Cosa fare a Ferragosto 2023 in Toscana: gli eventi e dove andare

Dal mare ai monti, passando dalle città dell'interno: la grande guida al Ferragosto in Toscana, per non rimanere a corto di idee

Dove andare per il Ferragosto 2023 in Toscana, tra eventi di piazza, sagre, mercatini e feste paesane. È questo il dilemma per molti visto che è facile rimanere a corto di idee se si pensa a come passare (magari in modo diverso) il 15 agosto. Dal mare alla montagna, dalla Maremma alla Garfagnana, abbiamo passato in rassegna i principali appuntamenti, alcuni dei quali adatti pure ai bambini. Ecco quindi cosa fare per il Ferragosto 2023 in Toscana, anche con spunti last minute e originali.

Come passare Ferragosto 2023 a Firenze

Questa grande guida al Ferragosto 2023 parte proprio dal cuore della Toscana, da Firenze, dove a guardar bene qualche evento per passare la festa di mezza estata c’è. Molti i musei aperti martedì 15 agosto (alcuni anche in notturna, come le Cappelle medicee) e le mostre da visitare, per una festa di mezza estate diversa, immersi nell’arte. Ci sono poi i concerti di Ferragosto: Riccardo Tesi e Banditaliana a San Salvi, ritmi del Sud ed Est Europa al giardino delle Rose, Velvet Dreams al Giardino dell’Artecultura.

E poi le tante arene estive (alla Manifattura e all’Ultravox si potrà vedere gratuitamente Frankenstein Junior) e le sagre aperte a Ferragosto nei dintorni di Firenze: tortelli a Borgo San Lorenzo, bistecca a Fucecchio e piatti tipici a Vicchio. Senza dimenticare lo spettacolo pirotecnico sul lago di Bilancino, per chiudere in bellezza la giornata. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla nostra guida al Ferragosto 2023 a Firenze.

Gli eventi di Calici di Stelle in Toscana (anche a Ferragosto)

Le aziende vinicole della Toscana aprono al pubblico le loro cantine e i loro vigneti anche nel giorno di Ferragosto per gli eventi di “Calci di stelle 2023“, iniziativa promossa dal Movimento Turismo del Vino. Si tratta degli ultimi appuntamenti in programma. Tra le cose da fare il 15 agosto aperitivo in vigna a Villa La Ripa (località Antria, Arezzo); tour delle cantine e degustazione a Lamole (Greve in Chianti, Firenze) come anche nella tenuta Carpineto a Montepulciano (Siena). I prezzi e il calendario completo si trovano sul sito www.mtvtoscana.com.

Cosa fare a Ferragosto: le idee al mare e sulla costa toscana

All’Argentario uno degli eventi più attesi è il suggestivo Palio Marinaro che si disputa proprio nel giorno di Ferragosto nelle acque di Porto Santo Stefano (Grosseto): l’edizione 2023 è la numero 80. A sfidarsi sono i quattro rioni Croce, Fortezza, Pilarella e Valle. Alle 17.00 la partenza delle sfilata e alle 19.00 l’inizio della sfida.

Moltissime poi le sagre di Ferragosto sulla costa toscana, se siete in cerca di cose da fare a “stomaco pieno”. In Versilia street food in piazza della pace a Torre del Lago, cozze e pesce povero a Ronchi (Massa). In provincia di Livorno, festa del pesce nel parco dei pini di Cecina a Mare, mentre nella frazione di Mazzanta arriva lo street food festival con musica, birra e cibo di strada. Nell’area feste oliveta di Rosignano Marittimo si gusta poi il granchio favollo e al campo del mare di Vada è protagonista il ranocchio (oltre a specialità di terra e di mare). Spostandoci in Maremma, più precisamente ad Alberese, anche nel giorno di Ferragosto si assapora la carne di produzione locale presso il campo sportivo dietro la chiesa.

Mercatino di Ferragosto in Toscana: gli eventi per lo shopping

Ebbene sì, in Toscana i mercatini e le fiere non mancano neppure nel giorno di Ferragosto, sempre che si sappia dove andare. A Cascina, in provincia di Pisa, dall’11 al 15 agosto compresi si svolge la Fiera di San Casciano con bancarelle di artigianato in centro, esposizione di mezzi agricoli d’epoca, animali da fattoria, la tombolata di Ferragosto e uno stand gastronomico dove mangiare (www.fierasancasciano.it).

Mercatini inoltre per le vie del piccolo borgo dell’Abetone, sull’Appennino pistoiese, dal 12 al 15 agosto per la fiera dell’artigianato e dei prodotti montani (dalle 8 alle 19). Sempre in provincia di Pistoia, a San Marcello Piteglio, nel giorno di Ferragosto è protagonista l’antiquariato, ma solo al mattino dalle 8 alle 11. In piazza Napoleone a Lucca, infine, dal 12 al 15 agosto, fanno tappa oltre 30 espositori che propongono artigianato e prodotti alimentari.

