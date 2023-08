10 eventi in Toscana nel weekend (12-13 agosto)

- Pubblicità -

Siamo alle porte di Ferragosto, nel momento più vivo dell’estate italiana, e in Toscana la voglia di far festa si fa sempre più sentire: tanti sono infatti gli eventi in corso nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 agosto 2023. In questa guida del weekend, vi illustreremo le principali iniziative in tutta la regione, e alcune anche a Firenze. Concerti, cinema, arte e festival per tutte le età e per tutti i gusti: da San Casciano a Montepulciano fino a Volterra e alla costa.

Musica, cinema ed eventi: cosa fare a Firenze (11,12 e 13 agosto 2023)

Questo weekend ha in serbo alcune sorprese a Firenze. Proseguono i concerti della rassegna “Il mondo in Santo Spirito” (sul sagrato della Basilica di Santo Spirito nell’Oltrarno fiorentino). L’11 agosto c’è Wes or No, il tributo a Wes Montgomery, decano della chitarra Jazz, a cura di Simone Basile. Sabato 12 (ore 21:30) si esibirà invece Giulia Galliani in trio con Andrea Mucciarelli e Andrea Beninati. GAL è infatti uno spettacolo con contaminazioni dal soul e all’elettronica.

Anche nel Giardino delle Rose, il parco nella zona di Oltrarno sottostante al piazzale Michelangelo, in viale Giuseppe Poggi n.2, c’è un curioso concerto domenica 13 alle ore 18:00. Davide Zappia, pianista professionista di 23 anni, di formazione classica e jazz presso il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze, presenterà per l’occasione arrangiamenti personali (piano e voce) di composizioni standard internazionali appartenenti al repertorio jazz e pop.

C’è un concerto anche all’Ultravox di Firenze (Prato Delle Cornacchie, via Galoppatoio dei Barberi) sabato 12 agosto alle ore 21:30. S’intitola Moonwise Den ed è il side project di cinque musicisti, attivi a livello nazionale nel panorama musicale. Questi i loro nomi: Erika Boschi e Agustin Cornejo (Sinedades), Lorenzo Pellegrini (Handlogic), Cosimo Ravenni (Street Clerks), Duccio Bonciani (Nothing For Breakfast). Tutti insieme per presentare il loro prossimo album, composto da dieci brani di propria composizione. Infine, per gli amanti del cinema, ricordiamo come ogni weekend le tante arene estive aperte a Firenze e ancora 7 mostre da visitare in città nel mese di agosto (qui i dettagli).

Eventi in Toscana nei dintorni di Firenze: fiera e fuochi d’artificio a San Casciano (13 agosto)

Nei dintorni fiorentini, e più precisamente a San Casciano in Val di Pesa, ci sono i fuochi d’artificio in occasione dei festeggiamenti del patrono della città, San Cassiano. L’evento principale della giornata è previsto domenica 13 con la fiera del santo, allestita a partire dalla mattina nei giardini di piazza della Repubblica e lungo il viale Garibaldi. A partire dalle ore 18:30, per le vie del paese si potrà partecipare alla processione. La festa di San Cassiamo termina con il concerto del Corpo musicale Oreste Carlini alle ore 21:30 in piazza Cavour e, a seguire, i fuochi d’artificio in piazza della Repubblica alle ore 23:00. Si ricorda anche che, nei giorni della festa, il Museo Giuliano Ghelli sarà aperto dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 19:00.

Bruscello Poliziano a Montepulciano con uno spettacolo dedicato a Lorenzo Il Magnifico

Nei giorni di Ferragosto (dal 12 al 15 agosto 2023) a Montepulciano (Siena) torna l’84esimo Bruscello Poliziano, la storica rappresentazione popolare sul sagrato del Duomo in piazza Grande con uno spettacolo dedicato alla figura di Lorenzo Il Magnifico. Il nome “bruscello” è riconducibile al termine arboscello, ossia l’albero sotto il quale il canto dei vecchi Cantastorie raccontava le gesta di personaggi cari alla memoria delle genti di campagna e dei borghi che ospitavano le feste popolari. Per l’occasione, sul palcoscenico si esibiranno oltre 200 bruscellanti provenienti da tutto il territorio (solisti, ballerini, figuranti, ecc.), sotto la direzione artistica di Franco Romani.

