I migliori eventi a Firenze nel weekend (17-18 febbraio 2024)

Musei gratis, le ultime sfilate del carnevale, calcio storico in piazza Santa Croce e appuntamenti per gli amanti del vino. Tutto quello che c'è da fare a Firenze nel terzo fine settimana di febbraio

Gli eventi a Firenze, nel weekend di sabato 17 e domenica 18 febbraio 2024, portano una ventata di sorprese, dalle ultime iniziative di Carnevale a una singola partita del calcio storico (a ingresso gratuito), fino ai mercatini. E poi per gli intenditori del buon vino c’è una rassegna dedicata al Chianti e al Morellino, mentre per chi ama gli animali c’è la Festa del Gatto. E ancora fiere e appuntamenti nei dintorni.

Eventi a Firenze: domenica 18 febbraio il Carnevale di Pace dell’Isolotto

Rinviato la scorsa settimana a causa del maltempo, questa domenica arriva finalmente il Carnevale di Pace all’Isolotto, con la sfilata in maschera che partirà alle 14.30 da piazza dell’Isolotto. Dopo la parata per le vie del Quartiere 4 il corteo arriverà alle 15.45 nel Parco di Villa Vogel dove sono previsti spettacoli, giochi e laboratori per bambini.

Nei dintorni di Firenze, domenica viene recuperata la data di un altro carnevale, quello medievale di Calenzano. L’appuntamento è alle ore 14:00 in piazza Vittorio Veneto: le nobili contee arriveranno per il saluto del sindaco. Da lì il corteo, accompagnato dagli Alfieri e Musici della Valmarina, raggiungerà piazza San Niccolò a Calenzano Alto, dove saranno consegnati la Torre d’oro e il Torrino. Alle ore 17:00 seguirà lo spettacolo di fuoco e, alle 17:30, il tradizionale rogo del Re Carnevale, realizzato dall’Atletica Calenzano. Durante il pomeriggio sono previste letture animate per bambini e giochi. Attivi anche i punti ristoro a cura delle associazioni del territorio.

Calcio storico: partita dell’assedio (gratis) e altri eventi sabato 17 febbraio 2024

Era il lontano 17 febbraio del 1530 quando Firenze, assediata dalle truppe di Carlo V, organizzò una partita di calcio storico, per ostentare indifferenza verso il nemico. Anche quest’ano la città commemora la data con una serie di eventi. Alle 13.45, dal Palagio di Parte Guelfa partirà la sfilata del Corteo della Repubblica Fiorentina e della Famiglia del Gonfalone di Firenze, con 200 figuranti, che seguirà questo percorso: Via Pellicceria, Via Porta Rossa, Mercato Nuovo, Via Vacchereccia, Piazza della Signoria, Via dei Gondi, San Firenze, Borgo dei Greci e Piazza Santa Croce.

Intorno alle 14.30, in piazza Santa Croce, è in programma lo spettacolo dei Bandierai degli Uffizi, e per finire la partita dell’assedio (ore 15:30) in cui si affronteranno gli ex calcianti di tutti i Colori. L’ingresso è gratuito, ma verrà chiesta un’offerta per la Fratellanza Popolare di San Donnino e le popolazioni colpite dall’alluvione. Al termine del match, verso le 16.30, il corteo storico rientrerà al Palagio di Parte Guelfa con lo stesso percorso dell’andata.

Musei gratis ed eventi a Firenze per l’Elettrice Palatina domenica 18 febbraio

Incredibile ma vero: domenica 18 febbraio 2024 non solo i musei civici di Firenze saranno ad ingresso gratuito, ma sarà possibile incontrare anche l’Elettrice Palatina “in carne ed ossa”. Come mai tutte queste iniziative? Per ricordare il 281esimo anniversario dalla morte di Anna Luisa de’ Medici, ultima discente del ramo granducale mediceo grazie alla quale Patto di famiglia da lei stipulato con i Lorena legò indissolubilmente i tesori delle collezioni medicee al territorio toscano.

