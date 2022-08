Cosa fare in Toscana: eventi, sagre e feste per il weekend (20-21 agosto 2022)

Pubblicità

Musica, feste medievali, folklore e tante sagre da leccarsi i baffi (si va dal cinghiale al “cunigliolo” fritto): in Toscana gli eventi durate il weekend del 20 e 21 agosto 2022 sono numerosi, per questo abbiamo preparato una guida su cosa fare. Nell’interno o sulla costa, in montagna o nelle campagne, ecco gli appuntamenti da non perdere.

Eventi e feste medievali in Toscana (19-20-21 agosto 2022)

Tra le tante cose da fare nel weekend del 21 agosto 2022 in Toscana figurano anche tre feste medievali. Volterra AD 1398, domenica da mattina a notte, riporta indietro la città dell’alabastro di secoli, con spettacoli, eventi, musici, accampamenti, figuranti in costume tra il centro storico e il parco archeologico dominato dalla fortezza medicea. Quattro giorni di rievocazioni storiche poi a Pontremoli, in Lunigiana, che dal 18 al 21 agosto propone un viaggio nel tempo per Medievalis, con l’accampamento sotto il Ponte della Cresa, show e cibi della tradizione, ma soprattutto la “Disfida della cortina di cazzaguerra”, un torneo giornaliero dove si affrontano le tre fazioni storiche del paese per conquistare il palio. Tra le montagne del Casentino infine sabato 20 agosto si tiene l’edizione 2022 della festa nel castello Montemignaio: dalle ore 18 cena itinerante tra i vicoli del borgo, corteo storico, trampolieri e per finire musica con dj set.

Primi eventi del Bravio delle Botti di Montepulciano

Pubblicità

Primi appuntamenti sabato 20 agosto per il Bravio delle Botti di Montepulciano, uno degli eventi tradizionali più particolari della Toscana. La gara, che vede affrontarsi le contrade nella spinta di pesanti botti lungo le vie del paese, è anticipata da una settimana di iniziative. Il primo capitolo va in scena proprio questo sabato a partire dalle ore 21.30 con la cerimonia del proclama del gonfaloniere che prevede tra le altre cose corteo storico in costume, sbandieratori e spettacolo (i biglietti sul sito ufficiale).

Eventi in Toscana: Barga Jazz, i concerti dal 19 al 21 agosto 2022)

In Garfagnana è entrato nel vivo il programma di Barga Jazz, che porta la grande musica in uno dei più bei Borghi d’Italia. Nel parco di Villa Moorings, venerdì sera i concerti di MAG Collective e del duo di Bebo Ferra e Andrea Dulbecco; sabato il nuovo progetto di Helga Plankensteiner dedicato interamente a composizioni di Jelly Roll Morton, seguito dal Tinissima 4tet di Francesco Bearzatti. Evento speciale poi domenica 21 agosto con Barga In Jazz, che dalle ore 17 in poi anima le piazze del centro storico. Sui palchi si alterneranno i giovani gruppi provenienti dalla Siena Jazz University e dai conservatori ad indirizzo jazzistico. Il calendario proseguirà poi fino al 27 agosto.

Summer Nights Festival Follonica

Pubblicità

Spettacoli in piazza sulla costa maremmana per il Follonica Summer Nights Festival 2022. Venerdì prendete un bel po’ di brillantina e un giacchetto di pelle perché è in programma Grease – Il Musical, prodotto dalla Compagnia della Rancia con la regia di Saverio Marconi. Il giorno dopo grasse risate con “Cappuccetto Rozzo“, la rivisitazione in chiave toscana del celebre racconto per bambini, interpretata dal comico Jonathan Canini.

Il borgo di Scarlino in note per il Grey Cat Festival

Chiusura con tanta musica per il Grey Cat Festival che in queste settimane ha coinvolto 7 diverse location della Maremma. Sabato 20 agosto, dal tardo pomeriggio, il centro di Scarlino (Grosseto) viene animato da esibizioni in piazze e vicoli, grazie a Giuditta Scorcelletti, Valentina Toni, Ilaria Guarnaccia, Andrea Vanni e Andrea Lagi. Il finale alle 19.45 nella chiesa di San Donato per il concerto in solo di Stefano Cocco Cantini. L’ingresso è libero.

