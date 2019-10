Vasco Rossi a Firenze Rocks nel 2020? Non c’è niente di ufficiale, troppo presto per parlare di biglietti e delle date precise del nuovo tour, ma dopo le prime indiscrezioni circolate in estate, si riaffaccia con più vigore la possibilità che il rocker di Zocca possa fare tappa nel capoluogo toscano, proprio all’interno del festival in programma alla Visarno Arena dall’11 al 14 giugno 2020. Si tratterebbe della partenza della sua nuova tournée per le più importanti kermesse musicali italiane, in occasione del “Vasco Non Stop Festival 2020”.

Vasco Rossi a Firenze Rocks 2020?

Il tam tam sulla stampa è sempre più serrato. Pochi giorni prima dell’uscita del nuovo singolo “Se ti potessi dire” Vasco ha annunciato che organizzerà un festival rock all’autodromo di Imola, in una data ancora da fissare, poi è arrivata la notizia di un grande concerto al Circo Massimo di Roma nella seconda metà di giugno.

Su alcuni organi di stampa, viene data per certa la partenza del tour 2020 di Vasco Rossi proprio da Firenze Rocks, ma al momento gli organizzatori nicchiano e non confermano (ma neanche smentiscono) l’ipotesi Blasco. Nonostante questo sulla rete c’è già chi cerca i biglietti: in pochi giorni sui motori di ricerca sono schizzati in alto i numeri di chi dà la caccia ai tagliandi per il “fantomatico” (almeno per ora) concerto di Vasco Rossi a Firenze.

Di sicuro andrà tenuto d’occhio il profilo Instagram di Vasco Rossi, il canale scelto dal rocker per annunciare a un milione di follower le sue prossime mosse: dalle anteprime su suoi brani al docufilm che uscirà a novembre dedicato ai tour “Non Stop Live” degli ultimi due anni, fino ai prossimi concerti.

Gli ospiti di Firenze Rocks 2020, in attesa del Blasco

Nonostante le numerose voci, al momento gli unici ospiti confermati dell’edizione 2020 di Firenze Rocks restano i Green Day e i Weezer che saliranno sul palco dell’ippodromo del Visarno giovedì 11 giugno.