuitamente in tutti i musei cittadini, da Palazzo Vecchio a Santa Maria Novella fino a Palazzo Medici Riccardi e al Museo Stefano Bardini.

2. Firenze Gioca al Lumen (dal 2 al 4 agosto)

Al centro culturale associativo Lumen in via del Guarlone n.25 a Firenze, dal 2 al 4 agosto, arriva l’edizione estiva di FirenzeGioca, con una serie di eventi interamente dedicati al gioco, diversificato in base all’età, per i grandi e i più piccoli. Chi resta in città potrebbe sentire il desiderio di recarsi in questo luogo, dove sarà allestita una “ludoteca” con giochi da tavolo e di ruolo, affiancata da uno spazio aperto per il gioco libero e sicuro per i più piccoli e per chi ha voglia di divertirsi con giochi artigianali in legno. Molteplici saranno inoltre i laboratori, contest, tornei, anteprime, incontri, parate e spettacoli. Gli orari: venerdì e sabato (dalle 18:00 alla 00:00), domenica (dalle 16:00 alle 22:00). Ingresso libero.

3. Eventi in Toscana fino a domenica 4 agosto 2024: Effetto Venezia a Livorno

Questo è il weekend di Effetto Venezia, kermesse estiva livornese svolta nel caratteristico quartiere della Venezia Nuova e dedicata quest’anno a “La musica dal mondo”. In programma oltre 160 tra concerti, talk, progetti speciali, contest musicali, recital, seminari, esibizioni di strada e mostre. In particolare, si ricordano gli appuntamenti di sabato 3 alle ore 22:00 con “Eugenio Bennato musica dal mondo – tour 2024″ in piazza del Luogo Pio e di domenica 4, sempre alle 22:00, con i Bandão – artisti di strada sul ponte della Venezia che sono soliti attingere a sonorità proprie delle tradizioni musicali italiane, fuse con ritmi caratteristici di Paesi e mondi lontani. Entrambe le iniziative sono ad ingresso gratuito; programma completo sul sito ufficiale di Effetto Venezia.

4. Cosa fare in Toscana fino al 4 agosto: torna il Saturnia Film Festival in tutta la Maremma

Tra gli eventi in Toscana da segnarsi in calendario c’è poi il Saturnia Film Festival dal 31 luglio fino al 4 agosto. Si tratta di un’iniziativa itinerante che, nei suoi cinque giorni di programmazione, trasforma le piazze dei borghi più belli della Maremma in un grande cinema all’aperto. Tra i luoghi coinvolti, si ricorda Saturnia (Piazza Vittorio Veneto), Rocchette di Fazio (Piazza Fazio Cacciaconti), Montemerano (Piazza del Cestello) e il parco termale delle Terme di Saturnia. Oltre alle proiezioni dedicate ai concorsi, il programma è ricco di anteprime, proiezioni speciali, incontri e conversazioni con ospiti. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Per scoprire tutti i dettagli del Saturnia Film Festival si invita a consultare il sito ufficiale della rassegna.

5. Medioevo nel borgo a Roccastrada tra gli eventi in Toscana (dal 2 al 4 agosto)

Il Borgo di Roccatederighi (Roccastrada, GR) ospita, fino a domenica 4 agosto, una curiosa Festa medioevale. Chiunque passerà da quel luogo avrà l’opportunità di tornare indietro nel tempo per ben tre giorni conoscendo antichi mestieri, giochi e artisti. Il programma prevede venerdì 2 alle 18:00 l’apertura delle porte medievali e l’inizio degli spettacoli nel centro storico, sabato 3 alle 17:00 la prima parte dei giochi di potere e – a seguire – alcuni spettacoli, tra i quali si ricorda quello di falconeria con Gherardo Brami falconarius, fino a tarda notte. Domenica 4, sempre alle 17:00, la seconda parte dei giochi di potere e – per finire – la presentazione del palio insieme ad alcuni spettacoli fino a tarda notte. L’esecuzione della pena e il gran finale sono previsti intorno alle 23:30.

6. Tra gli eventi in Toscana di domenica 4 c’è la Festa medievale di Guardistallo

Anche a Guardistallo, in provincia di Pisa, si potrà partecipare a una festa medievale. L’evento durerà un solo giorno, per cui sarà bene non farselo sfuggire. Dalle 18:00 di domenica 4, infatti, il borgo si popolerà di mercanti e artigiani, musici e giocolieri, dame e cavalieri, frati e contadini, soldati e falconieri. L’iniziativa si aprirà con la sfilata di figuranti. A seguire, mercatino artigianale, spettacolo teatrale e cena itinerante con piatti della tradizionale culinaria accompagnati da vini delle aziende locali.

7. La Fiera Antiquaria di Arezzo, una delle più importanti d’Italia

Tra gli eventi in Toscana, sabato 3 e domenica 4 agosto, si ricorda anche la Fiera Antiquaria di Arezzo, una delle più importanti e grandi d’Italia. Nata nel 1968 per volere di Ivan Bruschi, da oltre 50 anni si tiene ogni prima domenica del mese e sabato precedente. Si svolgerà quindi anche questo fine settimana: la città offrirà spazio a centinaia di espositori in piazza Grande e nelle vie limitrofe, che proporranno oggetti d’antiquariato e preziose realizzazioni artigianali come oggetti d’arte, gioielli, mobili e libri antichi. Per saperne di più è possibile visitare il sito ufficiale della Fiera Antiquaria di Arezzo.

8. Lirica in piazza a Massa Marittima

Sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 agosto, A Massa Marittima, in provincia di Grosseto, ci sarà un evento che celebra quest’anno il centenario della morte di Giacomo Puccini (1924-2024), con la rappresentazione di due delle sue opere più amate. Il programma di Lirica in piazza, questo il nome della rassegna, proporrà in piazza Garibaldi una serie di iniziative. In particolare si ricorda la “Tosca” di Giacomo Puccini diretta dalla regista Katia Ricciarelli (sabato 3 agosto) e la “Cavalleria Rusticana” di Pietro Mascagni con la rappresentazione teatrale dell’attore Michele Placido che recita Giovanni Verga (domenica 4 agosto). Possibilità di acquisto con prevendita online.