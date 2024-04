Guida ai migliori eventi del weekend a Firenze (6-7 aprile 2024)

- Pubblicità -

Sarà un weekend ricco di eventi a Firenze: sabato 6 e domenica 7 aprile 2024 ci saranno iniziative adatte a tutti, in ogni angolo della città e persino nei dintorni. Le case dei personaggi illustri questo weekend aprono le porte al pubblico, mentre al Giardino Corsini arriva una mostra di piante rare. E ancora la mezza maratona invaderà le vie del centro, nelle botteghe artigiane si potrà assistere a dimostrazioni dal vivo, i musei saranno gratis. E per finire, tante, tantissime altre idee se queste non vi fossero bastate: mercatini, mostre e anche un carnevale in costumi medievali.

Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri

Non una, ma ben 33 case museo della Toscana prendono parte, sia sabato 6 che domenica 7 aprile, alle Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri 2024. Il tema principale di quest’anno saranno le “Memorie in viaggio”: due giorni in cui le case museo di tutta Italia, e quindi anche a Firenze, apriranno le loro porte per consentire al pubblico di scoprire le dimore dei Grandi che sono nati o hanno vissuto nel nostro Paese. Fino al 5 aprile sono possibili le iscrizioni da parte del pubblico collegandosi al sito ufficiale dell’evento, dove è presente l’elenco delle case partecipanti con le indicazioni per prenotarsi.

- Pubblicità -

Qui l’elenco completo delle case museo aperte a Firenze (6-7 aprile): Studio di Piero Bargellini, Casa Buonarroti, Casa Guidi – Casa della Memoria di Elizabeth Barrett e Robert Browning (da lunedì 8), Casa della memoria di Franco e Lidia Luciani, Casa studio Carlo Adolfo Schlatter, “La casa dei libri” – Villa Spadolini, Cimitero Evangelico agli Allori. In provincia di Firenze, sono invece in programma le seguenti aperture (6-7 aprile): Museo Casa di Giovanni Boccaccio a Certaldo Alto, Museo Casa natale di Ferruccio Busoni di Empoli, Museo Casa Enrico Caruso di Lastra a Signa, Casa natale di Leonardo da Vinci ad Anchiano (Vinci), Fondazione Montanelli Bassi di Fucecchio e Villa Pozzolini di Bivigliano a Vaglia.

Domenica musei gratis per tutti

Anche ad aprile, come ogni prima domenica del mese, i musei statali di Firenze sono gratis per tutti: il 7 aprile 2024 otto luoghi d’arte, dagli Uffizi al Bargello, aprono le porte a costo zero. Chi è residente in città e provincia ha poi l’opportunità, grazie alla Domenica metropolitana, di entrare gratuitamente nei musei civici e di partecipare a visite guidate e attività per famiglie. Per vedere tutti i luoghi coinvolti e gli orari leggi l’articolo sui musei gratis.

La mezza maratona in centro

- Pubblicità -

Tra gli eventi del weekend a Firenze, domenica 7 aprile torna la Half Marathon Firenze, che quest’anno festeggia i suoi 40 anni. 5mila podisti invaderanno le strade della città: start alle ore 9.00 dal Lungarno della Zecca Vecchia per poi arrivare in piazza Santa Croce dopo aver percorso un doppio anello lungo 21.097 metri, tra il centro e l’Oltrarno. Oltre alla mezza maratona ci sarà anche la mezza per uno (con il percorso da suddividersi in coppia) e la corsa non competitiva di 10,5 chilometri, a cui è possibile iscriversi direttamente in piazza Santa Croce sabato 6 aprile dalle 10 alle 20 e domenica 7 aprile dalle 7.30 alle 8.45. Info e percorso su www.halfmarathonfirenze.it.

Gli eventi del Firenze Flower Show al Giardino Corsini (6-7 aprile)

Sabato 6 e domenica 7 aprile 2024 torna il Firenze Flower Show, la mostra mercato di piante rare ed inconsuete nel Giardino Corsini, in via della Scala 115 a Firenze. L’esposizione ospiterà i migliori espositori del territorio nazionale per portare due giorni di divertimento e apprendimento sul tema del florovivaismo e del giardinaggio di qualità. Molte anche le attività collaterali gratuite che coinvolgeranno grandi e piccini in corsi di giardinaggio, dimostrazioni creative e laboratori didattici. Orario della mostra mercato: 09:00 – 20:00. I biglietti potranno essere acquistati direttamente il giorno della manifestazione oppure online sul sito ufficiale.

