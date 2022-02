Cosa fare per San Valentino 2022 a Firenze: eventi, idee e ristoranti

Siete a corto di idee su cosa fare per festeggiare il San Valentino 2022 a Firenze? Vi diamo una mano noi. Prima di tutto va chiarito che quest’anno, complice l’emergenza sanitaria, il programma per i “piccioncini” è piuttosto limitato. Qualche buono spunto però si trova, in città come nei dintorni. Dai brindisi degli innamorati tra i merli di un “castello”, agli eventi più originali e curiosi, fino ai ristoranti romantici con i menu degustazione per San Valentino, ecco 8 proposte per celebrare come si deve il 14 febbraio 2022 a Firenze.

Le mostre da vedere a Firenze nel giorno di San Valentino

Quale migliore occasione, se non quella offerta da San Valentino, per visitare una bella mostra insieme alla dolce metà, appassionata d’arte? Questi gli eventi aperti il 14 febbraio in città. Al Museo Novecento si possono ammirare i grandi dipinti di Jenny Saville, una delle pittrice britanniche contemporanee più quotate (orario 11-21). Visto che l’esposizione chiude tra pochi giorni, questa potrebbe essere una delle ultime opportunità.

Nell’ex chiesa di Santo Stefano al Ponte, a pochi passi da Ponte Vecchio, è invece possibile immergersi nelle atmosfere surrealiste grazie a Inside Dalì, la mostra digitale che con videomapping e proiezioni consente di conoscere da una diversa prospettiva le opere del maestro spagnolo (dalle ore 10 alle 18).

A Palazzo Medici Riccardi invece una retrospettiva mette al centro dell’attenzione la figura di Benozzo Gozzoli, artista che proprio in questo storico edificio realizzò il celebre ciclo di affreschi della Cappella dei Magi. In mostra opere originali, antichi codici e creazioni multimediali. Il Palazzo lunedì è aperto dalle 9 alle 19. Qui invece la guida alle mostre da vedere in Toscana. Se preferite organizzare un tour “fai-da-te” per fare una sorpresa al partner, in questo articolo trovate i luoghi più romantici di Firenze.

San Valentino 2022, eventi nei dintorni di Firenze: brindisi al Palazzo dei Vicari

Per chi vuole fare una gita romantica fuori Firenze, un’idea originale per festeggiare il San Valentino 2022 arriva da Scarperia dove la Proloco organizza un pomeriggio nel Palazzo dei Vicari, dalle 14.30 alle 18.00. Il pomeriggio parte dalla visita guidata dentro le sale nobili dello storico edificio e si conclude in bellezza con il brindisi sui suggestivi camminamenti di ronda, per godersi – tra i merli – il panorama del Mugello.

Il costo è di 10 euro a persona e la prenotazione è obbligatoria, contattando la Proloco di Scarperia: telefono 055 8468165, WhatsApp 353.4364738, mail [email protected]

Poesie d’amore alla Biblioteca Buonarroti

Gli eventi del San Valentino 2022 arrivano anche nelle biblioteche di Firenze. Lunedì 14 febbraio alle ore 17 i lettori volontari della Biblioteca Filippo Buonarroti (viale Guidoni 188) organizzano un reading, accompagnato da video e musica, con brani di Marjorie Boulton, Roberto Casati, Frida Kahlo, Federico Garcìa Lorca, Alda Merini, Pablo Neruda, Pedro Salinas, Marguerite Yourcenar.

L’iniziativa è promossa in collaborazione con l’Associazione culturale “Eventi”, l’Associazione Esperantista Fiorentina, l’Associazione Officine Croma di Firenze. La partecipazione è gratuita su prenotazione telefonando al numero 055432506 oppure scrivendo a [email protected] Obbligatorio il super green pass e mascherina Ffp2.

Sfida e cena di San Valentino 2022 all’Hard Rock Caffè di Firenze

Tra gli eventi nei locali segnaliamo la serata speciale organizzata in occasione del San Valentino 2022 dall’Hard Rock di Firenze, che il 14 febbraio propone agli innamorati che prenotano la cena il gioco interattivo Let’s Play a Love Game. Quanto sei RockMantico da 1 a 10?”. Dalle 20.30 in poi le coppie potranno sfidarsi a colpi di telecomando wireless rispondendo alle domande pensate proprio per la romantica ricorrenza, tra quesiti musicali e curiosità. Condurranno la serata Fausto Peppi e DJ Pigi, dal programma “Una poltrona per due” di Radio Bruno.

