Cosa fare a Firenze (12-13 febbraio 2022): eventi, mostre e mercatini

Gli eventi a Firenze, il 12 e 13 febbraio 2022, sono per tutti i gusti: se non sapete cosa fare, durante il weekend ci sono mostre da visitare, un museo che apre gratis al pubblico, mercatini, spettacoli nei teatri e anche tante serate tutte da ballare, con la riapertura delle discoteche. Abbiamo messo in fila i principali appuntamenti del fine settimana. E intanto c’è chi si prepara alla festa degli innamorati (qui il nostro speciale sugli eventi di San Valentino 2022 a Firenze e dintorni).

Cosa fare: visitare gratis il Museo Zeffirelli di Firenze (sabato 12 febbraio 2022)

In occasione dei 99 anni di Franco Zeffirelli, sabato 12 febbraio la collezione a lui intitolata, ospitata nel complesso di San Firenze, apre le porte gratuitamente al pubblico per l’intera giornata. I visitatori possono ammirare oltre 250 opere del maestro del cinema tra bozzetti di scena, disegni e figurini di costumi.

L’apertura è dalle ore 10 alle 18, con l’ultimo ingresso un’ora prima. Sabato l’accesso è a costo zero, se si vuole anche l’audioguida il prezzo è di 3,50 euro e per la visita guidata a cura dello staff 12 euro (inizio alle ore 11.00). Info e prenotazioni: telefono e WhatsApp 320.1637839, mail [email protected]

Mostre, eventi e visite guidate a Firenze nel secondo weekend di febbraio

Ultime settimane per vedere la mostra di Jenny Saville al Museo Novecento (venerdì, sabato e domenica ore 11-20), ma anche per ammirare le creazioni di mattoncini di I Love Lego al Museo degli Innocenti (aperto per tutto il weekend con orario 11.00 – 18.00). Un’altra bella esposizione da non perdere è quella dedicata a Galileo Chini e al simbolismo europeo, in corso a Villa Bardini (visitabile anche nel fine settimana dalle 10.00 alle 18.00). Prosegue inoltre la digital exhibition dedicata a Salvador Dalì con proiezioni e videomapping nella Cattedrale dell’Immagine di Santo Stefano al Ponte (venerdì e sabato ore 10-20, domenica 10-19). Qui le altre mostre in corso a Firenze in questo mese di febbraio.

Anche domenica 13 febbraio continuano gli eventi promossi dalla Comunità ebraica di Firenze, con visite guidate alla Sinagoga di via Farini, stavolta dedicate al ruolo della donna in questa antica cultura (ore 11 e 15). I tour, curati da Opera Laboratori, costano 10 euro a persona ed è obbligatoria la prenotazione al numero telefonico 055290383. Qui infine le mostre da visitare in Toscana.

Infine il Museo del calcio di Coverciano rinnova l’appuntamento con il Family weekend, attività e laboratori per bambini e famiglie incluse nel biglietto di ingresso. Tra le novità “Giochi con il pallone nella Corte dei Campioni”, circuiti col pallone con tecnici federali, dedicati ai piccoli visitatori in programma sia sabato 12 febbraio nel pomeriggio dalle ore 15, sai domenica 13 febbraio dalle ore 11 alle 12 e dalle ore 15 alle 16. Il museo è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18. L’ingresso è da viale Aldo Palazzeschi.

I mercatini a Firenze il 12 e 13 febbraio 2022: gli eventi da non perdere

Per quanto riguarda ambulanti e bancarelle, vicino al centro sono in programma tre mercatini. Sabato 12 febbraio dalle ore 9 alle 20 si svolge Ognissanti in festa, nell’omonima piazza affacciata sull’Arno, una mostra mercato di collezionismo, vintage e artigianato creativo. Per informazioni contattare gli organizzatori, Mercatotenda: telefono 3483396638 e 3387542034.

Sempre nel cuore di Firenze, ma dall’altra parte del fiume, domenica 13 febbraio 2022 torna la Fierucola del Carmine, uno degli eventi promossi dall’associazione impegnata a valorizzare le produzioni di piccoli agricoltori e artigiani. Dalle 8.00 alle 13.00 in piazza del Carmine è possibile riempire le borsa della spesa con buoni prodotti a chilometro zero (o quasi) come olio, vino, pasta, miele, farine e formaggi.

A poca distanza, in piazza Santo Spirito, domenica da mattina a sera va in scena il tradizionale mercato dell’antiquariato e del modernariato con 80 banchi provenienti da tutta la Toscana.

