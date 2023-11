Gli eventi del weekend a Firenze (4 e 5 novembre 2023)

- Pubblicità -

Musei gratis per ben due giorni, mercatini per tutti i gusti, un festival della gentilezza e feste dedicate al buon olio: gli eventi del weekend di sabato 4 e domenica 5 novembre 2023 a Firenze sono davvero tanti. In questa guida proponiamo i migliori, come il Festival dei Popoli a Firenze, la più importante rassegna internazionale di cinema documentario in Italia e la più antica in Europa, oppure la Fiera delle arti tessili nell’affascinante piazza di Santa Croce. Vediamo tutti i dettagli.

Musei gratis a Firenze per due giorni (4 e 5 novembre)

Solitamente i musei statali sono gratis ogni prima domenica del mese, ma questo novembre ci regala ben 2 giorni consecutivi con ingresso gratuito: quelli di sabato 4 e domenica 5. Come mai? Perché il 4 novembre è la festa nazionale delle forze armate, motivo per cui il Ministero della Cultura ha deciso di far entrare a costo zero i visitatori nei musei statali. Il 5 novembre, invece, fa parte delle Domeniche al museo. E per finire, chi è residente a Firenze o in provincia domenica entra gratis anche nei musei civici fiorentini (ossia quelli gestiti dal Comune) e può partecipare alle visite guidate e alle attività per famiglie della Domenica metropolitana. Inoltre, sempre domenica, ha la possibilità di visitare gratuitamente 3 monumenti collegati al Duomo. Orari e musei nel nostro articolo.

- Pubblicità -

Eventi del weekend a Firenze: Festival dei Popoli (dal 4 novembre 2023)

Tra gli eventi a Firenze durante il weekend di sabato 4 e domenica 5 novembre 2023 c’è anche l’apertura della 64esima edizione del Festival dei Popoli, la più importante rassegna internazionale di cinema documentario in Italia e la più antica in Europa. Fino al 12 novembre, al Cinema La Compagnia e in altre località fiorentine, si potranno vedere oltre 120 grandi capolavori del cinema d’autore e si potranno incontrare numerosi ospiti internazionali. La serata d’inaugurazione (sabato 4) sarà dedicata alla giovane cantante e attivista americana Joan Baez con il film I Am a Noise, racconto intimo dell’artista e della militante ritratta a fianco di personaggi che hanno fatto la storia statunitense, come Bob Dylan oppure Bill e Hillary Clinton. Il programma completo è pubblicato sul sito ufficiale del Festival dei Popoli.

Fiera delle arti tessili in piazza Santa Croce

Le piazze di Firenze sono un punto di ritrovo importante nei fine settimana, soprattutto per quanto riguarda le piccole – ma curiose – fiere. Sabato e domenica (dalle ore 09:00 alle 19:00), di fronte a Santa Croce, ci saranno tantissimi banchini dedicati all’artigianato grazie alla Fiera delle arti tessili. Sarà quindi possibile conoscere filatori, tintori, feltrai, magliaie e sarte e chi più ne ha e più ne metta. Le date del 4 e 5 sono tutt’altro che casuali e trovano conferma nella storia di Firenze: nel Trecento e nei secoli successivi era infatti all’inizio di novembre, per il giorno di San Martino, che si svolgeva la grande fiera annuale dei panni di lana. In programma anche dimostrazioni, conferenze, incontri e laboratori per bambini. Qui il programma in pdf.

- Pubblicità -

Eventi del weekend a Firenze (4 e 5 novembre): il Gusto toscano al Conventino

Tra gli eventi del weekend a Firenze, nelle giornate di sabato 4 (ore 11:00-21:00) e domenica 5 novembre 2023 (ore 11:00-20:00), c’è il Gusto Toscano al Conventino Caffè Letterario in via Giano della Bella n.20. Un fine settimana all’insegna di degustazioni e prodotti artigianali locali, grazie a 30 espositori della filiera della trasformazione agroalimentare che porteranno vino, distillati, confetture, conserve, formaggi e prodotti da forno. L’ingresso è libero. Previsti anche incontri, mini-corsi, cooking show e le master class a cura di Leonardo Romanelli, il quale presenterà in tre appuntamenti le cantine dei vignaioli presenti al Gusto Toscano (10 euro, prenotazione obbligatoria entro venerdì 3). Sul sito di Artex è disponibile il programma completo delle giornate.

