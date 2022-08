Vittoria della Fiorentina nella prima gara di Conference League

Pubblicità

Grazie alle reti di Nico Gonzalez e Cabral la Fiorentina batte il Twente nella prima gara di playoff di Conference League. Nella ripresa il Twente accorcia le distanze con Cerny. Si deciderà tutto nella gara di ritorno, in programma giovedì prossimo (alle 19) in Olanda.

La Partita

Dopo cinque anni d’assenza la Fiorentina torna a giocare in Europa e con grande tempismo va subito in rete. Passa un solo minuto e Sottil serve di tacco Biraghi che crossa in area per Gonzalez che segna di testa. Alla mezz’ora è ancora Sottil a servire l’assist per Cabral che segna in scivolata. Nella ripresa la Fiorentina si mostra meno attenta ed il Twente, al 64’ accorcia le distanze con un’azione partita da Small e concretizzata da Cerny. Una rete che tiene ancora vive le speranze degli olandesi. Viola che avrebbero potuto chiudere la gara ma che, invece, non sono riusciti a concretizzare un paio di azioni da gol, soprattutto nel primo tempo.