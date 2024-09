10 eventi da non perdere a Firenze nel weekend del 7 e 8 settembre

- Pubblicità -

Firenze Jazz Festival, Palio delle Contrade a Bagno a Ripoli e Firenze Comics sono solo alcuni degli eventi che si terranno in città e nei dintorni nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 settembre 2024. Questo fine settimana è talmente ricco di sorprese, che abbiamo deciso di selezionare 10 tra le migliori iniziative in programma: vediamole insieme in questa guida.

1. Gli eventi del Firenze Jazz Festival

- Pubblicità -

Dal 4 al 15 settembre 2024 torna il Firenze Jazz Festival. Undici giorni per 30 concerti a Firenze e nella Città Metropolitana dedicati a questo ritmato genere musicale. La gratuità di alcuni di questi, insieme a biglietti a prezzi popolari e al main stage in piazza del Carmine, rendono l’esperienza unica nel suo genere. Tra le varie iniziative in programma si ricorda che sabato 7, alle 21:30, a Villa Bardini si terrà una fusione tra folklore ed improvvisazione con Ment4l feat. Seamus Blake. Musica originale che guarda alle tradizioni culturali dei paesi di provenienza, idee melodiche semplici e liriche, tipicamente folkloristiche, si intrecceranno a intensi momenti di improvvisazione dove esploderà l’energia del gruppo. La prevendita è disponibile su boxol: intero 15 euro + dp / ridotto 12 + dp.

Anche domenica 8 si torna in questo luogo fiorentino per un viaggio musicale oltre le definizioni tradizionali con Ferdinando Romano Quartet “Invisible Painters”. Musica elettronica, del ‘900 e ambient si coniugano a suoni digitali e all’amore per l’analogico. Sul palco insieme a lui Valentin Gerhardus, Federico Calcagno e Antonio Fusco. Prevendite sempre su boxol: intero 10 euro + dp / ridotto 8 + dp / 5 euro in accoppiata con il concerto serale. Programma completo e ulteriori informazioni disponibili sul sito ufficiale del Firenze Jazz Festival 2024.

- Pubblicità -

2. Cirk Fantastik! 2024

Un festival interamente dedicato al circo contemporaneo è quello che si tiene nel prato del Quercione di Firenze dal 5 al 15 settembre: è il Cirk Fantastik! che nelle giornate di sabato 7 e domenica 8, alle 18:00, proporrà laboratori per bambini, show di compagnie internazionali e dj set, oltre a un percorso interattivo di giochi in legno. Tra gli spettacoli in scena anche Gretel (sabato ore 18), la nuova creazione di Clara Storti della Compagnia Quattrox4. Un’indagine sulla fragilità, il fallimento e l’utopia attraverso un’estetica precisa, onirica e favolistica. E poi Stefan Sing, assieme al sound designer Alex Lempert, porterà a Firenze il suo nuovo progetto, dal titolo IN:FORM:AT.ION (sabato ore 21.30 e domenica alle 21): la giocoleria postmoderna incontrerà così anche la musica elettronica. Per saperne di più qui l’articolo sul Cirk Fantastik 2024.

3. Eventi del weekend a Firenze: la festa della Rificolona (sabato 7 settembre 2024)

Tra gli eventi del weekend a Firenze c’è anche la festa della Rificolona, appuntamento della tradizione popolare fiorentina che si tiene ogni anno il 7 settembre (quest’anno cade di sabato), che per il calendario liturgico è la vigilia della natività di Maria. Tante le iniziative in programma nei giardini e nelle piazze, ma anche laboratori dedicati al fai-da-te della lanterna e immancabili sfilate dei bambini con i loro colorati lumini. I piccoli sono quindi pronti a scendere per strada, i più monelli armati di cerbottana. Una rificolona lunga 11 chilometri partirà alle ore 16:00 di sabato dalla basilica di Impruneta e terminerà in piazza Santissima Annunziata alle 21:30 passando per piazza Santa Felicita, piazza della Signoria e piazza San Giovanni. E proprio in piazza Santissima Annunziata è prevista la festa con la benedizione delle rificolone e i premi a quelle più originali.

- Pubblicità -

4. La Fierucola del pane in SS. Annunziata

Sabato 7 e domenica 8, dalle ore 09:00 fino al tramonto, tornerà anche la Fierucola del pane in piazza della Santissima Annunziata a Firenze. Considerata la più storica fra tutte le “fierucole” della città, sarà dedicata al pane, ai grani antichi, alle lievitazioni naturali ed alla cottura a legna. Qui si troveranno inoltre verdura e frutta di stagione, formaggi a latte crudo, vino e birra biologici, miele biologico e molto altro ancora. Imperdibile anche l’area dedicata alle antiche arti in chiave contemporanea dell’artigianato artistico di altissima qualità con tessuti, ceramiche, legno e ferro. Ingresso libero.

5. Eventi a Firenze : Yoga Festival a Villa Vogel (sabato 7 e domenica 8 settembre)

Tra gli eventi del fine settimana a Firenze c’è anche un festival dedicato allo yoga sabato 7 e domenica 8 settembre 2024. Nel parco di Villa Vogel in via Canova, in entrambe le giornate dalle ore 10:00 alle 20:30, saranno in programma varie sessioni di yoga, meditazione, ma anche conferenze, bagni sonori e trattamenti olistici. Tra le tante iniziative il 7 alle 15:00 si terrà una seduta di yoga integrale con Ida Centro olistico Nelumbo e l’8 alle 19:00 ore 19:00 il bagno sonoro con Lam, Ida, Giancarlo, Rebecca e Gianna. Programma completo sulla pagina Facebook dell’evento.