Giornate Europee dei Mestieri d’Arte al Conventino Caffè Letterario

- Pubblicità -

Fino al 7 aprile, in occasione delle Giornate Europee dei Mestieri d’Arte, ci sarà un calendario ricco di eventi in tutto il territorio toscano e online. Tema del 2024 è la trasmissione dei saperi da mani esperte alle piccole mani, le mani degli artigiani del futuro. Questo fine settimana, i maestri artigiani terranno laboratori, organizzeranno aperture straordinarie e visite in bottega anche a Firenze. Sabato 6 aprile sono previsti anche 5 laboratori pratici gratuiti presso Officina Creativa by Artex, in Via Giano della Bella 20, a Firenze. Rivolti a ragazzi (dai 16 anni in su) e adulti (prenotazione inviando una e-mail all’indirizzo [email protected], entro venerdì 5 aprile). Sul sito di Artex il programma completo delle iniziative in Toscana.

Mercatini a Firenze: gli eventi sabato 6 e domenica 7 aprile

Tra gli eventi del weekend a Firenze, ecco i principali mercatini in programma per il 6 e 7 aprile 2024, dove poter fare acquisti di ogni genere. Arte e artigianato si incontreranno di nuovo in piazza dei Ciompi per la mostra mercato “Artefacendo”, organizzata dalla CNA con il patrocinio del Comune di Firenze. Appuntamento con 20 espositori sabato 6 aprile, dalle ore 10 alle 20.

- Pubblicità -

Lungo viale Lincoln alle Cascine c’è poi il Fierone di Primavera, domenica, dalle ore 08:00 alle 18:00. Qui si troveranno i migliori banchi della Toscana, anche con street-food. All’Ippodromo del Visarno si terrà invece la prima Mostra del Disco di Firenze sia il 6 che il 7, dalle 10:00 alle 19:00. Un’occasione unica per tutti gli appassionati del vinile, con circa 25 espositori da tutta Italia; in contemporanea, ci sarà anche “Spazio Fumetto” con 10 espositori qualificati e 50 metri di esposizione di fumetti, manga e libri.

Sabato 6 e domenica 7, dalle ore 10:00 alle 19:00, nel parcheggio del Teatro Cartiere Carrara di Firenze (ex Tuscany Hall) si terrà invece Artigianarte, la mostra mercato dedicata al collezionismo, al piccolo antiquariato, al modernariato, al vintage e così via. Questo fine settimana torna pure l’appuntamento con “Savonarola Antiquaria”. La manifestazione, cui partecipano oltre 60 operatori del settore dell’antiquariato, modernariato, artigianato e collezionismo, si terrà domenica 7 aprile (ore 08:00-20:00) in piazza Savonarola.

Nella medesima giornata si svolgerà Europa in Fiera, dalle ore 08:00 alle 20:00. Tanti stand all’aperto per uno shopping di alta qualità nei controviali di viale Europa. E per finire a Novoli, in via del Fiorino n. 17, c’è il Mercatino dello scambio e del dono sabato 6 aprile 2024, dalle ore 16:30 alle 18:30.

Mostre: “Il canto delle cicale è un canto di pietra” allo spazio Murka di Firenze

Venerdì 5 aprile 2024, alle ore 18:00, prende il via la tre giorni dal titolo “Il canto delle cicale è un canto di pietra”, mostra personale di Simone Spampinato, sound-artist catanese, il cui lavoro si focalizza sulla reinterpretazione della natura e del rumore come unica via possibile per l’ascolto. La mostra sarà poi visitabile presso lo spazio Murka di Firenze (Costa San Giorgio, 19R) a ingresso libero, nei giorni di sabato 6 e domenica 7 aprile, dalle ore 16:00 alle 21:00.

Festival di Letteratura working class 2024 nel presidio ex Gkn di Campi Bisenzio

Non mancano però gli eventi nei dintorni di Firenze. Da venerdì 5 fino a domenica 7 aprile 2024 si terrà il Festival di Letteratura working class nel presidio ex Gkn in via Fratelli Cervi, n.1 a Campi Bisenzio di Firenze. L’evento è organizzato da Edizioni Alegre insieme al Collettivo di fabbrica Gkn e alla Soms Insorgiamo, con la collaborazione dell’Arci Firenze. In questa edizione si indagheranno i linguaggi e le geografie della letteratura working class con ospiti da tanti paesi, come la Svezia, l’Inghilterra, la Norvegia, e così via. Il programma completo della rassegna è sul sito di Edizione Alegre.

Carnevale Medievale a San Casciano Val di Pesa

Domenica 7 aprile (dalle 11:00) torna il Carnevale Medievale con, alle ore 15:00, la tradizionale sfilata nelle strade del centro storico di San Casciano Val di Pesa con circa 800 rappresentanti delle contrade in abiti medievali, mercatino di prodotti in tema alla manifestazione e giochi e sfide fra le cinque contrade sancascianesi, che si esibiranno in una serie di quadri viventi, ciascuna con un tema specifico.

Altri eventi nel weekend a Firenz, il 6 e 7 aprile 2024

Ma se gli spunti fino a qui non bastassero, ecco altre idee su cosa poter fare nel weekend di sabato 6 e domenica 7 aprile 2024 a Firenze: