13 mercatini a Firenze e dintorni nel fine settimana (27-28 maggio)

Vintage, vino, svuota cantine, buon cibo: sulle bancarelle dei mercatini in programma a Firenze e dintorni nel finesettimana del 27 e 28 maggio si potrà trovare proprio di tutto. Con la bella stagione aumentano gli appuntamenti dedicati allo shopping all’aria aperta. Gli stand arrivano in centro e in Oltrarno, nei dintorni e addirittura in un parco “nascosto” di Firenze, il giardino Torrigiani che tra sabato e domenica ospita una mostra-mercato dedicata alle eccellenze artigiane. Ecco quindi una selezione dei principali eventi.

Fashion in Flair 2023, mercatino nel giardino Torrigiani

Tra i mercatini da non perdere questa settimana a Firenze figura un evento per scoprire un angolo verde nascosto: il 27 e 28 maggio Serre Torrigiani e il giardino Torrigiani ospitano Fashion in Flair – Spring Sales. 40 artigiani provenienti da tutta Italia esporranno le loro creazioni, tra i colori e i profumi del più grande parco privato dentro le mura della città. L’orario va dalle 11 alle 20 e l’ingresso è gratuito (accesso da via Gusciana 21).

2 mercatini svuota cantine alla periferia di Firenze domenica 28 maggio

Ultime occasioni per curiosare tra le bancarelle vintage e trovare qualche oggetto interessante, tra quelli tirati fuori delle soffitte. Domenica 28 maggio c’è un doppio appuntamento nel quartiere 5 con “Cantine in piazza”: a Rifredi, in piazza Dalmazia, con 60 banchini allestiti dai cittadini della zona, e a Brozzi, in piazza Primo maggio, con 80 partecipanti. L’iniziativa si svolge dalle 9 alle 18.

I mercatini di vintage e fumetti tra il lungarno, il centro e i dintorni di Firenze (27-28 maggio)

Altra opportunità per gli amanti del retrò al Molo, lo spazio estivo che da poche settimane ha riaperto su lungarno Colombo. Domenica 28 maggio dalle 12 alle 20 arriva il Vintage & Art Market, organizzato da Pimp My Vintage, con un “mare” di vestiti e accessori, borse e vinili, gioielli e occhiali, design e artigianato creativo, brand emergenti. Ci saranno anche progetti creativi di recupero e riciclo.

Spostandosi in centro, questo weekend torna la fiera di vinili, fumetti, vintage, collezionismo e modernariato in piazza dei Ciompi, che dà anche la possibilità di portare agli stand vecchi comics, dischi e vestiti di grandi firme e sartoriali, per una valutazione da parte degli esperti. Il mercatino si svolge sabato e domenica dalle 9 alle 20. Per info: [email protected]; 3484410579; 3387390387.

Fuori Firenze, sabato 27 maggio San Casciano Val di Pesa si trasforma in una città dell’antiquariato e del vintage, per la prima edizione del mercato dedicato al collezionismo, ai mobili, all’arte e a oggetti del passato. La manifestazione si svolge per l’intera giornata, dalle ore 9 alle 20, con oltre 40 espositori.

Santo Spirito in fiera

Spostandosi invece in Oltrarno, come ogni quarto weekend del mese, in piazza Santo Spirito domenica 28 maggio torna la fiera degli ambulanti. L’appuntamento, promosso dal sindacato Fivag Cisl, è in programma dalle 8 alle 20. Negli stand si trova merce di tutti i tipi, dall’abbigliamento al cibo.

Street food a Novoli e Sesto Fiorentino

Nel lungo elenco dei mercatini a Firenze figurano anche delle belle (e buone) occasioni per riempire lo stomaco: da venerdì 26 a domenica 28 maggio, il parco di San Donato a Novoli ospita la Street Food Fest. Le proposte gastronomiche saranno accompagnate da dj set, concerti e area bimbi. Ingresso gratuito. Orario: venerdì dalle 18 a mezzanotte, sabato e domenica dalle 11 a mezzanotte.

Cibo di strada anche in piazza Vittorio Veneto a Sesto Fiorentino, per l’International Street Food, sempre da venerdì a domenica, con proposte culinarie italiane ed estere, da abbinare a birre artigianali e dolci tipici. Orario: venerdì dalle 18 alle 24, sabato dalle 12 alle 24.

Fiere e mercati nei dintorni di Firenze

Olio, vino, miele, pasta, birra artigianale, caffè, prodotti da forno, latticini, ortaggi e frutta di stagione. Sono questi i protagonisti del Mercato della Terra di Fiesole, promosso dal Distretto Biologico locale e da Slow Food. Appuntamento, come ogni ultima domenica del mese, in piazza del Mercato dal 8.30 alle 14.00 con 18 piccoli produttori del territorio.

Altra occasione per lo shopping di qualità, è il Mercatino biologico “Il Pagliaio” di Greve in Chianti, che mette in vetrina prodotti di aziende biologiche locali e di piccoli produttori di artigianato. Domenica 28 maggio, da mattina a sera, gli stand prendono posto in piazza Matteotti. Sarà possibile anche scoprire come si estraggono alcuni oli curativi dalle piante.

Al foro boario di Borgo San Lorenzo, fino a domenica 28 maggio, si svolge la Fiera Agricola Mugellana, che mette in vetrina le eccellenze della zootecnia e dell’agricoltura del territorio, come vi abbiamo consigliato nella nostra guida agli eventi del weekend, articolo dove si trovano anche altri spunti interessanti, dalle feste nei parchi fino alle sagre.

Infine per gli amanti del vino dal 27 maggio a Montespertoli parte la Mostra del Chianti. In Piazza del Popolo si posizioneranno gli stand delle aziende vinicole e delle associazioni, mentre piazza Machiavelli sarà dedicata agli spettacoli per adulti e bambini. In più, domenica 28, la fiera mercato tra via Garibaldi, via Gramsci e via Dante Alighieri. Programma dettagliato sul sito ufficiale.