Guida al weekend: eventi e sagre a Firenze (27-28 maggio 2023)

Nel weekend di sabato 27 e domenica 28 maggio 2023 ci sono un bel po’ di eventi a Firenze, tra sagre, feste, cantine aperte e molto altro ancora, alcune anche nei dintorni. Alle Cascine potrete prendere parte alla Festa dello sport e al Festival della Bistecca, sabato c’è invece uno speciale open day degli Orti di Borgo Pinti e altre due feste si terranno al parco dell’Argingrosso e tra piazza Pier Vettori e Porta San Frediano. E poi ancora sagre, mercatini, insomma tutto quello che potreste desiderare per passare un bel fine settimana. Ma le sorprese non finiscono qui, tant’è che a elencarle tutte non basterebbe un giorno, perciò vi invitiamo a proseguire la lettura del nostro articolo qui sotto.

Eventi all’Ultravox di Firenze: Festival della Bistecca (27-28 maggio 2023)

Si potrà gustare deliziosa carne alla brace, cotta secondo la ricetta tradizionale, al Festival della Bistecca di Firenze, che si svolgerà per tre giorni nel prato delle Cornacchie del parco delle Cascine, presso l’area estiva di Ultravox Firenze (ingresso libero). Venerdì 26 (dalle ore 18:00 alle 24:00), sabato 27 e domenica 28 maggio (dalle ore 12:00 alle 24:00) saranno disponibili 12 metri di griglia e 8 esperti della bistecca. Si terranno anche incontri con allevatori, cuochi e varie spettacoli dedicati alla cultura toscana e fiorentina. A disposizione un parcheggio custodito in viale dell’Aeronautica (facilmente accessibile da via del Barco), a soli cento metri dal festival. E questo weekend sono aperti pure gli altri spazi estivi di Firenze.

Festa dello Sport alle Cascine

Per tutto il weekend, il parco delle Cascine diventa una grande arena sportiva all‘aria aperta, grazie alla prima delle cinque Feste dello Sport, che avranno luogo tra la primavera e l‘estate in tutti i quartieri della città. Tra i tanti eventi nel polmone verde di Firenze, ricordiamo che sabato 27 (dalle ore 15:00 in poi, fino alle 19:00) si terrà Prova lo Sport, durante cui bambini e ragazzi potranno cimentarsi nelle discipline più diverse, e nella medesima giornata sarà presente anche la polizia municipale con il progetto di sicurezza stradale Vigilandia e agenti a cavallo. Domenica 28 (ore 09:00-14:00) sarà invece la volta di Run for Parkinson’s una corsa/camminata di circa 6 chilometri. Chi non riuscirà proprio a prendere parte a questa iniziativa, non deve temere: a settembre, infatti, partiranno le Feste dello Sport negli altri quattro quartieri.

Orti dipinti presenta “ISIDORA – capitolo III”

Una giornata all’insegna dello shopping, della musica e dello streetfood. Sabato 27 maggio 2023, dalle ore 11:00 alle 22:30, Orti Dipinti (Borgo Pinti, n. 76) presenta “ISIDORA – capitolo III” (ingresso libero). La mattina vede tra gli eventi in programma una lezione guidata di Ashtanga Yoga a cura di Paola Banchi (ore 11-12), la lavorazione della ceramica per principianti (in inglese) a cura di Nike Brannstrom (ore 11-13) e GiocarTeatro, il laboratorio di teatro per bambini a cura di Paolo De Lillo (ore 11:30-13:00). Dopo un lunch talk (ore 13-15), si riprende il pomeriggio con la creazione di incensi a cura di Giordana Bossi e Mirko D’Aleo (ore 15-16), Kombucha – Il tè dell’immortalità a cura di Nicolò Michelini (15-16:30), e tanto altro. A seguire, dalle ore 16:00 alle 22:30, musica live e dj set. Programma competo sul sito ufficiale dell’iniziativa.

Due feste fiorentine: “Argingrosso di tutti di più” e “La notte vola”

Si rinnova l’appuntamento con Argingrosso di tutti di più (nel parco pubblico lungo via delle Isole, fra via dell’Argingrosso e via dell’Isolotto), festa accolta con entusiasmo dai cittadini del Quartiere 4. Nel corso di due giorni, sabato 27 e domenica 28 maggio 2023 (dalle ore 10:00 fino al tramonto), decine di associazioni offriranno divertimenti per grandi e piccini, attività ricreative, sportive ed educative. Si alterneranno esibizioni musicali, danze, concerti, bande scolastiche, cori, un laboratorio circense e tante altre attrazioni. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del Quartiere 4, mandare un’e-mail all’indirizzo [email protected] oppure chiamare il numero 055.2767150.

Sempre sabato 27 e domenica 28 maggio, l’iniziativa di Confesercenti Firenze “La notte vola” porta gli eventi tra piazza Pier Vettori e Porta San Frediano. Tra gli appuntamenti si segnalano sabato e domenica (11-23:30) street food e giostre e, sempre il 27 (ore 21:00), il concerto fiorentino con Lorenzo Andreaggi (voce), Fabrizio Mocata (tastiera) e Pierluigi Fantozzi (clarinetto). Qui è disponibile la locandina dell’iniziativa “La notte vola” con il programma completo.

