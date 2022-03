Bonus cultura 2022: cosa possono comprare i nati nel 2003

Dal 17 marzo i nati nel 2003 possono richiedere il bonus cultura 2022 (quelli nati nel 2004 dovranno invece aspettare ancora 12 mesi): funziona come molti altri voucher governativi, grazie a un buono virtuale riservato ai giovani che hanno compiuto 18 anni, il cui importo è di 500 euro e che si può usare per comprare biglietti, libri e molto altro. Ci sono 4 mesi e mezzo di tempo per farne domanda e si ha circa un anno per spendere questo contributo. Si tratta della sesta edizione dell’iniziativa lanciata dal governo per promuovere la cultura tra i più giovani.

Bonus cultura 2022 per i nati nel 2003: dove richiederlo e come funziona 18app

Tutti i nati nel 2003 residenti in Italia possono richiedere il bonus cultura dal 17 marzo al 31 agosto 2022 accedendo con le credenziali Spid o la carta d’identità digitale (CIE) sul sito 18app, l’unico canale ufficiale per ricevere i 500 euro. Non sono presenti applicazioni ufficiali sugli app store di Google e Apple, quindi bisogna fare attenzione alle truffe e alle bufale.

Una volta collegati al sito 18app.italia.it è necessario selezionare la voce “Accedi” dal menù “Area beneficiario”, entrando con Spid (qui spieghiamo come richiederlo) o CIE (qui l’app per usarla senza lettore) bisognerà confermare i dati e accettare le condizioni di uso. A questo punto si riceverà una mail che conferma la registrazione e si potrà visualizzare il proprio portafoglio del bonus 18app e spendere i 500 euro. Questo portale è l’unico strumento digitale anche per gestire l’importo del bonus cultura 2022, con cui comprare biglietti e molti altri beni legati al mondo della cultura.

Cosa si può comprare con il bonus cultura 2022: posso acquistare un computer?

Ogni nato nel 2003 che ha chiesto il bonus cultura può spendere i 500 euro del proprio portafoglio “18app” per un lunga lista di beni, che è definita in base al regolamento dell’iniziativa, ecco cosa si può comprare nei negozi e nelle attività aderenti, anche online:

Biglietti per cinema, teatri, concerti, spettacoli dal vivo (danza, circo, ecc)

per cinema, teatri, concerti, spettacoli dal vivo (danza, circo, ecc) Biglietti per musei, mostre, eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali

per musei, mostre, eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali Musica su cd, dvd, vinile, file digitali

su cd, dvd, vinile, file digitali Corsi di musica e di teatro

Corsi di lingua straniera

Dvd, film e prodotti dell’ editoria audiovisiva

abbonamenti a giornali e quotidiani, anche per la versione online

“Ma posso comprare un computer con il bonus cultura 2022 e 18app?”, chiedono molti diciottenni, ecco la risposta: pc, tablet, Mac, smartphone e tutti gli apparecchi elettronici non rientrano nell’elenco individuato per questa iniziativa, quindi i 500 euro non possono essere spesi per questi beni tecnologici.

Quando scade il buono 18app e dove spenderlo

La scadenza del bonus cultura 2022 è uguale per tutti i nati nel 2003: c’è tempo fino al 28 febbraio 2023 per spendere i 500 euro (possono essere usati anche parzialmente per comprare diversi beni). Il buono 18 app per i nati nel 2002 invece è scaduto il 28 febbraio 2022, mentre i nati nel 2003 dovranno aspettare ancora per capire se il bonus cultura sarà rinnovato anche il prossimo anno, con il via alle richieste da metà marzo 2023.

I 500 euro possono essere spesi in negozi o attività fisiche (cinema, teatri, sale da concerto, musei, librerie e via dicendo) oppure negli store online se aderenti all’iniziativa. L’elenco completo è disponibile online su sito di 18app, nella sezione “Trova un esercente”, dove sono riportati anche i contatti per richiedere assistenza su Spid e CIE. È importante ricordare che il voucher digitale del bonus cultura è strettamente personale e non si può scambiare, vendere o convertire in denaro.