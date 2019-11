Anticipo del sabato sera (alle 20,45), allo stadio Artemio Franchi tra Fiorentina e Lecce. I viola cercano il riscatto tra le mura amiche dopo la pessima sconfitta di Verona contro l’Hellas, mentre il Lecce prosegue il proprio cammino verso la salvezza dopo il punto strappato al Cagliari nei minuti di recupero.

Per Montella la conferma del modulo

La Fiorentina scenderà in campo con il solito 3-5-2, con Ribery e Chiesa (a disposizione dopo l’incontro chiarificatore tra il padre Enrico e la società) pronti a guidare l’attacco. Rientrano in mezzo al campo per Vincenzo Montella Pulgar e Castrovilli, mentre sugli esterni dovrebbero partire Dalbert e Lirola.

Liverani in emergenza

Tante invece le assenze in casa Lecce, con Lapadula squalificato, in avanti spazio all’ex di turno Babacar che affiancherà La Mantia. Fuori gioco anche Falco, Farias e Tabanelli. Fabio Liverani sceglierà solo all’ultimo minuto chi far giocare sulla sinistra tra Calderoni e Dell’Orco con il primo in vantaggio per una maglia da titolare.

Presentato il nuovo centro sportivo

Rocco Commisso ha presentato il nuovo centro sportivo che sorgerà a Bagno a Ripoli. “Sarà un patrimonio a vita della Fiorentina” ha spiegato il presidente viola a fianco del sindaco Francesco Casini, dell’assessore regionale dell’urbanistica Vincenzo Ceccarelli e l’architetto Marco Casamonti. “Nel nuovo centro sportivo si alleneranno tutte le squadre viola, dalla prima squadra a quelle del settore giovanili fino al femminile. Se si allenerà anche Federico Chiesa? Dell’aspetto sportivo parleremo più avanti” ha detto il patrono viola. Si tratta di un investimento di 50-60 milioni di euro di cui 10 per l’acquisto del terreno di 25 ettari, con 10 campi da calcio, foresteria con 200 posti letto, palestre, piscine, uffici del club, ristorante, e sala stampa. il modello di ispirazione e il centro sportivo del Tottenham anche per l’aspetto ecologico e ambientale.