Cosa fare a Firenze: gli eventi del weekend (15-16 febbraio 2025)

Nel fine settimana di sabato 15 e domenica 16 febbraio 2025 ci sono molti eventi a cui poter partecipare, sia a Firenze che nei dintorni. Dalla mezza maratona di Scandicci all’open day della Palazzina Reale di Santa Maria Novella fino a una visita guidata speciale alla Sinagoga e al Museo Ebraico. E ancora mercatini che spaziano dall’artigianato al vintage, passando per le tradizioni carnevalesche e le sagre dedicate alle frittelle. Scopriamo insieme tutti gli appuntamenti da mettere in agenda.

Open day nella Palazzina Reale della stazione di Santa Maria Novella

La Fondazione FS Italiane aprirà le porte dell’elegante Palazzina Reale di Firenze Santa Maria Novella nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 febbraio 2025, dalle ore 10:00 alle 18:00. Un’occasione unica per scoprire la storia del monumentale edificio grazie alla presenza di guide che accompagneranno i visitatori. L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione. Destinata ad ospitare il sovrano e la sua corte durante le visite nel capoluogo toscano, la Palazzina Reale fu costruita tra il 1934 e il 1935, per essere inaugurata il 30 ottobre del 1935 alla presenza di re Vittorio Emanuele III.

Il luogo, esempio di architettura razionalista italiana, trova la sua parte più rappresentativa nel Salone delle Cerimonie, con pareti rivestite da lastre di marmo, pavimentazione con doghe in legno di noce e rovere e illuminazione realizzata con l’utilizzo di raffinati vetri di Murano. Gli arredi, i rivestimenti, i dipinti e le sculture contribuiscono ad impreziosire gli ambienti e conferiscono alla struttura un aspetto maestoso e sontuoso.

Visita guidata alla Sinagoga e al Museo Ebraico di Firenze (domenica 16)

Domenica 16 febbraio, alle ore 11:00, si terrà una visita speciale alla Sinagoga e al Museo Ebraico di Firenze. Una guida specializzata condurrà i visitatori alla scoperta della storia della Sinagoga della nostra città, dalle sue origini fino al giorno d’oggi. Al primo e al secondo piano del Museo Ebraico ci sarà invece l’opportunità di immergersi nella storia degli ebrei fiorentini, dal periodo del ghetto (XVI secolo) fino al Secondo Dopoguerra.

Infine, tante curiosità legate alla ritualità delle feste ebraiche, del ciclo della vita e delle tappe fondamentali dell’ebraismo. Il costo delle visite guidate è di 10 euro a persona (gruppi al massimo di 30 persone), per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 055 2989879 (attivo dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 18).

Mercatini vintage e fiere: gli eventi a Firenze (14-15-16 febbraio)

Questo fine settimana a Firenze ci sono due mercatini dedicati al vintage. Il primo si potrà visitare domenica 16 febbraio, dalle 11:00 alle 20:00, al n.70 del The Social Hub di viale Lavagnini. “Il love Vintage Market” è artigianato, ma anche cibo, musica e tante altre sorprese.

Il secondo è “Vintage Bargains Florence”, mercatino vintage al Renny Club in via Baracca, 1/F. Venerdì 14 (ore 15:00-19:00), sabato 15 e domenica 16 (10:00-19:00) saranno esposti oltre 5000 capi in 20 categorie, per tutti e per tutte le taglie. Ingresso libero e gratuito, ma la prenotazione è consigliata qui.

Allargando lo sguardo ai mercati, nella giornata di domenica torna anche “Galluzzo in fiera”, dalle 08:00 alle 20:00, in piazza Niccolò Acciaioli: abbigliamento, borse, calzature, bigiotteria, ma anche prodotti per la casa e gastronomia. Da venerdì 14 a domenica 16 prosegue infine “Ars Manualis” nella piazza di Santa Maria Novella, dalle 10:00 alle 20:00 con tante creazioni artigianali.

