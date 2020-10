Bonus ristoro 2020: a chi vanno i 1000 euro Inps di ottobre

Per gli stagionali del turismo, i lavoratori dello spettacolo, i venditori a domicilio e gli stagionali dei settori in difficoltà arriva il “bonus ristoro Covid” da 1000 euro: la nuova tranche delle indennità è stata introdotta il 29 ottobre 2020 dal decreto legge del governo (detto “decreto ristoro” o “decreto ristori”) e sarà pagata sempre dall’Inps direttamente sul conto corrente. Si tratta di un sussidio che segue quelli già introdotti dal decreto agosto e che va in favore dei settori più falcidiati dalla crisi, tra chiusure e crollo delle presenze turistiche.

Lo stesso dl prevede anche misure, come i contributi a fondo perduto, per le società e le partite Iva che gestiscono attività danneggiate dalle restrizioni del nuovo Dpcm: ristoranti, cinema, teatri e quelle individuati dalla tabella dei codici Ateco dell’allegato 1 al decreto ristoro.

Il nuovo bonus ristoro per i lavoratori stagionali e intermittenti: i requisiti

Dopo l’indennità prevista dal decreto agosto, per i lavoratori stagionali del turismo e delle terme arriva anche il “ristoro” per il mese di ottobre 2020, con un bonus da 1000 euro, i cui pagamenti da parte dell’Inps inizieranno probabilmente a novembre.

Ecco i requisiti per cui si ha diritto al nuovo sussidio, una tantum:

Aver perso il lavoro per cause indipendenti dalla propria volontà (ossia senza licenziarsi) tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020

Aver lavorato almeno 30 giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020

Non godere dell’indennità di disoccupazione (Naspi)

Non avere in essere, al 29 ottobre 2020, un contratto di lavoro indeterminato

Non essere in pensione

Non godere di altri bonus Inps previsti dal decreto ristoro 2020

Non percepire il reddito di emergenza

Se si rispettano questi requisiti, hanno diritto al bonus di 1.000 euro deciso a ottobre: i lavoratori stagionali e a tempo determinato del turismo e delle terme (anche in somministrazione), i lavoratori stagionali e intermittenti degli altri settori, gli addetti delle vendite a domicilio (quest’ultimi con un reddito superiore a 5.000 euro), i lavoratori autonomi senza partita Iva iscritti solo alla Gestione Separata dell’Inps (contratto d’opera). Per i collaboratori sportivi è prevista invece un’indennità di 800 euro (qui i dettagli).

1000 euro per i lavoratori dello spettacolo: chi può richiedere i bonus del decreto ristoro

Tra le attività più danneggiate dall’emergenza Covid anche teatri e cinema. Per i lavoratori dello spettacolo, autonomi e intermittenti, il decreto ristoro di ottobre prevede una nuova mensilità del bonus da 1000 euro erogato dall’Inps: spetta a chi è iscritto al Fondo Pensioni lavoratori dello spettacolo (Fpls, ex Enpals) con almeno 30 giornate di lavoro dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020 e con un reddito che non supera i 50.0000 euro oppure con 7 contributi giornalieri nello stesso periodo e un reddito inferiore a 35.000 euro.

Anche in questo caso non si può richiedere l’indennizzo se si gode di altri bonus di ristoro dei danni dell’emergenza Covid, se si è in pensione o si percepisce il reddito di emergenza.

Il nuovo decreto

Le disposizioni sui bonus ristoro dell’Inps sono contenute all’articolo 15 del decreto legge 137 del 28 ottobre 2020.