Eventi del weekend a Firenze (25-26 maggio 2024)

Dalla Giornata delle dimore storiche fino all'Infiorata di Scarperia: le migliori iniziative in programma per sabato 25 e domenica 26 maggio 2024 a Firenze e dintorni

Sono davvero tanti e variegati gli eventi in programma a Firenze nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 maggio: il grande mercato a Campo di Marte, due giornate di visite nelle dimore storiche e la cooperazione in festa in piazza Santissima Annunziata sono solo alcuni di questi appuntamenti. E poi la Final Six del campionato italiano di ginnastica artistica, un’iniziativa sulla pizza al piazzale Michelangelo (anche con ospiti musicali tra cui Alfa, Leo Gassmann e Malika Ayane), mentre anche i dintorni fiorentini riservano alcune sorprese questo fine settimana, tra le quali la Festa Medievale a Malmantile, la Mostra del Chianti a Montespertoli e “Pane, vino e artigianato” a Pontassieve.

Giornata delle dimore storiche 2024: oltre 30 luoghi aperti a Firenze

Questo weekend è all’insegna della bellezza grazie alla Giornata delle dimore storiche 2024 e nella Città metropolitana di Firenze sabato 25 e domenica 26 maggio sono ben 38 i luoghi che partecipano all’iniziativa dell’Adsi, l’associazione che riunisce i proprietari di immobili storici. Come ogni primavera, l’organizzazione promuove l’iniziativa per valorizzare questi beni culturali: ville, castelli, case-museo, giardini, molti dei quali normalmente chiusi al pubblico. In programma anche iniziative speciali, come visite guidate, alcune delle quali condotte dagli stessi proprietari e la maggior parte di questi tour sono su prenotazione.

In centro storico ad esempio si potranno scoprire l’Antica Torre Tornabuoni, il giardino Torrigiani e quello di Palazzo Malenchini, oltre alle residenze d’epoca di importanti famiglie: dagli Antinori ai Frescobaldi, dai Corsini (con il palazzo “sul Prato”) fino a Palazzo Pucci sul cui “tetto” è presente un orto sinergico che regala una vista sulla cupola del Duomo. E poi ancora il cimitero degli Allori e la Galleria Etra Studio Marcello Tommasi, dentro Palazzo Leopardi, nel cui giardino Cellini fuse il celebre Perseo. Dettagli nell’articolo sulla Giornata delle dimore storiche 2024 in Toscana.

“Cooperazione in festa” in piazza SS. Annunziata

Fino alle ore 15 di sabato 25 maggio prosegue “La cooperazione in Festa” in piazza Santissima Annunziata a Firenze: un evento a ingresso gratuito per i 50 anni di Legacoop Toscana. In programma venerdì 24 maggio l’appuntamento delle ore 10:00 con più di 250 studenti toscani che incontreranno la cooperazione nell’iniziativa “Finché un giorno”, in cui sarà presentato l’omonimo libro edito dalla casa editrice fiorentina Librì Progetti Educativi scritto da Lia Celi e illustrato da Luciano Schiavon, che raccoglie 8 storie di cooperative che hanno portato un cambiamento alla società. Nel pomeriggio, alle ore 16:00, si prosegue con “Preparare il futuro”: un dialogo su Europa, ambiente e pace. La sera infine l’appuntamento delle ore 21:00, in cui sarà ospite Walter Veltroni con il suo libro “La condanna”.

“La cooperazione in Festa” propone poi una serie di attività negli stand dislocati nella piazza fiorentina. Nel corso della manifestazione si potrà infatti prendere parte a una serie di degustazioni gratuite e su prenotazione. Le cooperative agricole toscane metteranno infatti in mostra le eccellenze del territorio in una vera e propria mostra mercato dove si potranno acquistare anche alcuni prodotti, come olio, vino, bruschette, formaggi, frutta, gelato e vin santo con cantucci. Per l’occasione, saranno previste due Masterclass: la prima sull’olio toscano IGP il 24 maggio, alle ore 10:00; la seconda sul vino Selvanella Chianti Classico sempre il 24 maggio, alle ore 19:30. Ulteriori dettagli nell’articolo sulla Cooperazione in festa.