Spostandosi fuori Firenze, il Palazzo delle Esposizioni di Empoli ospita sabato 12 e domenica 13 febbraio la 22esima Fiera del vinile e del fumetto con oggetti da collezione, rarità e anche un’area vintage. Inoltre si potranno portare comics e vecchi dischi per una valutazione o per venderli. Orario sabato 9.00 – 19.00 e domenica 9.00 – 18.30. Ingresso gratuito, per info telefono 3484410579, mail [email protected]

Cosa fare la sera a Firenze (12-13 febbraio 2022): attacchi di swing, circo e football americano

Passando agli eventi nei locali e negli spazi culturali, domenica 13 febbraio 2022 al Renny Club di via Baracca 1F ci sono gli Attacchi di swing del duo formato da Alessandro Mori e Corrado Caruana, protagonisti di uno spettacolo che unisce comicità e musica. Ora di inizio 21.30, costo per l’ingresso 5 euro (più 10 euro per fare la tessera del circolo, se ancora non si è soci). Per informazioni: telefono 055351840-3492691293.

Spostandosi a Firenze sud, l’Instabile Chapiteau di via della Funga ospita il secondo appuntamento de “La forza di attrazione”, rassegna di circo contemporaneo curata da Cirk Fantastik. Sabato 12 (ore 21) e domenica 13 febbraio (ore 16.30) arriva per la prima volta in Toscana Boa, lo spettacolo di circo acrobatico della compagnia Rasoterra per tutta la famiglia in equilibrio tra biciclette, attrezzi e…. motoseghe. Biglietti a 12, 10 e 6 euro. Domenica mattina, dalle ore 11.30, come sempre il Sunday Music Jam Brunch Jam Jazz a cura di Trionirico (ingresso libero). Info e prenotazioni spettacoli: 3669772005.

Per quanto riguarda gli eventi all’Hard Rock Cafe di Firenze, domenica 13 febbraio nel locale vicino piazza della Repubblica si celebra la lunga notte della 56ma finale del campionato NFL (National Football League). Sul maxischermo si potrà seguire in diretta il big match tra Los Angeles Rams e Cincinnati Bengals. A partire dalle 23.00 il caffè accoglierà i tifosi con il tradizionale menù prepartita. La diretta inizierà 15 minuti prima del fischio d’inizio previsto alle 00.30. Per costi e prenotazioni vistare il sito web dell’Hard Rock Cafe.

Discoteche di nuovo aperte, gli eventi a Firenze

Nel weekend dell’11-12-13 febbraio 2022 è scattata la riapertura delle discoteche anche a Firenze e diversi locali notturni propongono eventi per questa attesa ripartenza. Ovviamente con super green pass e ingressi contingentati. Al Tenax venerdì “Muevelo”, serata di Reggaeton, Hip Hop, Dance all night long su prenotazione, mentre sabato riprendono gli appuntamenti con Nobody’s Perfect, in consolle Alex Neri, Philipp, Cole (prevendite dei biglietti online).

Tra le discoteche aperte anche l’Otel di Firenze sud: venerdì house music, sabato “Saturday Night Otel” e domenica l’aperichic con musica e maxi buffet. In centro riapre anche lo Yab di piazza Strozzi: “antipasto” venerdì con dj max Gigliotti, sabato la festa di riapertura.

Venerdì sera party di riapertura anche al Combo di via Mannelli, mentre sabato va in scena la serata “Koe” con il musicista e produttore fiorentino Mistery Waterloo, la performance “In Ratio” di Plastique01 ed Etcni e per finire jset di Goedel.

Riprendono gli eventi infine alla Limonaia di Villa Strozzi, venerdì 11 è in programma “We Will ROCK You party” con Maghero dj, sabato 12 febbraio “The Shade disco party” con spettacolo di improvvisazione teatrale, show queer e dj set.

Teatro a Firenze: la programmazione del weekend

Diamo uno sguardo, in breve, anche agli eventi in programma nei teatri di Firenze tra l’11, il 12 e il 13 febbraio 2022.

Teatro del Maggio Fiorentino : la stagione sinfonica 2022 continua con il concerto di Sergei Babayan e Danil Trifonov, domenica 13 febbraio alle ore 20:00 nell’auditorium

: la stagione sinfonica 2022 continua con il concerto di Sergei Babayan e Danil Trifonov, nell’auditorium Tuscany Hall : questo fine settimana le risate saranno le protagoniste con lo spettacolo di Angelo Pintus, “Non è come sembra”, il tour italiano nei teatri che fa divertire tutti. Venerdì 11 e sabato 12 febbraio alle ore 21:00.

: questo fine settimana le risate saranno le protagoniste con lo spettacolo di “Non è come sembra”, il tour italiano nei teatri che fa divertire tutti. Venerdì 11 e sabato 12 febbraio alle ore 21:00. Teatro della Pergola: un weekend di grandi attori. Si parte venerdì 11 alle 20:45 con “ Così è o mi pare” il riadattamento virtuale del capolavoro di Pirandello firmato da Elio Germano (in replica domenica ore 20.45). Lo spettacolo, che si avvale della tecnologia per mettere lo spettatore al centro della storia, ha raccolto un enorme successo nei teatri italiani. Sabato 12 alle ore 20:45 e domenica alle 15.45 è il turno di Filippo Timi con “L’uomo invisibile”, il suo nuovo spettacolo che racconta di un incontro incredibile tra Ms. Fairytale, interpretata dallo stesso Timi, e l’uomo invisibile.

