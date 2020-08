Bonus casalinghe 2020: a chi spetta il fondo previsto dal decreto agosto

È una delle novità contenute nel decreto agosto: è stato soprannominato “bonus casalinghe” ed è un fondo previsto a partire dal 2020 (da non confondersi con quello che già esiste presso l’Inps) riservato alla formazione delle donne disoccupate: ecco a chi spetta, i requisiti, cos’è questo fondo e come funziona.

Bonus casalinghe o fondo casalinghe 2020? Come funziona e quanto è stato stanziato

In particolare l’articolo 22 del decreto agosto istituisce il “Fondo per la formazione personale delle casalinghe” e stanzia, a partire dal 2020, 3 milioni di euro l’anno: non è corretto però parlare di “bonus casalinghe” perché non si tratta di un’indennità corrisposta alle donne impegnate nelle faccende domestiche, come successo con gli altri bonus riconosciuti a liberi professionisti e ai lavoratori colpiti dall’emergenza Covid.

Al contrario si tratta di una serie di finanziamenti che saranno usati per iniziative finalizzate “alla promozione della formazione personale e all’incremento delle opportunità culturali e partecipative” delle casalinghe, si legge nel testo del decreto agosto.

Niente bonus monetario quindi, non c’è da fare domanda, e attenzione a confondere questa iniziativa con il fondo di previdenza per le casalinghe che è stato istituto presso l’Inps dal 1997 per garantire una pensione alle donne (ma anche agli uomini) che svolgono in famiglia lavori di cura non retribuiti.

A chi spetta il fondo casalinghe: i requisiti

I fondi stanziati dal decreto agosto per la formazione delle casalinghe sono riservati a iniziative in favore di donne che svolgono attività nell’ambito domestico per la cura delle persone e della abitazione, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione iscritte all’Assicurazione Inail obbligatoria per gli infortuni domestici.

Le iniziative per la formazione delle casalinghe non sono state definite dal dl agosto (che entro metà ottobre deve essere convertito in legge), ma dovranno essere decise entro il 31 dicembre 2020 con un decreto attuativo della Ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti. La stessa Bonetti ha anticipato in un’intervista a Zapping (Radio 1) che ci sarà un bando per individuare progetti per la formazione digitale delle casalinghe disoccupate ad esempio sul digitale o sull’ambito finanziario, per favorire il rientro di questa fascia di popolazione nel mondo del lavoro, la Ministra inoltre ha chiarito ancora una volta che non è un bonus Inps.