- Pubblicità -

Questo fine settimana è pieno zeppo di mercatini

Non si può negare: questo weekend è davvero pieno zeppo di mercatini a Firenze, ecco i principali eventi per sabato 4 e domenica 5 novembre. Si parte con Artefacendo in piazza dei Ciompi, che si terrà nella giornata di sabato, dalle ore 10:00 alle 20:00. Qui si potrà trovare il meglio dell’artigianato artistico “a chilometro zero” e 100% italiano: moda e relativi accessori, gioielli, ceramiche, bigiotteria, oggetti d’arte, dipinti e tanto altro ancora. Un’occasione per tutti i gusti e di altissima qualità.

Si prosegue poi con Charity market 2023, un importante mercatino per sostenere Smile Project, associazione impegnata in progetti di beneficienza in Eritrea. Quando? Da venerdì 3 a domenica 5. Dove? Al Tepidarium del Roster in via Vittorio Emanuele II, n.14. E a che ora? Dalle 09:30 alle 19:00. Qui si potranno acquistare abiti, accessori, borse e bijoux di importanti griffe.

In piazza Fra’ Girolamo Savonarola c’è invece Savonarola Antiquaria, il mercato dell’antiquariato. Saranno protagonisti oltre 60 operatori del settore del modernariato e del collezionismo. I visitatori, nella giornata di domenica 5 (ore 08:00-20:00), potranno trovare pregiati articoli da collezione, oggettistica, libri, quadri, stampe, porcellane, mobili e tante altre curiosità.

E infine, al Museo Marino Marini in piazza di San Pancrazio ci sarà anche Bammm! Books & Art. Domenica 5, dalle ore 11:00 alle 18:00, si potranno acquistare in questo suggestivo luogo libri, oggetti d’artista, volumi sull’arte e sugli artisti, sul design e l’architettura, sulla fotografia, sulle arti decorative e sulla moda, da collezione, ed anche vinili rari e numerati. L’appuntamento mensile intende coniugare l’arte con la straordinaria produzione libraria di settore. Si ricorda che, per l’occasione, l’ingresso alla collezione permanente del museo e alla Cappella Rucellai sarà gratuito.

Eventi “gentili” a Firenze nel weekend

Incontri, meditazioni collettive, camminate, concerti, laboratori per bambini e anche visite guidate. A Firenze continuano gli eventi del Festival dell’Italia Gentile 2023, che è partito lo scorso 30 ottobre e prosegue per tutto il weekend fino a domenica 5 novembre. Tra i numerosi appuntamenti segnaliamo la meditazione e attivazione bioenergetica nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio sabato alle ore 8 con Daniel Lumera, biologo naturalista ed esperto di scienze del benessere, che poi alle 11 parteciperà all’incontro con il regista e scrittore Folco Terzani e alle 14.30 al talk che vedrà coinvolti anche il poeta Franco Arminio e il conduttore di “Generazione Bellezza” (Rai3) Emilio Casalini.

Sempre sabato, ma alle 18, le poetesse Alba Donati e Vivian Lamarque saranno tra gli ospiti de “Le parole della Gentilezza”, insieme al drammaturgo Davide Rondoni. Domenica invece una serie di “camminate gentili” coinvolgeranno il parco dell’Anconella (ore 10), Villa Favard (ore 12) e l’aera verde di viale Tanini al Galluzzo (ore 15). E poi le visite guidate: sabato pomeriggio al Torrino di Santa Rosa e alle Murate. Sul sito del Comune di Firenze tutto il programma.

L’Olio di oliva è protagonista a Calenzano e Reggello

Buone notizie: è arrivato il periodo dell’anno, in cui è l’olio buono a far da padrone! Nei primi due weekend di novembre saranno infatti tante le iniziative dedicate all’oro verde di Calenzano. Sabato 4 e domenica 5 novembre 2023 allo spazio St.Art. Eventi di via Garibaldi saranno presenti le aziende del territorio che proporranno l’olio della nuova raccolta e come sempre ci saranno tante iniziative in programma tra cene a tema, attività per ragazzi, gare culinarie, degustazioni guidate, convegni e visite ai frantoi. Insomma, la mostra mercato dell’Olio Extra Vergine di Oliva, giunta quest’anno alla sua 27esima edizione, non si può proprio perdere!

Ma le gioie collegate al buon olio non finiscono qui. Proprio così: anche a Reggello lo vedrete protagonista grazie ad un programma ricco di iniziative tra cooking show, degustazioni, visite guidate ai frantoi, pedalate e passeggiate tra gli oliveti, laboratori per i bambini e molto altro ancora. Fino a domenica 5 novembre 2023 (dalle 11:00 alle 21:00) torna la 50esima edizione della rassegna dedicata all’olio extravergine di oliva, una delle manifestazioni più longeve in Toscana. Il calendario degli appuntamenti è disponibile sul sito web del Comune di Reggello.