È partito il conto alla rovescia verso Fiorentina – Juventus, la partita che, da sempre, affascina di più i tifosi viola: restano pochi biglietti e si andrà al tutto esaurito. E mentre gli allenatori sono al lavoro sulle probabili formazioni (con Pedro pronto all’esordio) per la sfida tra Fiorentina e Juventus, ecco dove ecco dove vederla in tv e in streaming.

Sarà, come ogni anno, una sfida da vivere in campo e sugli spalti perché Fiorentina -Juventus non è una semplice partita di campionato: è la sfida regina contro una società e una squadra che, da sempre, provoca tanti “mal di pancia” ai sostenitori viola.

Situazione difficile in casa viola

La gara non arriva in un momento facile per gli uomini di Vincenzo Montella che, dopo aver superato il turno in Coppa Italia, contro il Monza, sono incappati in due sconfitte contro il Napoli (immeritata) e contro il Genoa (sacrosanta). Zero punti dopo due gare e la consapevolezza di dover faticare molto per poter muovere la classifica sia contro la Juve che nella gara successiva, in trasferta, contro l’Atalanta. Ecco perché la sfida di sabato (alle 15 all’Artemio Franchi) si presenta come occasione da non fallire.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Juventus

Scaldano i motori i nuovi acquisti. Vorrà essere presente l’ex di turno Caceres ma in difesa è probabile che avrà una maglia da titolare anche Dalbert con Lirola, Milenkovic e Pezzella. A centrocampo Montella ha intenzione di confermare il giovane e promettente Castrovilli accanto a Badelj e Pulgar. Il più atteso è, in una sfida a distanza con Cristiano Ronaldo, Franck Ribery. La sfida tra CR7 e FR7 che va oltre la rivalità e spazia anche nel marketing e su chi riesce a vendere più maglie con Ronaldo, ovviamente, strafavorito.

Pedro verso l’esordio con la Fiorentina

Accanto al fuoriclasse francese spazio a Federico Chiesa che ha ben impressionato in Nazionale nella sfida contro la Finlandia e, probabilmente, il neo acquisto Pedro, l’attaccante brasiliano acquistato dalla Fluminense, appena sbarcato a Firenze ma desideroso di scendere subito in campo. Rimangono in stand by sia Boateng che Vlahovic, pronti ad essere utilizzati.

Verso il “tutto esaurito”

Praticamente si va decisi verso il “sold out”. Si punta alle 35.000 presenze allo stadio. Una partita davvero da non mancare e che i tifosi fiorentini si augurano possa essere un nuovo inizio di campionato. Pochissimi i biglietti rimasti per assistere a Fiorentina – Juventus. In pratica restano una manciata di posti in curva Ferrovia e pochi altri in tribuna d’onore. Ancora disponibili invece i tagliandi per il settore ospiti.

Fiorentina – Juventus, dove vederla

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dal canale satellitare Sky Sport Serie A, sul canale 202 della piattaforma Sky. Diretta a partire dalle ore 15 di sabato 14 settembre 2019.

Gli abbonati Sky potranno seguire la partita anche su SkyGo, l’app di streaming in diretta per seguire i programmi del proprio pacchetto Sky anche su pc, tablet e smartphone.

Fiorentina – Juventus sarà trasmessa inoltre anche su NowTv, la piattaforma di streaming a pagamento.

La radiocronaca in diretta sarà trasmessa da RadioRai.