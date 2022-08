Il debutto della Fiorentina in Conference League

Pubblicità

Fiorentina-Twente segna il ritorno in Europa dei viola. Una gara importante, mercoledì 18 agosto alle 21 allo stadio Artemio Franchi, che può anche condizionare una stagione. La Fiorentina dopo la vittoria nella prima giornata di serie A contro la Cremonese vuole fare bene, consapevole che poi sarà durissima nel ritorno che si giocherà giovedì 25 agosto (alle 19) in Olanda.

Le probabili formazioni

Vincenzo Italiano ha preservato alcuni giocatori contro la Cremonese per schierarli in Conference League. In porta dovrebbe tornare Terracciano, con Biraghi e Milenkovic in difesa. Igor non è ancora al meglio e dunque giocherà ancora Quarta. Sulla destra ballottaggio tra Dodò e Venuti. A centrocampo in bilico Mandragora che potrebbe lasciare spazio ad Amrabat. Confermati Bonaventura e Duncan. In attacco Nico Gonzalez e Saponara saranno gli esterni con Cabral in mezzo ma Italiano potrebbe anche mettere dal primo minuto Jovic. In panchina, ma pronti a subentrare Sottil e Ikoné.

Il Twente di Ron Jans dovrebbe essere in formazione tipo. Zerrouki è uscito per infortunio nell’ultimo match e sarà difficile vederlo partire titolare. In attacco confermato Rots mentre Stejin, è pronto a subentrare a gara in corso.

L’allenatore

Anche per Vincenzo Italiano è il debutto in Europa. “Partita importantissima per tutti. Per l’ambiente, per noi, per me che sono all’esordio in Europa. Per tutti quelli che non hanno ancora avuto la possibilità di giocare queste competizioni. L’anno scorso abbiamo lottato forte per raggiungere questo obiettivo, ci teniamo a far bene. La tensione passerà dopo il fischio d’inizio, ce la dobbiamo dimenticare. Affronteremo una squadra forte, lo sta dimostrando in questo periodo. Dovremo stare molto attenti” è il commento dell’allenatore viola.