Eventi al piazzale Michelangelo: Pitti Pizza & Friends (fino al 26 maggio 2024)

Fino a domenica 26 maggio al piazzale Michelangelo, uno dei punti panoramici fiorentini più belli, si terrà Pitti Pizza & Friends. Un evento enogastronomico, culturale e di spettacolo che offrirà un’ampia varietà di esperienze: dalle degustazioni alla partecipazione di esperti nel settore della nutrizione, focalizzandosi sull’importanza di una pizza sana e in linea con i principi della dieta mediterranea. Sarà presente anche un forno dedicato ai celiaci e verrà data attenzione alle diverse intolleranze alimentari, inclusa quella al lattosio.

Sul palco arriveranno anche ospiti musicali: venerdì 24 Isotta, Aiello, Aka 7Even; sabato 25 Alfa e Francesco Gabbani; domenica 26 Leo Gassmann, Lda, Malika Ayane e i Ricchi e Poveri. I presentatori dell’evento saranno Pippo Pelo, Adriana Petro e Stefano Piccirillo di Radio Kiss Kiss. L’ingresso è gratuito.

Eventi a Firenze: domenica 26 maggio il mercato di “Campo di Marte in Fiera”

Tra viale Fanti e viale Paoli a Firenze domenica 26 maggio 2024, dalle 08:00 alle 20:00, torna la Fiera di Campo di Marte con il grande mercato degli ambulanti. Su oltre 300 banchi si potranno trovare prodotti per la casa, abbigliamento, calzature, biancheria, bigiotteria, prodotti enogastronomici tipici, come i brigidini di Lamporecchio, la porchetta e molto altro. E dalle ore 15:00 è previsto anche uno spettacolo offerto dai giocolieri del circo “En piste!”, dedicato ai più piccoli. L’ingresso alla fiera è libero. L’evento è organizzato da Fivag Cisl Firenze-Prato, telefono 392 9699957.

Firenze, città vivace: i mercatini del 25 e 26 maggio

Firenze è una città vivace e ne abbiamo dimostrazione non solo dai tanti eventi, ma anche dai molti mercatini che si trovano dislocati ovunque in weekend come questo del 25 e 26 maggio. In piazza Ciompi si terrà la mostra mercato del disco, dei fumetti, dell’oggettistica e dell’abbigliamento vintage (sabato 25 e domenica 26, dalle ore 09:00 alle 20:00). Domenica è in fiera anche Santo Spirito grazie a una mostra mercato di artigianato, antiquariato, prodotti tipici e generi vari. Al Molo, uno degli spazi estivi che ha appena riaperto sul lungarno fiorentino, c’è poi Pimp my vintage a colorare l’arrivo della primavera domenica 26, dalle 12:00 alle 20:00. Qui si troveranno stand di vintage, artigianato, vinili, gioielli, borse, e tanto altro ancora.

Final Six del campionato italiano di ginnastica artistica

Per gli sportivi, buone notizie. A Palazzo Wanny in via del Cavallaccio a Firenze si terrà la Final Six Scudetto di Serie A1 di ginnastica artistica, maschile e femminile, che sabato 25 e domenica 26 maggio vedrà affrontarsi le migliori sei squadre maschili e femminili della regular season. Le semifinali (in diretta su Sportface Tv) si svolgeranno il 25 maggio e anticiperanno la finale a tre del giorno successivo (in diretta su Rai Sport). Domenica 26 maggio, inoltre, si svolgeranno i playoff di Serie A2 per decidere l’ultima promossa nella massima serie. I biglietti sono invece già in vendita su Ticketone.

Anpilandia al parco del Mensola

Tra gli eventi a Firenze di questo weekend si ricorda che al parco del Mensola in via della Torre, n.27 si terrà, sabato 25 e domenica 26 maggio 2024 (ore 10:00-18:00), l’evento “Percorsi, esperienze e giochi nella natura Anpilandia” con una programmazione ricca di inziative tra cui esplorazioni, spettacoli, giochi per grandi e piccoli. Si va da escursioni di Nordic Walking all’esibizione degli sbandieratori fino al volo dei rapaci. Qui la locandina pdf con il calendario completo delle attività.

Eventi nei dintorni di Firenze: Festa Medievale a Malmantile (sabato 25 e domenica 26 maggio)

Nel fine settimana del 25 e 26 maggio Malmantile, frazione collinare del Comune di Lastra a Signa, assumerà le sembianze di un borgo medioevale del 1400, in occasione della 29esima edizione della Festa Medievale. Per l’occasione, sarà allestita all’interno delle mura edificate nel XV secolo una scenografia alquanto suggestiva e, grazie alla presenza di oltre 150 figuranti, sarà ricostruito l’ambiente caratteristico del borgo medievale.

