Musei gratis, mercatini e tulipani: gli eventi a Firenze (2-3 aprile 2022)

Con la prima domenica del mese tornano i musei gratis, ma anche aprono le porte tre parchi dei tulipani e si svolgono mercati straordinari per la Quaresima: per sapere cosa fare questo weekend, abbiamo stilato una guida dei migliori eventi a Firenze, sabato 2 e domenica 3 aprile 2022. Con la pioggia o con il sole, ecco qualche idea per passare il fine settimana tra mostre, sagre e uova di Pasqua solidali.

Musei gratis a Firenze domenica 3 aprile 2022, le mostre aperte e gli eventi d’arte

Con il 3 aprile torna dopo un lungo stop l’iniziativa del Ministero della Cultura che permette a tutti, ogni prima domenica del mese, di visitare i musei statali gratis: a Firenze partecipano Uffizi, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli, Galleria dell’Accademia, Museo del Bargello e Museo Archeologico. Chi è residente nella Città metropolitana ha poi la possibilità di entrare gratuitamente nei musei civici di Firenze e partecipare a visite guidate e attività speciali per la Domenica metropolitana, inoltre può ritirare alle biglietterie dell’Opera di Santa Maria del Fiore il “Giglio pass” per vedere gratis il 3 aprile Battistero, Santa Reparata e Museo del Duomo. Qui gli orari dei musei aperti gratis a Firenze la prima domenica del mese.

Segnaliamo poi che questo weekend prendono il via i laboratori gratuiti per bambini nel Museo del Bargello, dedicati alla grande mostra su Donatello, che si svolge anche a Palazzo Strozzi (quest’ultimo è aperto – a pagamento – venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 20). Proseguono inoltre le visite alla Sinagoga di via Farini, su prenotazione, per una full immersion nella cultura ebraica. Infine sono molti gli eventi espositivi aperti a Firenze il 2 e 3 aprile 2022 con il normale biglietto di visita, tra questi – oltre alla già citata retrospettiva donatelliana – Galileo Chini a Villa Bardini e la digital exhibition Inside Dalì nell’ex chiesa di Santo Stefano al Ponte: qui tutte le mostre in corso a Firenze.

Cosa fare a Firenze il 2 e 3 aprile 2022: palazzi, dimore e case museo da visitare gratis

Dopo le giornate del Fai 2022, nel weekend del 2 e 3 aprile 2022 tocca alle più belle case museo, che aprono le loro porte al pubblico in occasione delle Giornate nazionali dei Personaggi Illustri, per un totale di 15 luoghi coinvolti a Firenze e nella Città metropolitana. L’iniziativa, alla prima edizione, è promossa dall’associazione nazionale Case della Memoria, che riunisce ville, palazzi e dimore storiche dove hanno vissuti celebri personalità. La stragrande maggioranza dei luoghi sono aperti gratuitamente, altri offrono promozioni e visite guidate. Si va fino dalla Casa museo Machiavelli di San Casciano, alla Fondazione Montanelli-Bassi di Fucecchio, fino al Cimitero degli inglesi di Firenze. Info nell’articolo sulle Giornate dei Personaggio Illustri in Toscana.

Giornate Europee dei mestieri d’arte: eventi nelle botteghe di Firenze

Il 3 aprile si concludono le Giornate Europee dei mestieri d’arte, che anche a Firenze prevedono eventi, incontri e dimostrazioni dal vivo in tante botteghe (su prenotazione). Sabato 2 aprile i laboratori artigiani del Vecchio Conventino di via Giano della Bella saranno aperti al pubblico dalle 10 alle 18 e sono in programma workshop gratuiti su prenotazione di intarsio e intaglio del legno con il maestro Omero Soffici (ore 10-12) e di acquaforte, stampe e incisioni con il maestro Massimo Baicchi (ore 15-17) che sono rivolti a un pubblico dai 16 anni in su. Il calendario completo sul sito di Artex.

Mercati straordinari per la Quaresima a Firenze

Se vi state chiedendo cosa fare a Firenze 3 aprile e siete dei grandi appassionati di bancarelle, segnaliamo 3 eventi tra mercatini vintage e fiere quaresimali. Quasi un chilometro di shopping vi aspetta questa domenica nel parco delle Cascine per il mercato straordinario che si svolge dalle ore 8.30 alle ore 19.30. Sempre domenica fiera in viale Europa a Firenze sud con tanti ambulanti che da mattina a sera nel controviale propongono abbigliamento, calzature, prodotti enogastronomici, oggetti per la casa, bigiotteria e molto altro. Infine lo Student Hotel di viale Lavagnini domenica 3 aprile ospita l’edizione primaverile del mercatino targato Pimp my vintage con capi e oggetti unici, brand emergenti, idee regalo e opere di giovani creativi con tecniche di riuso (ore 12.00 – 20.00).

Le uova solidali di Ail per la Pasqua 2022

È scattato il conto alla rovescia per la Pasqua 2022 e nelle piazze di Firenze, sabato 2 e domenica 3 aprile, tornano gli stand dei volontari dell’Ail con le loro uova di cioccolato solidali. La donazione minima è di 12 euro e i fondi raccolti saranno destinati dall’associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma al sostegno della ricerca scientifica, centri di ematologia, alle cure domiciliari dei malati e alla formazione degli operatori sanitari. A Firenze si potranno comprare in una ventina di piazze, negozi e parrocchie, più informazioni nell’articolo sulle uova di Pasqua Ail 2022.

Aprono i parchi dei tulipani di Scandicci, Sesto Fiorentino e Lastra a Signa

Sbocciano gli eventi nei dintorni di Firenze, sabato 2 aprile 2022, con l’apertura non soltanto di un parco dei tulipani ma di ben tre aree verdi diverse dove cogliere questi meravigliosi fiori a Scandicci, Sesto Fiorentino e Lastra a Signa. Il pubblico potrà entrare in queste variopinte coltivazioni e cogliere i tulipani con un contributo consigliato di almeno 1 euro per ogni fiore, fondi che andranno al progetto Wander and Pick dell’associazione Le Tribù della Terra. A Scandicci il parco dei tulipani è nell’area verde tra il Castello dell’Acciaiolo e l’ex Cnr, a Sesto Fiorentino nel giardino del Bardo e a Lastra a Signa nel giardino interno alle mura: tutti i parchi restano aperti ogni giorno dalle 10 alle 19 per l’intero periodo della fioritura.

Le sagre nei dintorni di Firenze, il 2 e 3 aprile 2022

Fuori Firenze, durante questo secondo weekend primaverile, fanno capolino anche le prime sagre. A Scarperia è protagonista la sagra del fritto misto che mette sul menù piatti tipici mugellani come i tortelli, specialità alla brace e naturalmente il goloso gran fritto in un ristorante al coperto. L’appuntamento è al Circolo MCL in via San Martino, sabato a cena (ore 19.00) e domenica anche a pranzo (ore 12). Per informazioni 0558468165. Sempre a Scarperia domenica 3 aprile lungo le vie del centro storico c’è anche il mercatino di collezionismo da mattina a sera. Al centro pastorale “Giorgio La Pira” di Pelago si tiene la sagra del daino, sabato 2 aprile con l’apertura degli stand gastronomici alle 19 e domenica 3 alle 12.30. La carne di selvaggina è alla base del ragù, del peposo e del coscio al forno. Prenotazione obbligatoria: 392.8096170 o 320.0142854.

La redazione non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma in caso di maltempo o per imprevisti. Si consiglia di contattare gli organizzatori degli eventi e di controllare sui siti ufficiali