Folklore: la giostra del Saracino di Sarteano

Per trascorrere il Ferragosto 2023 immersi negli eventi tradizionali della Toscana, c’è l’antica Giostra del Saracino di Sarteano, in provincia di Siena, evento che è nato nel XIV secolo. Dopo la provaccia in programma lunedì, il 15 agosto si terrà la gara vera e propria sul tufo di Piazza Bargagli. Alle ore 15 è prevista la partenza del corteo storico che sfilerà per le vie del paese con oltre 200 figuranti, tra priori, dame, capitani a cavallo, cavalieri, musici e armigeri. Seguirà il saggio di abilità con la bandiera da parte degli sbandieratori di ciascuna contrada accompagnati dai tamburini. La gara inizierà alle ore 18: i giostratori, uno dopo l’altro si lanceranno al galoppo contro il buratto, raffigurante un moro levantino, contendendosi la vittoria a suon di ficcanti stoccate all’anello.

Gli eventi della Festa Rossa a Lari, anche per i bambini

Dal 10 agosto fino a Ferragosto, il parco Pertini a Perignano (Lari, Pisa) ospita l’undicesima edizione della Festa Rossa, evento organizzato dai volontari dell’associazione politico-culturale “La Rossa”. L’ingresso è gratuito. In cartellone ci sono talk su temi di attualità, animazioni per bambini, mostre, dj set, concerti, mercatini e un ristorante a km zero dove gustare i prodotti del territorio. L’area dell’iniziativa apre dalle ore 17.30. Il 15 agosto è in programma lo spettacolo di fuoco e bolle di sapone per i bambini (ore 19.30), mentre per i grandi il concerto del Piotta seguito da dj set (dalle ore 22).

Cosa fare a Ferragosto in Garfagnana: gli eventi sui monti della Toscana

Eventi dal mare ai monti della Toscana, è proprio il caso di dirlo. Per chi si trova in Garfagnana e si chiede cosa fare a Ferragosto, non c’è che l’imbarazzo della scelta. La giornata si apre molto presto, alle 3 del mattino, con una fiaccolata per salire insieme a una guida ambientale da Castelnuovo di Garfagnana alla Fortezza di Mont’Alfonso e, dopo una doverosa colazione, assistere al suggestivo concerto all’alba del pianista e compositore fiorentino Simone Graziano (biglietti 23-20 euro, solo il concerto 9,20 euro). Prenotazione per la fiaccolata entro il 12 agosto, info email [email protected].

Spazio poi alle feste paesane: a Borsigliana (frazione di Piazza al Serchio) nel giorno di Ferragosto si festeggia la patrona Madonna Assunta in cielo con cerimonie religiose, arte, musica e giochi al campo; Pugliano (Minucciano) ospita il Palio dei Micci dalle 16 in poi; a Castelnuovo di Garfagnana, nel pomeriggio, si tiene una rievocazione rinascimentale itinerante. Per le famiglie con bambini, festa di mezza estate alla Fortezza delle Verrucole (San Romano in Garfagnana), dalle 10 alle 18, con visite guidate, giochi, laboratorio di battaglia, cocomerata e didattica sulle armi da tiro (per info e prenotazioni: +39 379 2415958 anche WhattsApp).

Sono tante le sagre di Ferragosto anche in questa parte di Toscana: a Casatico e Vitoio (frazione di Camporgiano) la Festa del Neccio; a Sassi (comune di Molazzana) la sagra del gatto nero con stand gastronomici aperti a pranzo e cena, mercatino, museo contadino e giochi per tutte le età; festa paesana a Brica (Sillano) che prevede dalle 19.00 polenta in piazza e alle 21.30 balli; di sera festa della porchetta agli impianti sportivi di Villetta (San Romano in Garfagnana); infine festa, a pranzo e cena, sul lago di Pontecosi (Pieve Fosciana).

Bruscello Poliziano a Montepulciano (Siena)

Un’idea diversa per passare la serata di Ferragosto in Toscana è assistere a una singolare rappresentazione popolare nella piazza principale di Montepulciano. Sul palco non ci sono attori professionisti, ma 200 “bruscellanti”, ossia cittadini che si sono impegnati a lungo in questa messa in scena, tra coro, solisti, ballerini e figuranti. L’edizione 2023 del Bruscello Poliziano (questo il nome della manifestazione che si rifà a un’antica tradizione di cantastorie nelle campagne intorno alla cittadina) è dedicato alla figura di Lorenzo il Magnifico. La direzione artistica è di Franco Romani, mentre la scrittura del libretto è stata affidata a Chiara Protasi e Irene Tofanini. Gli spettacoli sono in programma dal 12 al 15 agosto 2023 a partire dalle ore 21.30 in piazza Grande. Info www.bruscello.it.

Vintage festival a Castiglion Fiorentino

In provincia di Arezzo il Ferragosto è all’insegna delle atmosfere anni ’50 e ’60 per il Vintage Festival all’ombra della torre del Cassero di Castiglion Fiorentino. Dal 12 al 15 agosto tanta musica sul palco allestito nel parco Presentini (a Ferragosto The Good Fellas, Swing Fingers, Gloria Turrini Duo, Lucignolo street). E poi auto e moto d’epoca, street food in stile “Happy Days”, balli in piazza e market vintage. Info e programma completo su www.vintage-festival.it.