Tutti i mercatini a Firenze nel weekend del 2 e 3 dicembre

Pronti, attenti, via. Inizia la corsa per il regalo perfetto e si moltiplicano le occasioni di shopping. Nel weekend del 3 dicembre, prima domenica d’Avvento, i mercatini di Natale (e non solo) invadono le strade di Firenze con una miriade di appuntamenti: creazioni artigianali in ceramica, eventi con piante e fiori, una grande fiera degli ambulanti, market solidali e pure appuntamenti in stile nordico. Insomma, questo fine settimana la lista degli eventi è davvero sterminata. E allora andiamo con ordine, ecco cosa c’è da fare a Firenze durante il fine settimana del 2 e 3 dicembre.

I mercatini di Natale a Firenze, non solo il 2-3 dicembre

Iniziamo dagli eventi che, in varie parti di Firenze, si svolgono anche durante il weekend del 2-3 dicembre, ma che poi continuano per buona parte del mese. In città un classico del periodo dell’Avvento è il mercato di Natale in Santa Croce, con le sue tipiche casette, le proposte di artigianato e le leccornie invernali, dallo strudel e vin brulé (tutti i giorni dalle 10 alle 20, venerdì, sabato e domenica fino alle 23). Nel fine settimana, per la gioia dei più piccini, è presente anche Santa Claus e domenica 3 alle 11.30 è prevista l’esibizione dei Bandierai degli Uffizi.

Dal centro alla periferia. Per cercare buone idee da mettere sotto l’albero e avere la giusta ispirazione, il mercatino allestito nella piazza interna del centro commerciale San Donato di Novoli, propone 50 casette con altrettanti spunti per i regali. Ci sono addobbi, gioielli, borse, cibo, vinili, artigianato etnico e tutto l’occorrente per trovare un dono anche per la persona più difficile (tutti i giorni falle 10,30 alle 19,30).

Per un “pacco” solidale, poco fuori dal centro, ha riaperto invece il negozio di Natale di Emergency, uno spazio ospitato all’interno del complesso delle Nove Botteghe di via Gioberti 61 dove trovare artigianato proveniente dai Paesi in cui l’associazione umanitaria opera, prodotti equi e solidali e moda etica per sostenere l’attività della ONG. I volontari garantiscono l’apertura dalle 10.00 alle 19.30.

Domenica mercato alle Cascine

Un altro classico dell’Avvento è lo shopping all’aria aperta nel parco delle Cascine con il mercato straordinario domenicale. Si parte proprio il 3 dicembre con la fiera degli ambulanti organizzata dall’associazione di categoria Assidea che porta lungo viale Linclon 150 banchi con la merce più diversa, dalle 8 alle 18. Prevista animazione per bambini e famiglie.

Fiori e piante per i primi eventi di Natale alla Manifattura Tabacchi di Firenze

La Manifattura Tabacchi di Firenze si illumina per le feste proponendo 3 weekend di eventi e mercatini natalizi, a partire da sabato 2 e domenica 3 dicembre. Questo fine settimana il debutto è affidato all’iniziativa Christmas Flower and Plants: da mattina a sera vivaisti e fioristi provenienti da diverse parti d’Italia sono protagonisti nell’ex complesso industriale vicino piazza Puccini. In programma anche 10 workshop a cui poter partecipare per creare ghirlande, decorazioni, accessori e centrotavola. Tutto il programma su www.manifatturatabacchi.com.

Fiera internazionale della Ceramica

35 maestri della ceramica provenienti da tutta Italia e da 3 atelier francesi sabato e domenica si danno appuntamento a Firenze in piazza Ognissanti in occasione della Fiera internazionale della ceramica. Si di un’appendice della kermesse che si svolge in città da 24 edizioni. Questa è la prima in versione natalizia. Un’occasione per scegliere un regalo unico e fatto a mano. Orario 9-19.

Il mercatino nordico di Natale al Parterre

Tra i mercatini di Natale a Firenze la novità di questo weekend è Joulutori, il primo market nordico promosso dall’associazione culturale ItaloItalo-finlandese Firenzen Suomi-Seura, sabato 2 e domenica 3 dicembre. Banchini con prodotti artigianali, decorazioni, libri, giocattoli, oggetti per la casa, cibo e golosità prendono posto, dalle 10 alle 19, nella Sala dei Marmi del Parterre, in piazza della Libertà. Ci saranno anche letture di Natale per bambini, canti tradizionali e laboratori creativi.

Vintage a The Social Hub

Domenica 3 dicembre il mercatino di Pimp My vintage torna a The Social Hub in viale Lavagnini (ex Student hotel). Dalle 11 alle 20 stand con abbigliamento retrò, nuovi brand, artigianato e fatto a mano. Il tutto “condito” con buon cibo e musica.

I mercatini a Firenze, in Oltrarno (2-3 dicembre)

La sede storica della Croce Rossa in Palazzo Capponi (Borgo San Frediano 12) apre le porte il 2 e 3 dicembre per il tradizionale mercato di Natale promosso dall’organizzazione. Un evento che si ripete ormai da più di 25 anni per sostenere le attività della delegazione fiorentina, con la vendita di vestiti, accessori e profumi donati da grande griffe, oltre a proposte vintage. Orario 10-19.

Sempre in Oltrarno, ma questa volta solo nella giornata di domenica, piazza Santo Spirito ospita “Curiosando al mercato”, la fiera periodica che porta davanti alla storica basilica banchi di artigianato artistico, piccolo antiquariato, modernariato e vintage, bigiotteria, libri nuovi e usati, quadri e oggettistica varia. Orario 8-21.

Mercatini nei dintorni di Firenze: Natale in Villa (2-3 dicembre)

L’artigianato di qualità è al centro di “Natale in Villa“, mostra mercato che si svolge il 2 e 3 dicembre a Villa Il Padule a Bagno a Ripoli (Firenze). Un vero e proprio viaggio attraverso collezioni di gioielli, abbigliamento, accessori, articoli di profumeria, cosmesi, raffinate decorazioni per la casa, complementi d’arredo e prodotti enogastronomici. Presente un’area food con street trucks. Orario 10.30-19-30. Ingresso libero.

Non vi bastano questi appuntamenti? Qui la nostra guida ai mercatini di Natale 2023, con tutti gli eventi in programma per le prossime settimane.