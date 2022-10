Fiorentina-Hearts: come vederla in tv o acquistare i biglietti

Pubblicità

Fiorentina-Hearts sarà una partita decisiva che si potrà vedere in diretta tv, In alternativa sono ancora in vendita i biglietti per la sfida del Franchi, che si gioca giovedì 13 ottobre con orario 18.45 ed è valida per la fase a gironi della Conference League (quarta giornata). Per quanto riguarda le modalità per vedere Fiorentina-Hearts in diretta tv stavolta la partita non sarà in chiaro su Tv8 (come accaduto invece per la gara di andata in Scozia, dove la Fiorentina ha vinto 3-0). Dunque per vederla è necessario avere un abbonamento attivo su Sky o Dazn, che detengono i diritti per la manifestazione.

Fiorentina-Hearts, non solo tv. Le modalità di acquisto dei biglietti

Fiorentina-Hearts in tv oppure Fiorentina-Hearts acquistando i biglietti. Il club vuola ha messo in vendita i tagliandi per la gara del girone di Conference League: se da un lato gli scozzesi arriveranno in massa (si parla di almeno 3-4mila persone), la prevendita lato viola sembra essere un po’ fiacca, complici anche gli ultimi risultati negativi della squadra di Italiano.

Per chi vuole comprare il biglietto le modalità di acquisto sono le seguenti: per l’intero prevendita si va dai 20 euro della Curva Fiesole, ai 35 della Maratona centrale, fino agli 80 per la poltronissima, i 110 per la tribuna d’onore e i 130 per quella autorità. Prezzi ridotti con la modalità Intero Viola Time: in questo caso ad esempio la Fiesole costa 12 euro, la poltronissima 60. Previste come sempre riduzioni per gli under 14.

La classifica della Fiorentina in Conference League

Aldilà della modalità di fruizione di Fiorentina-Hearts, se in diretta tv o acquistando i biglietti allo stadio (per i biglietti cliccare qui), è importante capire se ci sarà una reazione della squadra di Italiano dopo la batosta con la Lazio.

La classifica vede in questo momento l’Istanbul Basaksehir in testa al del gruppo A con 7 punti. Segue la Fiorentina con 4, poi Hearts con 3 e Rigas FS con 2. Logico dunque che giovedì conti la vittoria. La Fiorentina poi giocherà in Conference League il 27 ottobre, ancora allo stadio Franchi, con l’Istanbul Basaksehir con orario 18.45 e poi andrà in Lettonia per la trasferta sul campo del Rigas FS, in programma il 3 novembre alle 16.30.