6. Gli eventi di “Firenze Comics 2024” a Campi Bisenzio (7 e 8 settembre)

Per tutto il weekend amanti di fumetti, videogames e cosplay potrannopartecipare al Firenze Comics presso il parco di Villa Montalvo (via Limite, n.144) a Campi Bisenzio. In occasione di questa iniziativa sono previste oltre 100 attrazioni tra spettacoli, gare di cosplay, tornei e tanto altro ancora su 90mila metri quadrati. Numerosi gli ospiti che animeranno la due giorni. Tra loro i più attesi sono Heather Parisi, Alessandro Quarta (doppiatore, tra gli altri personaggi, di “Berlino” ne “La casa di carta”), Elisa Rosselli (cantante di tutte le canzoni delle WINX) e il disegnatore di Diabolik Riccardo Nunziati. Orari: sabato 7 e domenica 8, dalle 10:00 alle 21:00. Biglietti acquistabili in fiera: intero 10 euro, ridotto 6/13 anni a 5 euro. Biglietti salta fila online. Programma sulla pagina Facebook di Firenze Comics.

7. Nei dintorni di Firenze: Expo del Chianti Classico a Greve

Da giovedì 5 fino a domenica 8 settembre, come ogni anno, si tiene l’Expo del Chianti Classico a Greve: la rassegna vitivinicola dedicata all’eccellenza del Chianti Classico fiorentino e senese. Un palinsesto di eventi legati al mondo rurale, incontri ravvicinati con i viticoltori, le loro vigne e cantine. Tra le iniziative di sabato 7 si segnala, alle ore 12:00 nella sala consiliare del palazzo comunale di Greve (piazza Giacomo Matteotti, n.8), una degustazione guidata di olio extravergine di oliva condotta da Roberto Rappuoli, tecnico agronomo Consorzio Olio Dop Chianti Classico. Durata: 50 minuti circa. Costo della degustazione: 15 euro su prenotazione. Domenica 8, alle 18:30 presso il Giardino Incontri, si terrà poi una degustazione – guidata da Valentino Tesi – di Chianti Classico e Vinsanto del Chianti Classico in abbinamento a proposte gastronomiche dei ristoranti grevigiani. Durata: 1 ora e mezzo circa. Prezzo della degustazione: 25 euro su prenotazione. Programma completo disponibile sul sito ufficiale di Expo Chianti Classico.

8. Antica Fiera medievale di Signa

Prosegue fino al 9 settembre (ogni giorno, dalle 19:30) anche l’Antica Fiera di Signa, tradizione secolare di una comunità legata alle proprie origini medievali. Il programma unisce piazza Cavour, il centro storico e l’antico borgo del Castello alle piazze limitrofe. Tra le tante iniziative, si ricorda che sabato 7 settembre il Giardino dell’Edera del Castello ospiterà una grande cena a tema medievale. Danze, spettacoli, musica e artisti di vario genere accompagneranno le varie pietanze, tutte in uso all’epoca, per culminare con i fuochi d’artificio e l’incendio della Torre di settentrione, suggestivo spettacolo a sorpresa. Prezzo: da 10 a 40 euro.

9. Giostra della Stella – Palio delle Contrade di Bagno a Ripoli

Domenica 8 settembre si terrà la 45esima edizione della Giostra della Stella – Palio delle Contrade di Bagno a Ripoli. Il programma prevede, alle ore 15:00, l’apertura del chiostro e il concentramento degli atleti; alle 15:30 la benedizione del palio e l’inizio delle gare (corsa con l’uovo, corsa con i sacchi e tiro alla fune) al Giardino dei Ponti e alle 17:00 la corsa con i cerchi e la corsa con i barrocci lungo via Roma. A seguire, il corteo storico alle 20:30 con l’esibizione del gruppo musici e sbandieratori, la Giostra della Stella e, alle 23:30 circa, la proclamazione della Contrada vincente. Ingresso libero dal Giardino “Silvano Nano Campeggi” di Bagno a Ripoli.

10. Palio del Diotto a Scarperia

Ci sarà anche il Diotto 2024 a Scarperia, che celebra i 718 anni dalla fondazione del paese. Sabato 7 settembre si terrà la Rificolonata nel centro storico: alle ore 17:30 il laboratorio per bambini e alle 21:00 la sfilata delle rificolone dei bambini e lo spettacolo di bolle di sapone ad opera de “I Giullari del 2000”. Domenica 8, alle ore 10:00 nel palazzo dei Vicari, ci saranno invece la consegna della Costituzione Italiana ai neo diciottenni, la presentazione del Palio alle 11:00 e il suono dello storico campanone alle 12:00. Alle 17:30 la Messa nella parrocchia dei Santi Jacopo e Filippo con la partecipazione dei figuranti del centro di Scarperia. La festa entrerà nel vivo dalle 21 con la sfilata del corteo storico e, in piazza dei Vicari la gara tra i rioni in giochi di gagliardia, con l’esibizione di bandierai e musici.