Prenotandosi, sarà possibile anche partecipare all’incontro con l’Elettrice Palatina in Palazzo Vecchio, interpretata da Giaele Monaci ([email protected], 055-2768224). Inoltre domenica dalle ore 10.20, sfilerà il Corteo storico fiorentino dal Palagio di Parte Guelfa fino alle Cappelle Medicee dove si svolgerà la cerimonia commemorativa con deposizione di fiori sulla tomba di Anna Luisa de’ Medici da parte delle autorità. Tutte le iniziative nell’articolo sugli eventi per ricordare l’Elettrice Palatina.

A proposito di arte in Palazzo Vecchio si conclude domenica 18 febbraio la mostra Giovanni Stradano a Firenze 1523-2023. Le più strane e belle invenzioni del mondo. L’esposizione conta circa ottanta opere, tra dipinti, disegni, stampe, libri, arazzi e strumenti. Un percorso che si snoda in sei sezioni e si sofferma anche sulla decorazione di Palazzo Vecchio, dove Stradano contribuì in modo significativo alla creazione di un lavoro ricco e complesso. Orari di venerdì, sabato e domenica delle 09:00 alle 19:00. La biglietteria chiude un’ora prima della chiusura.

Eventi del weekend a Firenze: i mercatini (sabato 17 e domenica 18)

Tra gli eventi del weekend a Firenze non possono certo mancare i mercatini, fonte inesauribile di sorprese anche in questi giorni : domenica 18 febbraio 2024, dalle 09:00 alle 15:00, c’è la Fierucola dei semi in piazza Santo Spirito. Per l’occasione sarà possibile non solo scambiare semi, ma anche pasta madre e marze autoprodotte. Alle ore 15:30 si terrà anche una conferenza sulle multinazionali e i sementi.

Sabato 17 e domenica 18, dalle ore 09:30 alle 18:00, torna anche la Fiera dell’Elettronica al Tuscany Hall: espositori da tutta Italia propongono prodotti che spaziano dai consumabili per PC (CD, cartucce per stampanti, etc.) fino ai giocattoli a prezzi convenienti.

Chianti lovers & Rosso Morellino

Per gli intenditori del buon vino c’è un evento imperdibile a Firenze questo fine settimana: domenica 18 torna infatti Chianti lovers & Rosso Morellino 2024 alla Fortezza da Basso (padiglione Cavaniglia) per un’intera giornata di degustazioni durante la quale saranno presentate le nuove annate in anteprima ai Chianti Lovers da oltre 100 aziende.

I visitatori potranno quindi accedere all’Area Tasting Collettiva dove, muniti di apposito bicchiere e sacchetta porta bicchiere, assaggeranno i vini proposti dai produttori. Gli orari di ingresso: per il pubblico (dalle 16:00 alle 21:00 con biglietto), per gli operatori (dalle 09:30 alle 21:00 – solo area espositiva Padiglione Cavaniglia). Non sono ammessi all’evento minori e animali.

La Festa del Gatto a Villa Vogel

Sempre il 18 febbraio, dalle ore 09:00 alle 19:00, la limonaia e il chiostro di Villa Vogel (via delle Torri, n.23) ospiteranno la Festa del Gatto e Gattart. La giornata è dedicata a raccogliere fondi per il gattile AMA di Firenze attraverso un ricco programma di attività a tema felino. Tra queste una curiosa mostra a tema ‘gatto’, che presenterà opere di pittura, scultura, incisione, ceramica e fotografia realizzate da artisti nazionali e internazionali di grande rilievo. E ancora presentazioni di libri, una conferenza sul comportamento del cane e del gatto, e molto altro. Il programma completo è sul sito del Quartiere 4.

Eventi fuori Firenze: le sfilate del Capodanno cinese a Prato

Il Capodanno cinese non ha una data fissa, ma coincide con la seconda luna nuova dopo il solstizio d’inverno: di conseguenza, seguendo il calendario gregoriano, cade tra il 21 gennaio e il 19 febbraio e i festeggiamenti durano due settimane.

A Prato questo weekend le celebrazioni per l’anno del Drago arrivano al loro culmine. Sabato 17 febbraio è in programma la sfilata del Dragone nell’area industriale del Macrolotto, mentre domenica il corteo arriverà fino in centro storico. La partenza della parata di domenica è fissata alle 9 dal tempio buddista Pu Hua (piazza della Gualchierina) e sono previste anche alcune tappe con esibizioni e danze tipiche. Il gran finale in piazza delle Carceri, alle spalle del Castello dell’Imperatore, con performance di danza e musica.