Bonus casco 2022 per il monopattino: a Firenze via alle richieste

A Firenze parte il “bonus casco 2022” per il monopattino elettrico: da mercoledì 20 luglio 2022 si potrà richiedere al Comune il rimborso che arriverà fino a un massimo di 30 euro. Non saranno previsti tetti Isee, ma il contributo economico verrà erogato fino all’esaurimento dei fondi stanziati da Palazzo Vecchio.

A chi spetta e come funziona

Per richiedere il “bonus casco” bisogna essere residenti nel Comune di Firenze ed essere proprietari di un monopattino elettrico o utenti dei servizio di sharing dei monopattini elettrici. È possibile richiedere fino a un massimo di 30 euro di rimborso per acquisti fatti dopo il 1° novembre 2021, che vanno dimostrati con la documentazione fiscale (scontrino fiscale o fattura). Per caschi del costo inferiore a 30 euro, il rimborso sarà pari al prezzo pagato dall’utente, per quelli invece il cui valore è superiore a questa cifra saranno restituiti solo 30 euro.

Monopattino, come richiedere il bonus casco del Comune di Firenze

Dal 20 luglio 2022 è possibile richiedere il “bonus casco monopattino” collegandosi alla pagina dedicata dei servizi online del Comune di Firenze e accedendo con Spid o CIE. Sarà necessario caricare la ricevuta dell’acquisto del casco e indicare l’Iban del conto corrente intestato al beneficiario del contributo. Per informazioni si possono contattare i numeri telefonici 055 2624861 – 2624387 o scrivere una mail [email protected] Il bonus era stato annunciato dal Comune di Firenze nei mesi scorsi dopo l’ordinanza che imponeva l’obbligo del casco per usare il monopattino elettrico in città, norma che però è stata stoppata dal Tar. Adesso si attende l’esito del ricorso al Consiglio di Stato.