Saranno rappresentati con cura i mestieri dell’epoca, con artigiani impegnati nel lavorare carta, ceramica, terracotta, ferro, legno, pietra e paglia. Non mancheranno tessitori, alchimisti, pittori e scrivani, ma anche musici e giocolieri a spasso per le vie del borgo storico. Presso l’Hosteria o i ristori situati lungo il percorso, i visitatori saranno accolti da incantevoli dame e da prodi cavalieri, per gustare un piatto tipico o un veloce spuntino. Servizio di bus navetta dai parcheggi in prossimità del paese. Prezzo: 3 euro. Si replica nel weekend del 1° e 2 giugno. Il programma è disponibile sul sito ufficiale della Festa Medievale a Malmantile.

Pane, vino e artigianato a Pontassieve

Domenica 26 maggio, in occasione di Cantine Aperte, i Marchesi Gondi apriranno, dalle ore 10:00 alle 19:00: il parco della villa, il museo di arte contadina, la cantina e la villa della Marchesi Gondi – Tenuta Bossi in via dello Stracchino, n.32 a Pontassieve. Per questo evento sono stati selezionati circa 15 maestri dei settori dell’artigianato artistico, della moda e del cibo che realizzeranno una Mostra mercato dell’artigianato. “Villa Bossi: Pane, Vino e Artigianato” prevede l’accesso gratuito al pubblico accompagnato da visita delle cantine (una all’ora), degustazioni di vino, pane dop toscano, prodotti tipici toscani e la possibilità di apprezzare l’arte artigianale. Mentre previa prenotazione, al costo di 30 euro, sarà possibile anche brindare nel parco con un paio di vini e degustare 5 vini abbinati con piccoli assaggi toscani nelle sale della villa rinascimentale. Per informazioni e prenotazioni: [email protected] oppure 055.8317830.

Mostra del Chianti a Montespertoli

Da sabato 25 maggio al 2 giugno in piazza del Popolo a Montespertoli torna la Mostra del Chianti, una festa tutta dedicata al vino simbolo dell’eccellenza enologica toscana che, come ogni anno, mette al centro la cultura e le tradizioni locali. Saranno presenti qui molti stand dove sarà possibile degustare il vino e acquistarlo direttamente dai produttori.

“In Vino Veritas…” è il claim scelto quest’anno e vuole rappresentare l’autenticità vitivinicola del territorio di Montespertoli. Durante la mostra non mancheranno iniziative ormai tradizionali, come la sfilata del Gruppo 900, il raduno di auto, trattori e moto d’epoca, i numerosi eventi musicali e le iniziative pensate per i bambini. A fianco alle degustazioni ci saranno poi anche convegni e dibattiti che offriranno la possibilità di scoprire a pieno il mondo del vino montespertolese. Il programma dettagliato è disponibile sul sito della Mostra del Chianti.

Infiorata Scarperia domenica 26 maggio 2024

Tra i vari eventi nei dintorni fiorentini, sempre nella giornata di domenica 26 maggio, si ricorda l’Infiorata a Scarperia e San Piero, lungo via Roma, piazza dei Vicari e piazza Clasio. La città si veste di fiori inaugurando così la primavera. Quest’anno sono stati scelti come temi i 110 anni dall’istituzione del Circuito stradale del Mugello e i 50 anni di attività dell’Autodromo che, da quando la Formula 5.000 tenne a battesimo l’impianto il 23 giugno 1974, opera ininterrottamente con grandi successi di pubblico.

I disegni dei quadri floreali vengono colorati con i petali dei fiori, principalmente garofani, che cittadini, alunni, commercianti ed associazioni pazientemente spetalano fin dal pomeriggio precedente e restano visibili e fotografabili per tutta la giornata. Sempre domenica 26 sarà possibile visitare anche il Palazzo dei Vicari e il Museo dei Ferri Taglienti. Le botteghe del centro storico resteranno poi aperte per l’intera giornata, così come ristoranti e trattorie dove si potranno gustare piatti tipici mugellani. Inoltre, un ricco programma di eventi collaterali farà da corollario alla manifestazione, ad ingresso gratuito.