“The Angel Academy of Art”, mostra collettiva degli studenti

L‘Angel Academy of Art (via Nardo di Cione, 6), che conserva i ricordi dei grandi artisti del passato a Firenze, ospiterà una mostra collettiva dal 26 al 28 maggio 2023. I lavori creati dagli studenti della fondazione di Michael John Angel, apprendista di Pietro Annigoni, saranno esposti al pubblico venerdì 26 (ore 18:30-20:30), sabato 27 (10:00-17:00) e domenica 28 (10:00-14:00). L’ingresso è libero. Provenienti da diverse parti del mondo, i giovani artisti della scuola hanno creato nature morte, dipinti ad olio reali, studi dai calchi tridimensionali in gesso, ritratti da modelli presi dal vivo a matita e a carboncino, e copie di opere famose. Il tutto utilizzando tecniche artistiche secolari, con un’attenzione particolare alla contemporaneità.

Eventi nel weekend: “Cantine Aperte” a Firenze (e in Toscana)

Calici in mano, perché il Movimento del Turismo del Vino nel 2023 compie 30 anni. L’organizzazione promuove “Cantine Aperte”, che si svolgerà proprio nelle giornate del 27 e 28 maggio in tutta Italia, con molte iniziative in Toscana e a Firenze. Con il passare del tempo, le aziende vinicole hanno adattato la loro offerta a una domanda sempre più orientata a un‘esperienza complessa, multiforme e coinvolgente. Nelle due giornate sarà possibile partecipare così a visite guidate nelle cantine, degustazioni, passeggiate in vigna, aperitivi, merende e anche un’esperienza in un parco avventura. L’elenco delle cantine aperte in Toscana si trova sul sito ufficiale del Movimento del Turismo del Vino.

Sagre nei dintorni di Firenze: gli eventi di sabato 27 e domenica 28 maggio 2023

Numerose anche le sagre nei dintorni di Firenze nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 maggio 2023, con eventi tutti da gustare. Durante il fine settimana, la maggior parte di queste si trovano a Fiesole: quella del tartufo al Girone (nei locali del Circolo ARCI Il Girone, tutte le sere fino a martedì 30 maggio) quella della bistecca a Pian di San Bartolo (sabato ore 19:30 e domenica ore 12:00 e 19:30) e quella del pesce a Compiobbi (tutte le sere fino a domenica 28 maggio dalle ore 19:30 alle 22:30).

A Brozzi (Firenze) c’è invece la curiosa sagra del ranocchio (27-28 maggio), piatto caratteristico del luogo. Qui potrete gustare anche altri prodotti tipici, tra i quali alcune specialità a base di pecora. Gli stand gastronomici apriranno tutte le sere intorno alle 19:00. La sagra si terrà anche in caso di maltempo. A San Vincenzo a Torri (Scandicci), domenica 28 maggio torna la sagra delle ficattole, dalle 16.00 alle 20.30, dove gustare la gustosa pasta fritta in tante varianti diverse.

La Festa medievale a Malmatile

Malmantile, frazione collinare del comune di Lastra a Signa, sabato e domenica trasformerà l‘atmosfera de paese assumendo le vesti di un villaggio medievale del 1400, per celebrare la XXVIII edizione della Festa Medievale. All’interno delle sue mura, risalenti al XV secolo, sarà messo in scena un suggestivo spettacolo con molti artigiani, tra cui cartai, ceramisti e fabbri. Musicisti e giocolieri aggiungeranno delle note di allegria al clima del borgo, così come le dame e i valorosi cavalieri che ospiteranno i visitatori nelle locande e lungo le strade. Dai parcheggi circostanti verrà attivato un servizio di pullman. Si replica nel weekend lungo del 2, 3 e 4 giugno.

Eventi nei dintorni di Firenze: l’Infiorata a Scarperia (domenica 28)

Torna l’appuntamento più atteso dell’arco primaverile mugellano: domenica 28 maggio si terrà infatti l’Infiorata, con la sua 42° edizione. Un’opportunità unica per ammirare il magnifico borgo storico di Scarperia, interamente ricoperto di petali variopinti. Nella principale via cittadina di Via Roma e nelle due piazzette (Piazza dei Vicari e Piazza Clasio), scuole, associazioni, commercianti e cittadini si daranno appuntamento allo scopo di creare dei quadretti floreali di varia grandezza. La versione del 2023 avrà come tema il mare. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 055.846.8165

Fiera Agricola Mugellana a Borgo San Lorenzo

La Fiera Agricola Mugellana di Borgo San Lorenzo mette in vetrina, da giovedì 25 a domenica 28 maggio, i prodotti di eccellenza dell‘allevamento e dell‘agricoltura del territorio. Rappresenta un luogo di scambio tra gli operatori della zona e tra coloro che provengono da altre città ed aree geografiche. Tra i tanti eventi in programma, si ricorda il mercato contadino, che evidenzia e valorizza le produzioni agro-alimentari locali e l’asta delle manze.