Mercatini di antiquariato

Sabato 15 e domenica 16 febbraio torna l’appuntamento con Collezionare a Firenze – Artigianarte, allestito nel giardino del Palaghiaccio “Giglio Bianco” del Teatro Cartiere Carrara. Qui collezionisti, amanti del piccolo antiquariato, del modernariato, del vintage, delle curiosità cartacee e dell’artigianato creativo, potranno fare shopping dalle ore 10:00 alle 19:00.

Sabato e domenica, dalle 08:30 alle 19:30, torna anche Indipendenza antiquaria, fiera promozionale specializzata nel settore dell’antiquariato, allestita nel giardino di piazza Indipendenza. Mobili, oggettistica, numismatica sono solo alcuni esempi delle tante cose che si possono trovare qui. Nei dintorni fiorentini, in piazza Farinata degli Uberti a Empoli, c’è l’iniziativa “Antiquari in centro”: dalle 08:30 alle 19:30, esposizione e vendita di oggetti d’antiquariato.

Eventi nei dintorni di Firenze: domenica 16 febbraio 2025 la Mezza Maratona di Scandicci

Domenica 16 febbraio 2025 si terrà la Mezza Maratona di Scandicci, dalle 09:30 con partenza dal piazzale della Resistenza. Un’iniziativa all’insegna dello sport, ma anche nel segno della legalità e della lotta alle mafie. Nella stessa giornata previste anche le inziative non competitive Scandicci Corre (10,5 km) e la Passeggiata della legalità (5 km). Ulteriori informazioni su mezzamaratonascandicci.it.

Gli eventi di Carnevale nei dintorni di Firenze (sabato 15 e domenica 16 febbraio)

Tra gli eventi da segnalare ricordiamo anche le sfilate di Carnevale, nella giornata di domenica 16 febbraio 2025, nei dintorni di Firenze. Carri allegorici e mascherate di gruppo saranno le protagoniste del Carnevale di San Mauro a Signa. Le parate sono in programma dalle 14:30 in poi dalla chiesa parrocchiale alle vie del paese. Segue, alle 18:00, la festa al Teatro Lux (ingresso 10 euro, con aperitivo).

Nei dintorni fiorentini, domenica 16, c’è un altro evento durante il quale assistere alla sfilata di maschere e carri allegorici: il Carnevale Mugellano a Borgo San Lorenzo in piazza Dante. Previsti anche spettacoli, truccabimbi, animazione e anche una sagra (vedi sotto). Il Carnevale dei Bambini di Vitolini (Vinci) si terrà sempre domenica 16, dalle ore 14:30, in piazza del popolo con sfilate dei tradizionali carri allegorici. Protagonisti assoluti della manifestazione saranno i più piccoli, che si potranno divertire tra canti, balli e la divertente pentolaccia in piazza. Tutte le date nell’articolo sul Carnevale a Firenze.

Sagre delle frittelle nei dintorni di Firenze

Fino a domenica 16 febbraio 2025, dalle 08:00 alle 19:00, torna la sagra delle frittelle a Bagno a Ripoli: appuntamento fissato alla Pieve di Ripoli con i dolcetti di riso preparati dai volontari della Contrada Alfiere (la domenica fino ad esaurimento scorte). Sabato, dalle 16:00 alle 19:00, e domenica, dalle 10:00 alle 12:00, si terrà anche il Carnevale al Circolo Culturale Ricreativo Primo Maggio alle Sieci: anche qui ci saranno frittelle di riso, che saranno servite il 15 (dalle 16:00 alle 19:00) e il 16 (dalle 10:00 alle 12:00). Anche al Circolo SMS di San Donato in Collina (frazione di Rignano sull’Arno) si preparano frittelle questo weekend, entrambi i giorni dalle 08:30 fino ad esaurimento scorte.

Festa del tortello e della carne alla brace a Borgo San Lorenzo (domenica 16 febbraio 2025)

Domenica 16 febbraio 2025, in occasione del Carnevale Mugellano, torna anche la “Festa del tortello e della carne alla brace” a Borgo San Lorenzo. L’iniziativa si terrà in piazza Dante, dalle 11:00 in poi. Qui sarà possibile assaggiare ottimi piatti della tradizione locale, tra cui si ricorda la novità del cinghiale, oltre a coriandoli e stelle filanti. Prenotazioni al numero 333.5438336.