un weekend di grandi attori. Si parte con “ il riadattamento virtuale del capolavoro di Pirandello firmato da Elio Germano (in replica domenica ore 20.45). Lo spettacolo, che si avvale della tecnologia per mettere lo spettatore al centro della storia, ha raccolto un enorme successo nei teatri italiani. è il turno di con “L’uomo invisibile”, il suo nuovo spettacolo che racconta di un incontro incredibile tra Ms. Fairytale, interpretata dallo stesso Timi, e l’uomo invisibile. Teatro Verdi : torna in teatro lo spettacolo scritto da Maurizio de Giovanni “ Il silenzio grande “, diventato anche un film di successo presentato all’ultimo Festival di Venezia. Massimiliano Gallo vestirà i panni del personaggio principale in questo grande successo teatrale. Venerdì 11 e sabato 12 ore 20:45. Domenica 13 ore 16:45.

: torna in teatro lo spettacolo scritto da Maurizio de Giovanni “ “, diventato anche un film di successo presentato all’ultimo Festival di Venezia. Massimiliano Gallo vestirà i panni del personaggio principale in questo grande successo teatrale. Venerdì 11 e sabato 12 ore 20:45. Domenica 13 ore 16:45. Teatro Puccini : Il teatro stabile della satira prepara il suo palcoscenico per lo spettacolo di Carrozzeria Orfeo “Miracoli Metropolitani” . In una vecchia carrozzeria riadattata a cucina, specializzata in cibo a domicilio per intolleranti alimentari, si muovono otto personaggi (venerdì 11 e sabato 12 ore 21.00). Domenica 13 febbraio alle ore 16:45 , per le famiglie, magia e cinema si uniscono in Cinémagique, il nuovo spettacolo di visual comedy de I Disguido, in cui illusioni, performance e trasformismo, riescono a coinvolgere e meravigliare il pubblico di ogni età.

: Il teatro stabile della satira prepara il suo palcoscenico per lo spettacolo di Carrozzeria Orfeo . In una vecchia carrozzeria riadattata a cucina, specializzata in cibo a domicilio per intolleranti alimentari, si muovono otto personaggi (venerdì 11 e sabato 12 ore 21.00). , per le famiglie, magia e cinema si uniscono in in cui illusioni, performance e trasformismo, riescono a coinvolgere e meravigliare il pubblico di ogni età. Teatro di Rifredi : lo spettacolo “Tebas land” è la storia di un giovane parricida, di un regista che lo incontra in carcere per portare in scena la sua vicenda e di un giovane attore che la deve interpretare. In scena venerdì 11, sabato 12 ore 21:00 e domenica 13 alle ore 16:30.

: lo spettacolo Teatro Reims : La nuova compagnia di prosa “Città di Firenze presenta “Il rinoceronte” la commedia di Eugène Ionesco il manifesto ed il lascito del pensiero del grande drammaturgo rumeno di adozione parigina, nonché il suo massimo successo. Una commedia surreale, che lascia già intravedere la maestria di Ionesco a ricamare situazioni e dialoghi tipiche del teatro dell’assurdo. Sabato 12 ore 21:00 e domenica 13 ore 17:00

: La nuova compagnia di prosa “Città di Firenze presenta la commedia di il manifesto ed il lascito del pensiero del grande drammaturgo rumeno di adozione parigina, nonché il suo massimo successo. Una commedia surreale, che lascia già intravedere la maestria di Ionesco a ricamare situazioni e dialoghi tipiche del teatro dell’assurdo. Sabato 12 ore 21:00 e domenica 13 ore 17:00 Teatro Le Laudi: dopo il suo debutto nel 1930 al Teatro Alfieri, “Il gatto in cantina” raggiunse un successo così grande da essere replicato per altre 70 volte. Al Teatro Le Laudi è un classico in scena dal 2006 con più di 800 repliche, uno spettacolo pieno di intrecci, romanticismo e i suoi risvolti patriottici. Sabato 12 ore 21:00 e domenica 13 ore 17:00

Cosa fare nei dintorni di Firenze il 12 e 13 febbraio 2022: sagra delle frittelle e… dinosauri a grandezza naturale

Per quanto riguarda gli eventi fuori Firenze, ecco due appuntamenti fissi di questi fine settimana invernali. Continua la sagra delle frittelle di riso senza glutine nel circolo SMS di San Donato in Collina, frazione di Rignano sull’Arno. Sabato e domenica la cucina sforna questi deliziosi dolcetti dalle 8.30 fino a esaurimento (info sulla pagina Facebook del circolo).

In Mugello invece prosegue la mostra World of Dinosaurs, con ricostruzioni a dimensione naturale di giganteschi dinosauri, nel parco vicino alla piscina di Vicchio. L’evento è aperto sabato e domenica, dalle ore 9.30 alle 17.00: Biglietti da 9 a 6 euro. Info: telefono 3288611852.

La redazione non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma. Vista l’emergenza sanitaria, si consiglia di contattare direttamente gli organizzatori degli eventi