Inoltre il menu speciale di San Valentino “Hearts off the charts”, disponibile dal 7 al 15 febbraio, comprende tante golosità per gli innamorati come la Cobb salad California style o i brownies guarniti con salsa di fragole e panna montata per chiudere in dolcezza il pasto. Informazioni e prenotazioni: telefono 055.277841 o sul sito web.

San Valentino al cinema… anche con brivido

Una serata da passare mano nella mano, davanti al grande schermo. Tra i film più romantici in cartellone nei cinema di Firenze, anche la commedia sentimentale Marry Me – Sposami con Jennifer Lopez, il cantante Maluma e Owen Wilson, una nuova uscita in programmazione il 14 febbraio all’Uci cinema e al The Space Cinema.

Per passare un San Valentino fuori dagli schermi, segnaliamo che al Cinema la Compagnia di Firenze prosegue la rassegna “Alfred Hitchcock – il regista perfetto”. Lunedì in cartellone c’è uno dei thriller più iconici: Psyco. Inizio proiezione ore 21, versione in lingua originale con sottotitoli in italiano.

I ristoranti di Firenze dove mangiare per San Valentino 2022: un menu da amare

Sono davvero tanti i ristoranti e gli hotel di Firenze che propongono un menu speciale per la serata di San Valentino. Gli alberghi di lusso non sono certo alla portata di tutte le tasche, ma assicurano una serata da favola. Lo chef Rocco De Santis del ristorante Santa Elisabetta (due stelle Michelin, Hotel Brunelleschi) ad esempio ha pensato a una degustazione a tema, da assaporare prenotando uno dei tavoli dentro la storica Torre della Pagliazza, che per l’occasione saranno allestiti con petali di rosa e una dozzina di rose rosse.

Il Palagio (una stella Michelin), dentro il Four Seasons di Firenze, riapre le porte proprio lunedì 14 con una selezioni di piatti pensati per la festa degli innamorati da gustare seduti al tavolo o anche da portare a casa con la versione take away, per chi vuole ricreare nel proprio nido d’amore una cena con i fiocchi (qui il menù).

Passando alle idee per tutti i budget, The Fork, l’app di Trip advisor per prenotare online, presenta una selezione di ristoranti di Firenze con menu degustazione per San Valentino. Ecco qualche esempio: 40 euro all’Osteria Pratellino, 60 per una cena all’Harry’s Bar di via il Prato, stesso prezzo al Konnubio di via dei Conti in centro storico. E poi 65 euro da Cuculia in Oltrarno, 70 per una cena nel ristorante del Grand Hotel Minerva, la Buona Novella, in piazza Santa Maria Novella, 75 euro al Caffè dell’Oro vicino Ponte Vecchio.

Andando ancora più su con i prezzi, ci vogliono 90 per la degustazione pensata dall’Architettura del cibo, la serra-ristorante tra piazza della Libertà e le Cure, e 120 euro al Sesto on Arno il il rooftop restaurant del Westin Excelsior di piazza Ognissanti che offre una vista unica sulla città.

San Valentino in una Spa

Per regalarsi una coccola, Asmana, il centro benessere alle porte di Firenze, ha pensato anche a dei pacchetti di San Valentino in modo da poter donare alla dolce metà l’ingresso nella spa a cui unire massaggi di coppia, drink o cena.

Inoltre durante il weekend e il 14 febbraio è possibile comprare online uno dei biglietti che garantiscono l’accesso garantito, senza lunghe attese in fila, a partire da 27 euro per 4 ore la sera di San Valentino.

E… nell’escape room

Un’idea originale per festeggiare San Valentino (sempre che l’amato/a sia in vena di enigmi) è l’avventura in una escape room: una stanza in cui si viene rinchiusi e da cui uscire prima che scadano i 60 minuti di tempo, risolvendo indovinelli e rebus. Adventure Rooms Firenze, in via degli Alfani, ha pensato a quesiti a tema, con giochi di coppia e – alla fine della sfida – una bottiglia di spumante per brindare insieme. Per informazioni: telefono 055.2638083 e 345.9780139.

La redazione declina ogni responsabilità per eventuali cambi di programma. Vista l’emergenza sanitaria consigliamo di contattare direttamente gli organizzatori degli eventi