Il comunicato della ACF Fiorentina non promette niente di buono. Il fuoriclasse Franck Ribery, l’unico giocatore che, da inizio anno, è riuscito a tenere in piedi la squadra viola si dovrà operare. I tempi per il recupero si allungano.

Il comunicato ufficiale della società

“Il calciatore Franck Ribéry è stato sottoposto in data odierna a controllo specialistico visto il persistere della sintomatologia dolorosa in alcune situazioni di carico. Al fine di risolvere il problema e rendere più rapidi i tempi dell’attività agonistica è stato proposto un trattamento di stabilizzazione chirurgica dell’articolazione che verrà effettuato nelle prossime ore. Al termine della procedura verranno resi noti i tempi di ripresa della attività agonistica”. Questo il comunicato diramato da violachannel.tv. Al momento i tempi di recupero sono incerti. Di sicuro una notizia che complica la situazione dei viola, reduci da quattro sconfitte consecutive, e con l’allenatore in difficoltà e chiamato domenica contro l’Inter (alle 20,45) e poi venerdì 20 contro la Roma a dimostrare che c’è stata un’inversione di tendenza.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Inter

Senza Ribery, ma col probabile recupero di Pezzella in difesa che giocherà con una mascherina protettiva, Montella darà spazio sugli esterni a Lirola e l’ex di turno, Dalbert. In mezzo al campo, invece, ci saranno Pulgar, Badelj e Castrovilli. In attacco Chiesa avrà a fianco Vlahovic.

Conte dovrebbe schierare la stessa formazione vista contro Barcellona e Roma. L’unico dubbio è legato a Candreva, che potrebbe anche agire come interno di centrocampo, con D’Ambrosio a destra e con un turno di riposo per Borja Valero. In attacco il tandem formato da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.