Spezia Fiorentina dove si vede in tv e streaming

Spezia Fiorentina chiuderà la venticinquesima giornata del Campionato di Serie A. Lunedì 14 febbraio alle ore 20.45 allo Stadio Comunale Alberto Picco di La Spezia, i viola proveranno a riscattare la sconfitta casalinga maturata nell’ultima giornata di campionato con la Lazio, comunque seguita dall’emozionante vittoria al fotofinish contro l’Atalanta in Coppa Italia e valsa l’accesso alle semifinali del torneo: ma dove si vede Spezia Fiorentina in tv, su Sky o Dazn?

Spezia Fiorentina dove vederla in tv: Sky o Dazn?

La partita tra Spezia e Fiorentina sarà trasmessa sia su Sky che su Dazn, il servizio di video streaming online dedicato agli eventi sportivi.

Dazn è accessibile su smart tv, computer, tablet e smartphone, oltre che console per videogiochi e praticamente tutti i dispositivi in grado di trasmettere.

Spezia Fiorentina in streaming

Spezia Fiorentina sarà trasmessa in streaming su Dazn, su SkyGo, l’app di streaming di Sky per pc, tablet e smartphone, e su NowTv, la piattaforma di streaming a pagamento.

Spezia Fiorentina in Radio

La radiocronaca in diretta sarà trasmessa da Rai Radio 1, Rai Radio 1 Sport, Radio Bruno Fiorentina, Lady Radio, Radio Bruno Toscana.

La partita in chiaro

Non ci sono opzioni per vedere Spezia Fiorentina in chiaro.