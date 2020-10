Bonus collaboratori sportivi novembre: 800 € di indennità dal decreto ristoro

Arriva una nuova tranche del bonus per i collaboratori sportivi: l’indennità Covid, che sale a 800 euro, sarà riconosciuta per il mese di novembre 2020, secondo quanto stabilito dal decreto ristoro, e il pagamento verrà fatto sempre dalla società Sport e Salute in base ai requisiti che sono stati aggiornati in alcuni punti.

L’annuncio della nuova misura di sostegno per atleti, tecnici e lavoratori amministrativi del settore, danneggiati delle misure restrittive dell’ultimo Dpcm con la chiusura delle palestre, è arrivato dal Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, mentre ora si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo del decreto legge con tutti i dettagli.

Come funziona il bonus per i collaboratori sportivi di novembre 2020 e come richiederlo

L’indennità per i collaborativi sportivi del mese di novembre sarà di 800 euro, 200 euro in più rispetto alle precedenti tranche del bonus: non sarà necessario richiederlo perché il pagamento sarà versato in automatico via bonifico dalla società Sport e Salute a tutti i soggetti a cui è spettato il sussidio nei mesi scorsi. Non è quindi necessario presentare domanda.

I requisiti per l’indennità dei collaboratori sportivi, a chi spetta

Intanto con il decreto ristoro c’è un cambiamento dei requisiti per l’ottenere il bonus di giugno 2020, viene spiegato da Sport e Salute sul suo sito: “si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio 2020 e non rinnovati“.

Queste persone riceveranno quindi una mail per verificare eventuali incompatibilità con l’indennità: se non ci sarà risposta da parte dei collaboratori sportivi, verrà pagato il bonus di giugno da 600 euro (e quindi successivamente saranno riconosciuti gli 800 euro di novembre).

A chi non spetta il bonus di 800 euro

Anche per l’indennità di novembre restano fermi i paletti per l’incompatibilità: non si può richiedere il bonus per i collaboratori sportivi se si percepisce

un altro reddito da lavoro dipendente o autonomo o partite Iva

il REM – reddito di emergenza, che dal decreto ristoro è stato previsto per altri due mesi

il reddito di cittadinanza

cassa integrazione

altri bonus Covid, come per i lavoratori stagionali, del turismo o dello spettacolo

pensione

Gli 800 euro, come già successo con le altre tranche del bonus per i collaboratori sportivi, non vengono conteggiati nel reddito e non vanno pagate tasse su questa indennità. Ulteriori informazioni e aggiornamenti saranno pubblicati sul sito di Sport e Salute.