Volterra AD 1398, festa medievale nella città dell’Alabastro

Tra gli eventi in Toscana, domenica 13 agosto 2023, c’è anche Volterra AD 1398, una speciale rievocazione medievale. Ancora una volta, l’antica tradizione si svolgerà in due palcoscenici della città: il centro storico con i suoi palazzi e le sue piazze, e il Parco Archeologico, dominato dalla fortezza medicea. Ci saranno quindi spettacoli, eventi, mercanti, artigiani e chi più ne ha più ne metta. A questo link è possibile scaricare in formato PDF il programma completo dell’evento Volterra AD 1398.

Barga Jazz Festival in uno dei borghi più belli d’Italia

Nel cuore del Comune di Barga (provincia di Lucca), uno tra i borghi più belli d’Italia noto per le sue stradine caratteristiche e per i paesaggi montani dell’affascinante Garfagnana che le guardano le spalle, c’è anche il Barga Jazz Festival (fino al 26 agosto 2023). Un evento che coinvolge proprio tutti, dai professionisti agli appassionati del settore, con gruppi che rallegrano vicoli e piazzette, angoli dedicati alle jam session, momenti per masterclass e seminari, oltre a cene e degustazioni. In programma sabato sabato 12 c’è il live del quartetto di Mattia Donati a Vallico di Sopra (ore 21:15); ingresso a 5 euro. Invece, domenica 13 sarà la volta dei Diffusion Brass Quintet nelle antiche cave di diaspro a Barga (ore 11:00), ingresso libero. Per acquistare i biglietti e scoprire le altre iniziative in cartellone è possibile consultare il sito ufficiale del Barga Jazz Festival 2023.

Eventi sulla costa toscana: Settimana Castagnetana (fino al 12 agosto)

C’è una sorpresa anche a Castagneto Carducci. Fino a sabato 12 agosto 2023 tornerà infatti La Settimana Castagnetana, che festeggia il borgo medioevale e le sue tradizioni con un programma ricco di iniziative. In particolare, venerdì 11 si terrà Stasera si balla in compagnia dell’Orchestra Ramona Band, mentre il 12 sarà la volta di A Spasso nel Tempo, una sfilata in costume per le strade del luogo. Si ricorda che Castagneto Carducci è raggiungibile con il servizio autobus Borgo in Bus (frequenza ogni ora e mezzo circa) con partenza da Marina di Castagneto (fermata Via Firenze) e transito da Donoratico. I biglietti sono acquistabili a bordo al costo di 2 euro oppure negli uffici turistici del comune a 1,50 euro.

Tovaglia a Quadri ad Anghiari (10-19 agosto 2023)

Dal 10 al 19 agosto torna al Castello di Sorci ad Anghiari, in provincia di Arezzo, la XXVIII° edizione di Tovaglia a Quadri (ore 20:15), “cena toscana con una storia da raccontare in quattro portate”. Uno spettacolo unico, il cui titolo quest’anno è Gravidansia, ed è quindi intimamente legato al drammatico calo demografico che affligge il nostro paese. La drammaturgia originale è di Paolo Pennacchini e di Andrea Merendelli, che ne cura anche la regia, interpretata dagli abitanti della Valtiberina. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale dell’evento Tovaglia a quadri 2023.

Gli eventi in Toscana nel weekend del 12 e 13 agosto: Vintage Festival

Infine, aria di festa anche a Castiglion Fiorentino (Arezzo) con tutta la freschezza del Vintage Festival, che si svolgerà dal 12 al 15 agosto 2023. Qui si potrà trovare tutto il meglio dei mitici anni ’50: 4 giorni all’insegna della musica, del cibo e dell’allegria tipici di quell’intramontabile periodo. Il centro storico della città si trasformerà quindi in un set da film americano, tra auto e moto rombanti, cibo e bibite in stile “Happy Days”, un Vintage market ricco di pezzi unici e originali, balli in piazza e musica al ritmo di rock, jazz e rhythm’ blues.

E per Ferragosto?

Chi invece guarda già alla festa di mezza estate può consultare la nostra guida agli eventi di Ferragosto in Toscana.