Cosa fare, gli eventi per le buone forchette: le sagre in Toscana (20-21 agosto 2022)

Pubblicità

Per i patiti delle sagre, il weekend del 20 e 21 agosto 2022 offre tante feste paesane in Toscana, dall’Appennino alla costa, dalla Versilia alla Maremma. Partiamo dal Mugello: a Firenzuola, sabato 20 sagra della polenta nei locali della Pro Loco di Pietramala, mentre la società sportiva di Firenzuola organizza sabato e domenica la settima sagra del tortello e al Lago Viola di Vicchio per tutto il weekend si gustano piatti a base di cinghiale e ficattole.

Spostandosi nel pisano a San Miniato continua la celebre sagra del cunignolo fritto, nella frazione della Serra; Lustignano, frazione del Comune di Pomarance, ospita la festa paesana con piatti tipici e nel parco Danielli di Buti arrivano specialità a base di cinghiale. In Lucchesia, alla Pubblica Assistenza di Azzano (Serravezza) venerdì 19 e sabato 20 si tiene la festa della birra, a Pieve a Fosciana e a Quiesa (Massarosa) sono in programma due sagre della bistecca. A Fivizzano (Massa Carrara) festa nella frazione di Ceserano con le tipiche focaccette della Lunigiana, mentre ad Agnino la sagra della pattona.

Per quanto riguarda le sagre nelle località di mare della Toscana (e nei pressi) nel weekend del 21 agosto a Montramito, tra Massarosa e Viareggio, torna la festa del pesce, a Rosignano Marittimo (area feste dell’oliveta) si assaporano baccalà e stoccafisso, nel parco dei pini di Cecina piatti tipici a base di pesce. E ancora cacciucco nel parco delle Sughere a Donoratico; pesce e molluschi a Fonteblanda (vicino Talamone), mentre ad Alberese va in scena la festa della carne.

Vasta l’offerta nella Maremma toscana: a Manciano, nella frazione di Marsiliana, fino al 21 agosto sono protagonisti i pici e dello zafferano, a Santa Fiora l’Acqua Cotta, ad Arcidosso la patata macchiaiola, a Valpiana (Massa Marittima) il tortello, a Castiglione della Pescaia tortelli e calamari, a Semproniano la panzanella, nel borgo di Sorano il prosciutto e il formaggio del territorio, a Campagnatico il fungo porcino, a Castell’Azzara il tartufo (venerdì e sabato).

Ad Arezzo, durante il weekend, si svolge la sagra dell’ocio e del maccarone, nella frazione delle Poggiola, mentre il fungo porcino arriva nei giardini pubblici di Cortona e a Pieve a Maiano ci sono specialità a base di cinghiale. Infine a Vagliagli, frazione di Castelnuovo Berardenga (Siena) torna dopo due anni di stop la festa “Birra e salssicce“, dal 18 al 20 agosto 2022 con un programma di concerti tra cui i Sex Mutants (venerdì) e i Meganoidi (sabato).

Scoperto il pavimento del Duomo di Siena

Dopo il Palio dell’Assunta, è stato scoperto il suggestivo pavimento del Duomo di Siena. Si tratta di una vera e propria opera d’arte realizzata con la tecnica del commesso marmoreo: 56 tarsie il cui messaggio richiama costantemente la Sapienza. Vista la delicatezza di questa pavimentazione la scopertura dura solo alcuni mesi l’anno e questo è il primo weekend di agosto in cui il capolavoro viene mostrato agli occhi dei visitatori. Qui tutte le info sulla scopertura del pavimento del Duomo di Siena.

Cortona Antiquaria

Chiudiamo questa rassegna di eventi in Toscana, per il weekend del 19-21 agosto, con l’apertura dell’edizione 2022 di Cortona Antiquaria, la mostra mercato nazionale di antiquariato che compie 60 anni. Da sabato il centro convegni Sant’Agostino della cittadina in provincia di Arezzo ospita piccoli e grandi tesori: argenti, ceramiche, sculture, oggetti antichi. Accanto all’evento principale è prevista la mostra collaterale Un viaggio nel Futurismo: da Boccioni a Depero a cura di Simona Bartolena e coordinata da Daniela Porta di Leo Galleries (Monza), ospitata nel foyer dello storico Teatro Signorelli.

La redazione non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma. Si consiglia di controllare gli aggiornamenti sui canali ufficiali dei singoli eventi