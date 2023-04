Eventi imperdibili a Firenze nel weekend del 15 e 16 aprile 2023

- Pubblicità -

Il weekend dopo Pasqua, quello di sabato 15 e domenica 16 aprile 2023, ha in serbo tantissimi eventi a Firenze. Vanno per la maggiore i mercatini, molti di questi open air come quelli in Santissima Annunziata e in Santo Spirito, ma alcuni anche al chiuso come il Florence Vintage Market per File a Palazzo Corsini e Vinokilo alla Manifattura Tabacchi. Fioriscono anche le nuove mostre in alcuni dei luoghi più importanti della città. E infine, tante anche le sagre e le feste, alcune anche nei dintorni. Andiamo a scoprire insieme tutte le novità per sapere cosa fare questo fine settimana a Firenze.

Eventi alla Manifattura Tabacchi di Firenze: Vinokilo e la mostra di Katja Novitskova

C’è chi, con l’arrivo della primavera, sente il desiderio di rivoluzionare il guardaroba. Se però non sapete come farlo a buon prezzo e con vestiti “sostenibili”, questo evento potrebbe fare al caso vostro. Dal 14 al 16 aprile 2023, dalle ore 10:00 alle 20:00, torna alla Manifattura Tabacchi (via delle Cascine, 35) Vinokilo, sigla che sta per “Vintage Kilo Sale”. Si tratta infatti di un’iniziativa che vede protagonista il più grande “negozio” di vintage al chilo d’Europa. Il tutto accompagnato da musica, cibo e bevande. Durante l’evento sarà possibile anche donare abiti usati per ricevere in cambio fino al 20% di sconto sugli acquisti. Il biglietto online è gratuito solo per le prime tre fasce orarie d’ingresso (quantità limitate). All’ingresso il costo sarà invece di 3 euro.

Negli stessi giorni, in concomitanza con la mostra in corso a Palazzo Strozzi dal titolo Reaching for the Stars. Da Maurizio Cattelan a Lynette Yiadom-Boakye, Manifattura Tabacchi ospita un’esposizione dedicata a Katja Novitskova in collaborazione con la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. L’artista estone, di fama internazionale, propone una riflessione sul valore delle immagini nel mondo contemporaneo in un cortocircuito tra arte e natura, realtà e rappresentazione. Ingresso libero; la mostra è aperta anche venerdì, sabato e domenica dalle ore 14:00 alle 21:00 (giovedì fino alle 23) nell‘edificio B11 della Factory, appena inaugurata.

Finger Food Festival al Visarno (14-15-16 aprile 2023)

Un evento tutto italiano interamente dedicato alla valorizzazione delle eccellenze del cibo di strada e delle birre artigianali. All’Ippodromo del Visarno a Firenze (parco delle Cascine) torna la quinta edizione di Finger Food Festival nelle giornate di venerdì 14 (h. 18:00-23:00), sabato 15 (h. 12:00-23:00) e domenica 16 aprile 2023 (h. 12:00-23:00). Per tre giorni si potranno gustare prelibate specialità regionali, una selezione delle migliori birre artigianali e ascoltare ottima musica a cura di Estragon Club. L’ingresso è libero.

Florence Vintage Market per File a Palazzo Corsini

Le sale dello storico Palazzo Corsini accolgono, dal 14 al 16 aprile 2023 (dalle ore 11:00 alle 18:00), la settima edizione del Florence Vintage Market a sostegno della Fondazione File, sigla che sta per Fondazione Italiana di Leniterapia. L’iniziativa raccoglie ogni anno fondi in favore del servizio gratuito di cure palliative e dell’attività di assistenza ai malati gravi e alle loro famiglie. L’ingresso (gratuito) è dal numero 8 di Lungarno Corsini. All’interno della sede si potrà trovare una vasta selezione di abiti, accessori e bijoux da donna e uomo, di alta qualità, firmati o sartoriali e non solo: tutti rigorosamente vintage e donati da sostenitori privati e da negozi del settore. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 055.200.1212 oppure consultare il sito ufficiale di File.

Cosa fare a Firenze sabato 15 e domenica 16 aprile 2023: gli eventi per lo shopping

La primavera fa venire l’allegria e la voglia di stare all’aria aperta. Tanti sono infatti i mercatini fiorentini che potrete visitare questo weekend del 15 e 16 aprile. Qui vi ricordiamo i principali: in piazza Santissima Annunziata, a pochi passi dal Duomo, sabato 15 e domenica 16 aprile 2023 c’è Creative Factory Market (dalle ore 09:30 alle 20:00). Un vero e proprio “urban market” con 30 makers dalla produzione unica e handmade, provenienti da tutta Italia per presentare i loro brand. Domenica 16 appuntamento invece (dalle ore 09:00 alle 19:00) in piazza Santo Spirito per la Fierucola, che tradizionalmente promuove l’agricoltura biologica di piccole aziende familiari e l’artigianato tradizionale naturale.

Sagre e feste: gli eventi nei dintorni di Firenze

Come sempre, non mancano gli appuntamenti nei dintorni di Firenze. In particolare, domenica 16 (h. 10:00-19:30) il borgo di Vinci si prepara a celebrare il grande Leonardo da Vinci nato, secondo la tradizione, nella casa di Anchiano il 15 aprile 1452. Tema dell’anno: “Un giorno da Leonardo: un giorno nei panni del grande Genio del Rinascimento”. Per l’occasione, si terrà una kermesse di oltre trenta appuntamenti dedicati all’arte, alla cultura e agli spettacoli (street art, sketch teatrali, danza, mostre, intrattenimento e molto altro ancora).

A Certaldo ci sarà invece la sagra del Cacciatore, che quest’anno si terrà nei giorni 14, 15 e 16 aprile 2023 in viale Matteotti 201 (zona piscine). Un’ottima occasione per provare specialità di selvaggina in una zona naturalmente vocata. Le specialità della sagra sono basate in primo luogo sulla lepre e sul cinghiale, ma non solo, e il menù verrà accompagnato da vini come il Chianti, la Vernaccia oppure il classico rosso toscano.