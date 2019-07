Sarà uno dei weekend più ricchi di eventi, concerti e iniziative dell’estate a Firenze, quello del 19, 20 e 21 luglio. Ecco una guida per non perdere il meglio del fine settimana.

Concerti Firenze: Musart, arrivano Caetano Veloso e Loreena McKennitt

Sono due degli ospiti più attesi di questa edizione di Musart Festival ed entrambi sono attesi sul palco di piazza Santissima Annunziata in questo fine settimana. Caetano Veloso sarà in concerto venerdì 19 luglio con uno spettacolo del suo del tour Ofertorio, accompagnato dai figli Moreno, Zeca e Tom Veloso.

Sabato 20 luglio è la volta di Loreena McKinnit, cantautrice statunitense di origini irlandesi e scozzesi, con le sue canzoni ispirate dalle musiche celtiche popolari e dalla tradizione folk.

La prima volta della Boiler Room a Firenze

Boiler Room, il marchio più importante della scena elettronica mondiale, porta per la prima volta il suo party a Firenze. Sabato alla Manifattura Tabacchi sono in programma Cera Khin, Zenker Brothers e gli italiani Herva, Dukwa, Samuele Pagliai e Lorenzo Fortino. Sarà anche la serata di chiusura per Plastic Dreams, l’installazione artistica curata da 4:3, la piattaforma di Boiler Room dedicata alla video arte. Biglietti in vendita su Ticketone.

La felicità? Ci si cura camminando

Torna la Walking Thérapie, un format di teatro urbano creato per il Festival Off d’Avignone e proposto dall’associazione Pupi e Fresedde del teatro di Rifredi. Funziona più o meno così: i partecipanti accettano di essere anche pazienti di questo curioso esperimento. Vengono loro consegnate delle cuffie e per tutto il tempo della passeggiata ascolteranno solo le parole e i suoni manipolati dal terapeuta demiurgo che conduce lo spettacolo.

Daranno così vita a un’assurda passeggiata teatrale per le vie della città, sperimentando e irridendo le moderne terapie sulla conquista della felicità interiore. Lo spettacolo è in programma venerdì 20 luglio con partenza alle 21 da Quinoa-Zap, Vicolo Santa Maria Maggiore 1 – angolo Via De’ Vecchietti. Per info: teatrodirifredi.it

Eventi a Firenze, l’anniversario dell’allunaggio ad Arcetri

Cinquanta anni fa, il 20 luglio 1969, l’uomo arrivava sulla Luna. Quale miglior posto per celebrare questo anniversario che l’Osservatorio astrofisico di Arcetri?

Una serata speciale delle Notti d’estate ad Arcetri, con John Robert Brucato, Niccolò Bucciantini e Luigi Gaspa che racconteranno il nostro satellite. Dal mito, la letteratura e il cinema fino alle più recenti e future missioni lunari in cui gli astronomi dell’Inaf sono coinvolti.

Eventi Firenze, il Florence Dance Festival

Al Florence Dance Festival arriva il Batsheva The Young Ensemble, compagnia di Tel Aviv tra le più acclamate al mondo. Creata da Ohad Naharin nel 1990, riproporrà Decadance, lo spettacolo con cui nel 2000 la compagnia e il suo direttore artistico hanno festeggiato i dieci anni di collaborazione. Spettacolo in programma sabato 20 luglio, info qui.

Visite gratuite alla Villa Medicea di Castello

Ultimo fine settimana di visite guidate gratuite al Giardino della Villa Medicea di Castello prima della pausa estiva. Primo esempio di giardino formale all’italiana, il giardino custodisce alcune straordinarie opere monumentali come la celebre Grotta degli animali, uno dei primi esempi di grotta artificiale.

Le visite fanno parte del programma delle celebrazioni per il Cinquecentenario di Cosimo I e Caterina de’ Medici. Sono in programma sabato 20 e domenica 21 luglio, dalle ore 9.30 e alle ore 11.00. Sono gratuite, ma la prenotazione è obbligatoria. Info e prenotazioni MUS.E, telefono 055.2768224 – 055.2768558, [email protected], www.musefirenze.it.

Eventi e concerti del weekend a Firenze e dintorni

Al parco di Signa prosegue Beerrenai 2019, rassegna di musica, food e (ovviamente) birra. Il programma.

Va avanti la programmazione dei cinema all’aperto in tutta Firenze. Per scoprire quali sono e dove si trovano e per conoscere la programmazione, c’è la guida de Il Reporter alle arene estive.

Torri, forti e fortezze: anche questo weekend tante proposte per scoprire Firenze dall’alto con una visita insolita. Ecco quelle da non perdere.

Non è estate senza un bel drink al fresco. Una guida completa a tutti i locali all’aperto di Firenze per l’estate 2019.