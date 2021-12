Mercatini di Natale e fiere a Firenze questo weekend (4-5 dicembre 2021)

Con l’Avvento è scattata ufficialmente la corsa al regalo. Numerosi mercatini di Natale popolano strade, piazze e palazzi di Firenze, nel weekend del 4 e 5 dicembre 2021, ma ci sono anche altre occasioni di shopping: le Cascine in fiera, le grandi firme nella “secret room” della Fortezza e le bancarelle di antiquariato. Ecco la nostra guida per non perdersi i migliori appuntamenti e immergersi nell’atmosfera natalizia.

Cascine in fiera: grande mercato domenica 5 dicembre 2021. E Babbo Natale al Galluzzo

Parte il programma dei mercati straordinari nel principale parco di Firenze, con “Cascine in Fiera“, iniziativa promossa domenica 5 dicembre da Fivag Cisl Firenze. Dalle 8.00 alle 20.00 centinaia di ambulanti prendono posto tra viale Lincoln e piazzale Kennedy, lì dove di norma si svolge il mercato del martedì. Sui banchi idee regalo, vestiti, prodotti per la casa, scarpe, bigiotteria e molto altro.

Sempre il 5 dicembre, sulle colline di Firenze, continuano i mercatini domenicali di “Galluzzo in fiera“. In piazza Acciaioli, da mattina a sera, il market ambulante, accompagnato nel pomeriggio da laboratori di circo, animazione per bambini, concerto della Scuola di Musica di Fiesole e l’arrivo di Babbo Natale a cui i più piccoli potranno consegnare la loro letterina.

I mercatini di Natale ai piedi della ruota panoramica di Firenze

Sabato 4 dicembre apre al pubblico il Florence Ice Village 2021 nei giardini della Fortezza da Basso di Firenze, dove arrivano anche i mercatini di Natale, accanto alla grande ruota panoramica alta 55 metri e alla pista di pattinaggio sul ghiaccio, la più grande d’Europa. Le attrazioni sono aperte tutti i giorni dalle 10.00 alle 23.45.

I market natalizi resteranno intorno al Lago dei Cigni fino al 24 dicembre, mentre il resto del villaggio sarà attivo fino al 16 gennaio. Qui i dettagli sulla ruota panoramica di Firenze.

Christmas Bazaar Firenze, il mercatino americano di Natale

Sabato 4 e domenica 5 dicembre 2021 torna finalmente uno dei mercatini di Natale più attesi a Firenze, il Christmas Bazaar, fiera di beneficienza organizzata dall’associazione AILO – The American International League of Florence. La location scelta per questa edizione, più in piccolo rispetto a quelle pre-pandemia, è la sala delle ex Leopoldine in piazza Tasso.

Durante l’evento si potranno trovare abbigliamento e accessori vintage, articoli fatti a mano, libri, decorazioni natalizie e molto altro. Il ricavato andrà alle onlus del territorio. Questi gli orari: sabato dalle 13.00 alle 19.00, domenica dalle 9.00 alle 19.00 e lunedì 6 dalle 9.00 alle 13.00. L’ingresso è gratuito.

Christmas Vintage Market allo Student Hotel

I mercatini di Pimp my Vintage fanno tappa domenica 5 dicembre 2021 allo Student Hotel di Firenze con un’intera giornata per immergersi nello spirito natalizio. Dalle ore 12.30 alle 20.30 negli spazi dell’hotel di viale Lavagnini brunch, vintage market con pezzi unici, creazioni artigianali fatte a mano, progetti di riuso, nuovi brand di giovani creativi e buon cibo. L’ingresso è gratuito ma è obbligatorio il green pass.

I mercatini di Natale in corso a Firenze sabato 4 e domenica 5 dicembre 2021

Accanto ai market temporanei ci sono anche le casette natalizie, che sono aperte in queste settimane dell’Avvento. Nel centro di Firenze fino al 19 dicembre l’ormai tradizionale mercatino in piazza Santa Croce, con prodotti e sapori dal mondo. L’orario va dalle 10 alle 22. Tra gli eventi in programma questo weekend canti natalizi, l’arrivo di babbo Natale e musica con la cornamusa (sabato dalle 18 alle 20).

