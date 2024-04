Eventi in Toscana il 6 e 7 aprile: 5 cose da fare tra fiori e cibo

- Pubblicità -

Dopo una Pasquetta bagnata, finalmente il meteo promette bene: il weekend del 6 e 7 aprile in Toscana è ricco di eventi, tutti da vivere all’aria aperta. Impossibile elencare tutte le occasioni di svago, per questo abbiamo selezionato le migliori iniziative, dalla costa fino al cuore della regione. Ci sono mostre dei fiori che si svolgono su antichi bastioni, fiere antiquarie in piazze e vie storiche e anche una festa degli aquiloni. Ecco quindi 5 idee su cosa fare in Toscana sabato 6 e domenica 7 aprile 2024.

1. Un giro alla Fiera Antiquaria di Arezzo

Questo bel weekend primaverile è l’occasione giusta per visitare una delle “perle” della Toscana, Arezzo, dove sabato 7 e domenica 8 di svolge l’appuntamento mensile con la Fiera Antiquaria. Da oltre mezzo secolo questo evento richiama appassionati da tutta Italia grazie a suoi 400 espositori specializzati, nella suggestiva piazza Grande e nelle vie limitrofe. E domenica sarà aperto anche il Museo di Porta Sant’Andrea (Musa) per scoprire le tradizioni aretine, come la Giostra del Saracino (orario del museo 10.00-12-30; 15.00 – 18.30, ingresso gratuito).

2. Mostre di piante e fiori in Toscana: Verde Mura a Lucca (6-7 aprile)

In Toscana, tra gli eventi imperdibili del periodo primaverile ci sono le mostre di fiori e piante: sabato 6 e domenica 7 aprile Lucca si colora grazie a “Verde Mura“. Sono 170 gli espositori che partecipano al mercato dedicato al giardinaggio sulle mura storiche della città. Protagonisti di quest’anno i tulipani, ma chi ha il pollice verde qui troverà piante, specie orticole, arbusti, bulbi, attrezzi e arredi per il giardino e per l’orto. Non mancheranno prodotti artigianali di eccellenza, prodotti tipici e di gastronomia. Informazioni: www.verdemura.it.

3. Festa degli aquiloni e mostra mercato dei fiori a San Miniato

San Miniato (Pisa) la domenica dopo Pasqua organizza una festa di primavera con il lancio degli aquiloni nel prato davanti al simbolo della città: la torre di Federico II. Qui fin dal mattino si leveranno in cielo decine di aquiloni costruiti secondo la vecchia tradizione (canne di fiume essiccate all’aria aperta, spago naturale, colla fatta con acqua e farina, carta oleata o velina). E poi tanti eventi nel cuore della Toscana, per tutta la giornata di domenica 7 aprile. Tra questi corteo storico, il lancio delle piccole mongolfiere con messaggi e poesie, mercato dei fiori nella piazza del Seminario, bancarelle di antiquariato e artigianato. Previsto un bus-navetta gratuito. Informazioni: comune.san-miniato.pi.it.

4. Valdichiana Eating e il Rally storico della Val d’Orcia

Tra i tantissimi mercatini che si svolgono in Toscana questo weekend c’è il ritorno di Valdichiana Eating, evento che sabato 6 e domenica 7 aprile si svolge a San Casciano dei Bagni (Siena). In piazza della Repubblica arrivano prodotti tradizionali della Valdichiana Senese, Aretina e Val d’Orcia. Si va dall’Aglione ai formaggi del territorio fino ai salumi di cinta senese (orario 10-19). Previste varie iniziative collaterali, come visite guidate, incontri e cacce al tartufo. Programma: valdichianaeating.shop. La manifestazione quest’anno si tiene concomitanza con il Rally storico della Val d’Orcia, corsa che si svolge sabato e domenica con partenza e arrivo a Radicofani.

5. Livorno compie 418 anni

Spostandosi sulla costa toscana, domenica 7 aprile Livorno festeggia i suoi 418 anni con tanti eventi e una rievocazione storica. Era infatti il 1606 quando fu “promossa” città. Alle 9.30 il corteo storico attraverserà viale degli Avvalorati, via della Madonna e via Grande. Un’ora più tardi gli sbandieratori si esibiranno in piazza Grande, a seguire la messa. Le iniziative proseguono nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 17.30, in Fortezza Nuova con caccia al tesoro e giochi per bambini, mercato popolare, balli storici e spettacoli. Tra gli altri appuntamenti in programma sempre domenica in città la rievocazione storica del circiuto dell’Ardenza con 30 auto d’epoca che faranno anche un doppio giro delle strade di Livorno, e il mercato alla Rotonda di Artenza per tutta la giornata con 50 banchi.

Altre cose da fare in Toscana sabato 6 e domenica 7 aprile

Se questi eventi non vi fossero bastati, ecco altre cose da fare in Toscana nel weekend del 6 e 7 aprile: