Mercatini del fine settimana a Firenze: vintage, fiori o artigianato?

Primavera, tempo di bancarelle e acquisti all’aria aperta. Nel weekend del 15 e 16 aprile 2023 Firenze si riempie di mercatini e fiere: dalla mostra dei fiori nei dintorni della città, agli appuntamenti per gli appassionati di antiquariato, fino ai mercati vintage (anche con vendita a peso, come Vinokilo). E poi ancora produzioni agricole locali, artigianato e un’occasione per barattare o donare ciò che non si usa più, ma che può essere ancora utile ad altri. Ecco qui una breve guida ai principali appuntamenti divisi per zona.

4 mercatini nel centro di Firenze per il 15 e 16 aprile 2023

Dalla classica Fierucola di Santo Spirito allo storico mercato fiorentino di antiquariato, il centro e l’Oltrarno si animano con stand e bancarelle. Ecco un elenco ragionato.

Indipendenza Antiquaria

In piazza Indipendenza un centinaio di espositori specializzati nell’antiquariato mettono in mostra mobili, statue, porcellane, stampe e oggetti da collezione.

Sabato 15 e domenica 16 aprile dalle ore 9.00 alle 19.00

Edizione speciale, in una location diversa dai Ciompi, per il mercatino di Creative Factory con 30 piccoli artigiani provenienti da tutta Italia, che propongono prodotti unici e fatti a mano. Un’occasione anche per ammirare le architetture di piazza Santissima Annunziata.

Sabato 15 e domenica 16 aprile dalle ore 9.30 alle 20.00

Uno dei mercatini vintage solidali più famosi a Firenze, perché si svolge sotto le volte affrescate di Palazzo Corsini: dal 14 al 16 aprile torna il market organizzato da File, la Fondazione Italiana di leniterapia. Ingresso gratuito, dal portone di Lungarno Corsini 8.

Venerdì 14, sabato 15, domenica 16 aprile 2023 dalle 11 alle 18

Come ogni terza domenica del mese, il 16 aprile l’associazione La Fierucola organizza in Oltrarno il classico mercatino di produzioni agricole di qualità e di artigianato locale grazie a piccole aziende del territorio.

Domenica 16 aprile dalle ore 9 alle 19

E altri 4 mercati fuori dal centro: vintage, baratto o bancarelle degli ambulanti

Il vintage fa la parte del leone anche fuori del centro di Firenze con ben 3 mercatini organizzati tra sabato 15 e domenica 16 aprile. A dire il vero uno è un “mercato del baratto”, dove portare oggetti di seconda mano e poi prendere gratuitamente ciò che serve. Ecco la lista:

The future is vintage market

Al Social Hub di viale Lavagnini (il nuovo nome dello Student Hotel) arriva l’appuntamento organizzato da Pimp my Vintage con abiti, artigianato, sorprese, vinili, gioielli, borse, riciclo creativo e nuovi brand. Ingresso gratuito prenotabile online su Eventibrite.

Domenica 16 aprile dalle 11 alle 20

Negli spazi della Factory dell’ex complesso industriale della Manifattura Tabacchi di Firenze fa tappa Vinokilo, vendita di vestiti vintage a peso. Alla cassa si pesano i vestiti e in base al prezzo al chilo viene calcolata la spesa complessiva. Ingresso gratuito prenotando online, biglietto all’ingresso 3 euro. Accesso da via delle Cascine 35.

Dal 14 al 16 aprile 2023, orario 10-20

Basta portare ciò che non serve più (in buono stato) e si potranno prendere liberamente, a costo zero, gli altri oggetti donati. Il format del mercatino dello scambio e del dono nato a Coverciano arriva adesso nel quartiere San Donato di Novoli, in via del Fiorino 17. Su Facebook le informazioni sulle tipologie di oggetti che si possono portare.

Domenica 16 aprile dalle 15.00 alle 18.00

Tornano gli ambulanti in piazza Acciaioli, con il mercatino organizzato dalla Fivag Cisl Firenze. Sui banchi abbigliamento, borse, bigiotteria, biancheria per la casa, salumi, formaggi e produzioni alimentari.

Domenica 16 aprile dalle 8.00 alle 20.00

Mercatini nei dintorni di Firenze: mostra dei fiori, cibo e fiere

Chiudiamo questa carrellata con gli appuntamenti nei dintorni. Partiamo da quelli più vicini, alle porte della città, fino ad arrivare in Chianti e in Mugello. Ecco un elenco ragionato:

Festival delle tradizioni italiane a Scandicci

Lungo via Pantin, nel centro di Scandicci, prendono posto 17 banchi di artigianato e prodotti tipici enogastronomici italiani.

Da venerdì 14 a domenica 16 aprile

Due giornate di mostra mercato di artigianato nella Villa Il Padule (via del Padule 33, Bagno a Ripoli), con eccellenze del made in Italy e degustazioni gastronomiche. Ingresso libero.

Sabato 15 e domenica 16 aprile dalle 10.30 alle 19.30

Nei dintorni di Firenze, torna “Al Dì di Festa”, manifestazione organizzata sulla collina fra Candeli e Vallina, con mercatini, visite guidate, performance, cortei storici, spettacoli e musica. Programma completo sul sito del Comune di Bagno a Ripoli.

Domenica 16 aprile 2023, da mattina a sera

Nella frazione di Greve in Chianti una domenica con mercatino e intrattenimento in piazza Emilio Landi.

Domenica 16 aprile dalle 9.00 alle 19.00

Il centro della cittadina mugellana ospita la mostra mercato di piante e fiori con oltre 50 espositori specializzati che animeranno piazza Dante. L’iniziativa è alla decima edizione.

Venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 aprile, da mattina a sera