A Novoli, fino al 9 gennaio, prosegue il mercatino di Natale nella piazza all’aperto del centro commerciale San Donato. Se non avete idee sui regali da mettere sotto l’albero, questo è il posto giusto per trovare spunti originali, tra le 45 casette aperte dalle 10 alle 19.

Mercatini di Natale solidali: Spazio Emergency e Sacravita

Fino al 4 dicembre davanti alla sede della Misericordia di Firenze, in piazza Duomo, è aperto il mercatino solidale Sacravita gestito dai volontari dell’ente. Parte del ricavato di questa edizione sarà destinato ad aiutare la famiglia del piccolo Marco, colpito da un aneurisma celebrare e ricoverato in città.

Segnaliamo inoltre che questa settimana ha aperto lo Spazio Natale del gruppo Emergecy di Firenze, un temporary shop solidale ospitato fino al 24 dicembre nelle “Nove Botteghe” in via Gioberti 61, con prodotti solidali, artigianato dall’Afghanistan e da tanti altri paesi del mondo. Il ricavato sostiene le attività dell’organizzazione umanitaria. Orario 10.00 – 19.30.

Natale nella Villa di Colonnata

“Natale in Villa”, mostra mercato di alto artigianato, per l’edizione 2021 fa tappa alle porte di Firenze, nella Villa Gerini di Colonnata a Sesto Fiorentino. Appuntamento sabato 4 e domenica 5 con il market arricchito da eventi collaterali: dalla mostra di presepi artigianali ai food trucks, dall’angolo dei ritratti di Natale fino alle visite guidate per scoprire le parti storiche dell’edificio.

Tra gli stand si potranno trovare collezioni gioielli, abbigliamento e accessori, articoli di profumeria e cosmesi, raffinate decorazioni per la casa, complementi d’arredo e prodotti enogastronomici di alta qualità. Orario 10.30 – 19.30, ingresso gratuito. Per info [email protected] o sull’evento Facebook.

Shopping griffato nella “stanza segreta” di Yoox alla Fortezza da Basso

Lasciando i mercatini di Natale, la secret room di Yoox ospitata alla Fortezza da Basso di Firenze chiude i battenti domenica 5 dicembre. L’ingresso è gratuito (con green pass) ma rigorosamente su prenotazione, per curiosare tra migliaia di capi griffati, con sconti fino al 90%. In vetrina abbigliamento, borse, scarpe e accessori. L’appuntamento, aperto questo weekend dalle 10.00 alle 20.00 è promosso da Moscova District Market e la prenotazione va fatta online sul sito ufficiale.

Libri d’arte, mercatini di antiquariato e scambio del giocattolo a Firenze e dintorni

E per finire ecco gli altri appuntamenti in programma questo weekend. Nel centro di Firenze, come ogni prima domenica del mese, il 5 dicembre il Museo Marino Marini ospita BAMMM! Books &Art, mostra mercato di libri d’arte e d’artista. Orario 10-19, domenica ingresso gratis alla collezione permanente del museo.

Fuori città, all’Hotel Delta Florence di Calenzano, domenica ultima edizione 2021 della Borsa scambio del giocattolo d’epoca. Tra gli stand si troveranno soldatini, bambole, giochi in scatola, navi in latta, trenini, micromodelli di auto e una sezione speciale dedicata al Subbuteo. Ingresso a offerta libera, obbligatorio il green pass. Per info telefono 055882041 – 330565439.

In Mugello il 4 dicembre il sabato del tarlo a Borgo San Lorenzo, domenica eventi natalizi nel centro storico di Barberino del Mugello (mercatino per tutto il giorno, animazione, circo e spettacoli), mentre a Scarperia sempre domenica “Collezionisti in piazza Christmas edition”.

La redazione declina ogni responsabilità per eventuali cambi di programma. Si consiglia di controllare sui canali di comunicazione ufficiali dei singoli eventi