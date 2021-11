Juventus Fiorentina dove si vede: Sky o Dazn?

Juventus e Fiorentina si affronteranno nella dodicesima giornata del campionato di Serie A, sabato 6 novembre alle ore 18.00 all’Allianz Stadium di Torino. I viola proveranno a bissare la bella vittoria di domenica scorsa contro lo Spezia con i bianconeri, reduci da due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Verona e più indietro in classifica. Ma dove di vede Juventus Fiorentina: Sky o Dazn?

Dove vedere Juventus Fiorentina: Sky o Dazn?

Juventus Fiorentina sarà trasmessa esclusivamente su Dazn, il servizio di video streaming online dedicato agli eventi sportivi.

Dazn è accessibile su smart tv, computer, tablet e smartphone, oltre che console per videogiochi e praticamente tutti i dispositivi in grado di trasmettere.

Juventus Fiorentina in Radio

La radiocronaca in diretta sarà trasmessa da Rai Radio 1, Rai Radio 1 Sport, Radio Bruno Fiorentina, Lady Radio, Radio Bruno Toscana.

La partita in chiaro

Non ci sono opzioni per vedere Juventus Fiorentina in chiaro.